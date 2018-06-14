Всеукраїнська гулянка у Великий піст: влада забула про свою набожність?

Починаючи з березня, охочих потруситися на сцені Майдану «регіонали» везтимуть до Києва, а «Інтер» покаже їх у телевізорі. Влада задоволена: з середини березня на Майдані стоятимуть не протестувальники, а ті, кого об`єднає «не політика, а вічне мистецтво танцю».

Ми вже писали про нескінченну низку заходів, спрямованих на те, щоб унеможливити на Майдані акції протесту. Особливо загострилася майданофобія владі після осінніх акцій підприємців. Спочатку згадку про Помаранчеву революцію викинули з нового підручника історії. Потім заходилися боротись власне з площею. Нагадаємо, що після відміни Податкового кодексу 3 грудня, «регіонали» одразу після оголошення президентського рішення, влаштували фейєрверк (гармати для фейєрверку приганяли близькі до влади люди) і розігнали містечко, потім хуткома почали встановлювати ялинку, заливати каток, трохи пізніше вирішили провести ярмарок, концерт творчих колективів, Новорічне шоу, якого світ не бачив. Святкові топтуни, спонсоровані владою, накрили площу, щоб туди не поткнувся ніхто з протестувальників. Це тривало практично весь грудень і весь післяріздвяний період. Потім влада оголосила, що Майдан реконструюватимуть під Гайд- парк – таке собі місце для дискусій.

Перед Днем Соборності Майдан теж закрили, і навіть лякали кровопролиттям.

Тепер нова технологія витіснення Майдану. Вона називається «Майданс».

«Майданс» – наймасштабніше в історії України танцювальне шоу, яке телеканал "Інтер" представляє спільно з Київською міською державною адміністрацією. Це, як пише офіційний сайт «Інтеру», «унікальний, перший в Україні проект, який несе в собі ідею об`єднання талановитої української нації. Її вперше об`єднає не політика, не злободенні проблеми, а прекрасне і вічне мистецтво танцю. У шоу візьмуть участь команди з 12 найбільших міст нашої країни, в кожному з яких сотні людей об`єднаються в танцювальному поєдинку. Під керівництвом видатних хореографів учасники проекту підготують танцювальні постановки, які потім представлять на центральній площі столиці, – Майдані Незалежності. Вони зроблять все, щоб довести: тільки їх місто гідне гордого звання Танцювальної Столиці України»!

Так пише сайт телеканалу. Ситуація проста, як пряник. Приходиш на площу в своєму місті, реєструєшся, беруть всіх охочих, тебе окремо тренують хореографи. А потім, це окремо наголошується на сайті телеканалу, за гроші організаторів везуть до Києва, годують там, возять, щоб ти станцював на радість президентові. Починаючи з середини березня кожні вихідні (цитую) свої «грандіозні танцювальні шедеври представлятимуть два міста». «Всіх учасників проекту з їх рідного міста до Києва і назад доставлять на спеціальному транспорті – проїзд і харчування в столиці в день змагання беруть на себе організатори шоу».

А наприкінці проходить карнавальний хід кожної команди на Хрещатику, індивідуальний танець кожної з команд і спільний танець двох команд (дві команди виступають одночасно під одну музичну композицію). Коли проходитиме фінальний поєдинок, організатори не пишуть. Напевно, це залежатиме від політичної ситуації в країні. Адже Шоу завжди можна продовжити.

Отже: починаючи з березня, охочих на халяву потруситися на Майдані, «регіонали» везтимуть до Києва, а «Інтер» покаже їх в телевізорі. Задоволені всі: центральна влада, оскільки з середини березня на Майдані стоятимуть не протестувальники, а ті, кого об`єднає «не політика, не злободенні проблеми, а прекрасне і вічне мистецтво танцю». Київська міськадміністрація задоволена, оскільки вона одержала легальний привід давати відмови опозиції. (Який мітинг: там же майданз!) Та дехто з народу буде задоволений – на такому безгрішші, хоч на пару доби їжа і видовища.

Цікаво, а куди дивиться «віруючий президент»? Він узяв благословення на проведення таких заходів у Великий піст? Як казав преподобний Феодосій Печерський: чи так вам, князь, буде весело на страшному суді? Князь Ізяслав, щоправда, після такого питання, гулянку розпустив. Але це був справжній князь Ізяслав, син Ярослава Мудрого. Не рівняти з нинішніми. До речі, несхвальна репліка в адресу пісних розваг прозвучала в одному з центральних храмів столиці. Де конкретно – не скажемо, щоб у священика не було неприємностей.

Повертаючись до майдансу як до технології витіснення Майдану. Давайте зробимо ставки, яке місто за наслідками цього шоу стане Танцювальною Столицею України. Я вже зробила.

Наші припущення щодо акції підтверджують і фахівці у сфері суспільних настроїв.

Авторитетний український соціолог Євген Головаха однозначний у своїй оцінці: «Майдан – це певний символічний капітал. Влада хоче переформатувати простір, наповнивши його новим змістом, протилежним тому, чим він був. Привласнити собі символічний капітал – це іноді усвідомлене, а часто неусвідомлене бажання влади. Більшовики, прийшовши до влади, демонтували всі пам`ятники імператорської сім`ї і насадили своїми пам`ятниками. Приватизація символічного капіталу завжди була дієвим механізмом влади. Один з найпоширеніших методів: на площах, названих на честь символічних і важливих, але таких, що відторгаються владою подій, влаштовувати карнавальні ходи.

Денис Богуш, політтехнолог:

Шоу «Майданс» - це щось схоже на регулярні ярмарки біля ЦВК. Як киянин кажу: їх зроду там не було. Але як почали проводити перед останніми президентськими виборами, так і проводять. Майдан непокоїв владу ще з часів Кучми. Після акцій «Україна без Кучми» дали команду його перебудувати... Реконструювали. Але виявилось, після Помаранчевої революції, що навіть з боку сцени там може вміститися до мільйона людей. Тому тепер влада мучиться ідеями, як нівелювати і дискредитувати цю частину Майдану. І, звичайно, підприємницький Майдан зробив її наміри більш ніж серйозними. Хоче вона чи ні, всі майдани в період незалежності мали свій, хай короткостроковий, але результат, - всі вони символізують перемогу. Чи здатна технологія влади витіснити Майдан, як мирну революцію і перемогу, з суспільної пам`яті? Теоретично – так. Якщо багато разів і під різними приводами проводити там подібні заходи. Але річ у тому, що наш народ дуже добре імунізований. Він добре відрізняє шоу з прицілом від реальних шоу і мітинги від проплачених мітингів. Народ, яким 70 років маніпулювали, не так просто провести.

...Ми, у свою чергу, вирішили порадити всім «банківським шуваловим» різноманітити меню для нейтралізації Майдану. Можна проводити там безкоштовну роздачу їжі (дешевше і не так гріховно в Пост), конкурс духових оркестрів, з головним бонусом програми – оркестром Чорноморського флоту. Можна влаштовувати щотижневий військовий парад за участю підрозділів Чорноморського флоту, встановити колесо огляду, проводити конкурс хорів ветеранів війни і праці, огляд вертольотів за участю перших осіб держави, виставки екзотичних звіряток за участю звірів з межигірського вольєра і, звичайно, плодоовочеві ярмарки. Під ЦВК давно такі ярмарки практикують. Виторг такий собі, та зате ніяких тобі наметів.

Маша Міщенко