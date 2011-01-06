У Януковича хочуть зробити з Майдану Гайд-парк

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман пропонує зробити Майдан Незалежності у Києві "англійським Гайд-парком".

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу.

"Я б взагалі зробила Майдан таким англійським Гайд-парком. Навіть більше. Я би зробила його місцем зустрічі, яке змінити не можна, де би мала влада і люди зустрічатися в ті гострі моменти, коли між ними виникає непорозуміння", - зазначила Герман.

"Такі зустрічі майданні, такі розмови, просто, без сил, без трибун, без мікрофонів, а так, як Янукович прийшов – просто до людей, вислухав їх, поговорив, попив з ними чаю, прийшов і заветував кодекс", - сказала чиновниця.

За її словами, "те, що почалося там у 2004 році – вона було трошки звироднілим, бо там була сцена, де були начальники, і був народ, який прийшов справді відстоювати свої ситуації, і свої позиції, і свої проблеми".

"Я би знесла сцену, а лишила просто середовище і місце, де могли би приходити люди і до яких влада в гущу приходила. Не високо, на подіум, а в гущу, до них", - заявила Герман.

Як відомо, президент Віктор Янукович разом з прем’єром Миколою Азаровим приходили на Майдан під час мітингу підприємців проти Податкового кодексу. Пізніше намети підприємців були знесені за участю міліції.

Українська правда