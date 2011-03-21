Дружина викраденого палестинця подасть до суду на Україну

Вероніка АБУСІСІ, дружина палестинського інженера, який за таємничих обставин у лютому зник в Україні, а згодом стало відомо, що він перебуває в ізраїльській тюрмі, планує подати на Україну до міжнародного суду.

Про це повідомляє газета Kyiv Post.

“Я збираюся подавати на Україну до Конституційного Суду, а також до Суду з прав людини в Страсбурзі”, - заявила В.АБУСІСІ, додавши, що планує це зробити вже найближчим часом.

За словами В.АБУСІСІ, яка є громадянкою України, українська влада порушила Статтю 25 Конституції України, а також Декларацію прав людини.

Стаття 25 Конституції говорить про неможливість висилати за межі держави або передавати іншій державі громадян України, а Дірар АБУСІСІ, за словами його дружини, мав уже готовий дозвіл на проживання в Україні.

Жінка також повідомила, що позиватиметься також проти Палестинської Автономії і держави Ізраїль у зв`язку з “бездіяльністю Палестинської Автономії і нахабством Ізраїлю”.

За її словами, Д.АБУСІСІ так і не було висунуто офіційного обвинувачення, хоча вже було два судових слухання по його справі.

При цьому дружина заявила, що за даними адвокатів у Д.АБУСІСІ почалися проблеми зі здоров`ям. “У нього починаються проблеми з серцем і загострення виразки шлунку”, - сказала вона.

Жінка також повідомила, що написала прохання про зустріч із головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ і чекає на відповідь.

“Я вражена. Ізраїль вже сьогодні визнав факт викрадення мого чоловіка, а Україна досі не визнала, що цю людину було викрадено з території України”, - сказала В.АБУСІСІ.

СБУ і Генпрокуратура наразі не коментують зникнення Д.АБУСІСІ з української території, у той час як Міністерство внутрішніх справ заявило, що міліція не затримувала і не отримувала від інших держав прохань арештувати чи вивезти палестинця з України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, з`явилася інформація, що Держава Ізраїль вперше визнала свою причетність до викрадання палестинського інженера Д.АБУСІСІ, зниклого на території України в середині лютого. Зізнання відбулося під час слухань, які проходили минулого четверга у мировому суді Петах-Тікви. Заступник голови суду Лея ЛЕВ-ОН частково зняла заборону на публікацію інформації про дану справу і дозволила обнародувати той факт, що Д.АБУСІСІ був арештований «з метою розслідування» і перебуває в ізраїльській в`язниці.

Заборона на публікацію будь-якої іншої інформації у справі, включаючи обставини арешту Д.АБУСІСІ, підозри на його адресу і результати проведеного слідства, збережено ще на 30 днів.

Про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка. За її словами, її чоловік виїхав з Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону №6, двоє невідомих висадили Дірара з потягу на одній із станцій.

Як зазначила В.АБУСІСІ, дізнавшись про те, що сталося, вона терміново прилетіла до Києва і разом з братом чоловіка намагалася добитися від столичних правоохоронних органів, зокрема, на залізничному вокзалі «Київ-пасажирський», щоб вони прийняли заяву для розшуку. Проте, як стверджувала В.АБУСІСІ, міліція без ніяких пояснень відмовилася прийняти заяву. В.АБУСІСІ не виключила, що її чоловік був викрадений з метою отримання викупу, а також у зв`язку з його професійною діяльністю, оскільки Д.АБУСІСІ в Секторі Газа обіймав високу посаду на місцевій електростанції.

10 березня у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України повідомили, що перевіряється інформація стосовно Д.АБУСІСІ.

11 березня СБУ заявила про намір звернутися до регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців з приводу інформації про викрадення громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.