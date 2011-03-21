Ізраїль визнав, що палестинця в Україні викрав «Моссад»

Держава Ізраїль вперше визнала свою причетність до викрадання палестинського інженера Дірара АБУСІСІ, зниклого на території України в середині лютого.

Про це повідомляє ізраїльський сайт Israelinfo.

Зізнання відбулося під час слухань, які проходили минулого четверга в мировому суді Петах-Тікви. Заступник голови суду Лея ЛЕВ-ОН частково зняла заборону на публікацію інформації про дану справу і дозволила оприлюднити той факт, що Д.АБУСІСІ був арештований «з метою розслідування» і перебуває в ізраїльській в`язниці.

Заборона на публікацію будь-якої іншої інформації у справі, включаючи обставини арешту Д.АБУСІСІ, підозри на його адресу і результати проведеного слідства, збережено ще на 30 днів. Часткове зняття заборони на публікацію дозволено судом на вимогу правозахисної організації «Агуда ле-зхуєт а-езрах».

Дружина АБУСІСІ, громадянка України на ім`я Вероніка, найняла для захисту батька своїх дітей адвоката Смадар БЕН-НАТАН, котра змінила члена суспільної адвокатури, раніше призначеного Д.АБУСІСІ за рахунок держави. Адвокат С.БЕН-НАТАН бачилася зі своїм підзахисним у в`язниці і повідомила журналістам, що стан у нього задовільний, але страждає на хронічні захворювання.

Д.АБУСІСІ працював технічним директором електростанції Гази і, за словами його дружини, останнім часом хотів перебратися з сім`єю в Україну, втомившись від труднощів життя в Газі. 18 лютого невідомі зняли його з потягу «Харків – Київ».

В.АБУСІСІ ще на початку березня заявила, що її чоловіка викрав «Моссад». Через деякий час вона розповіла, що чоловік зателефонував їй і повідомив, що знаходиться в слідчому ізоляторі «Шабака» в Петах-Тікви, держава призначила йому адвоката. Ізраїльські ЗМІ в останні тижні не сумнівалися в причетності Ізраїлю до викрадення Д.АБУСІСІ, але публікувати могли лише інформацію, що з`являється в іноземних ЗМІ, - всередині країни публікації заборонені військовою цензурою.

Під час недавнього візиту в Ізраїль прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА журналісти поставили йому запитання по цій темі. М.АЗАРОВ відповів, що не має в своєму розпорядженні інформації, але не хотів би думати, що дружня країна дозволяє собі такі дії на території України. Тим часом, близькі Д.АБУСІСІ вважають, що викрадення було проведене за активного сприяння українських спецслужб, зазначає Israelinfo.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка. За її словами, її чоловік виїхав з Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону №6, двоє невідомих висадили Дірара з потягу на одній із станцій.

Як зазначила В.АБУСІСІ, дізнавшись про те, що сталося, вона терміново прилетіла до Києва і разом з братом чоловіка намагалася добитися від столичних правоохоронних органів, зокрема, на залізничному вокзалі «Київ-пасажирський», щоб вони прийняли заяву для розшуку. Проте, як стверджувала В.АБУСІСІ, міліція без ніяких пояснень відмовилася прийняти заяву.

В.АБУСІСІ не виключила, що її чоловік був викрадений з метою отримання викупу, а також у зв`язку з його професійною діяльністю, оскільки Д.АБУСІСІ в Секторі Газа обіймав високу посаду на місцевій електростанції.

10 березня в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України повідомили, що перевіряється інформація стосовно громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.

11 березня СБУ заявила про намір звернутися до регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців з приводу інформації про викрадення громадянина Палестини Д.АБУСИСИ.