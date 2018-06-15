Хвиля протестів на тлі справи Кучми та гулянок на Майдані

У той час, коли влада влаштовує у Великодній піст масові гулянкив центрі столиці та приголомшує громадян кримінальною справою проти Кучми, по містах України ширяться хвилі протесту. Причому в різних сферах…

Суми

21 березня працівники одного з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості ВАТ «Сумське науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе» розпочали безстрокову акцію протесту проти скорочення робочих місць.

На заводі планується скорочення 1258 працівників. Вивільнення робітників уже почалися, але це лише перший етап. Голова вільної профспілки ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» Олександр Ткаченко розповів, що нині на підприємстві працює близько 13,5 тис. осіб (кілька років тому було 22 тис.). 21 березня біля заводоуправління встановили наметове містечко для інформування працівників і цілодобового пікетування адміністрації. Щодня о 17.15 тут проводитимуться мітинги.

Член оргкомітету, громадський діяч Микола Сурженко вважає, що влада проводить «розвідку боєм», мовляв, наскільки можна придушити свободу й право на гідне існування громадян.

– Першим етапом стало прийняття одіозного Податкового кодексу, щодо якого й досі тривають масові протести українських підприємців, - сказав. - У Верховній Раді народні обранці ще не встигли ухвалити Трудовий кодекс, а деякі власники підприємств уже почали виконувати його, обмежуючи права робітників. Адже в проекті нового Трудового кодексу закладено норма, що звільняє роботодавця від отримання згоди профспілки на звільнення працівника. Прикладом цього є й ситуація з масовими звільненнями на ВАТ «СНВО ім. Фрунзе». Єдине, чого не очікували власники заводу, – це самоорганізації робітників у протестному русі за збереження своїх робочих місць. Масове безробіття загрожує моральним розладом суспільства. Ми готові йти до остаточної перемоги, бо впевнені у своїй правоті. Протести можуть із часом набути дещо інших форм, звісно, не заборонених законодавством України, і консолідуватися з іншими рухами, наприклад, із акціями підприємців. Поки що акція є суто громадянською ініціативою вільної профспілки працівників ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» та інших робітників підприємства. Зараз ми уникаємо політизації цього питання.

Організатори акції наголосили, що на них чиниться тиск з боку представників адміністрації підприємства, а під час безстрокової акції можливі провокації.

Харків

У сусідньому з Сумами східноукраїнському місті Харкові працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» учора вийшли на акцію протесту, перекривши вулицю поблизу прохідної підприємства, з вимогою виплати зарплату. Людям заборгували понад 12 млн. грн. Губернатор Харківщини Михайло Добкін виступає посередником між підприємством і робітниками… Чи виплатять людям зароблені гроші, поки що невідомо.

Львів

У школах розпочалися канікули, проте самим учителям не до відпочинку: вони масово виходять на протести через низьку зарплату.

21 березня у Львові відбувся мітинг освітян з вимогою збільшити в державному бюджеті видатки на освітянську галузь. На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралося близько п’яти тисяч учителів шкіл, викладачів вишів, студентів і представників освітянських профспілок. Вони тримали плакати з написами: «Освіті – гідне фінансування!», «Педагогу – гідну зарплату! Освіті – державну турботу!», «Стипендію – до прожиткового мінімуму», «Ні скороченню державного замовлення в університетах!», «Ні експериментам над освітянами!», «Де гроші освітян?»

Як зазначив під час виступу на мітингу заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Василь Косів, «такого катастрофічного недофінансування освіти з боку державного бюджету ще не було».

– Ми також порушували це питання на засіданні Асоціації міст України, тому що сьогодні всі міста України в такій ситуації, – сказав пан Косів. - Ми не можемо допустити, щоб здобутки, які ми маємо за часи Незалежності, втратились. В освіту всі цивілізовані держави вкладають величезні кошти. Ми не можемо робити крок назад. Але сьогодні освітяни вийшли на мітинги не тільки через гроші, а тому, що топчуть гідність учителя та дітей.

Учасники мітингу ухвалили звернення до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради з вимогою збільшити видатки на освіту та відновити надбавки освітянам.

Донецьк

На рідному для президента Януковича Донбасі на акцію вийшло близько 5 тисяч працівників освіти, котрі прибули практично з усіх міст регіону.

Учителі Сходу вимагало того самого, що і їхні колеги на Заході – збільшення фінансування галузі й вищої зарплату вчителям.

Акція проходила в рамках Всеукраїнської акції протесту у зв`язку з порушенням законних прав працівників галузі й звуженням законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій.

Виступаючи на мітингу, голова Петрівської районної організації профспілки Наталія Чащина звинуватила українську владу в жебрацькому існуванні освітньої галузі та закликала виконати свої обіцянки, дані педагогам і всім бюджетникам із підвищення заробітної плати. Вона нагадала, що зарплата вчителя залежить від мінімальної зарплатні, офіційно встановленої в Україні, але, незважаючи на те, що сьогодні вона становить 941 грн., педагогам за першим розрядом Єдиної тарифної сітки нараховують її від 615 грн.

– Ми не можемо так жити. Жити так освіта не може й не буде, й досить уже нам мовчати! – обурювалася пані Чащина. - Ви оголосили 2011 рік роком освіти. Як це? Чи виживемо, чи ні?.. Напевно, ні! Дивлячись на те, як зараз не вистачає грошей на енергоносії, дивлячись на те, що сьогодні держава називає харчуванням дітей, дивлячись на те, як проводиться оптимізація шкільної мережі, і дивлячись, як учителів відправляють у безкоштовні відпустки, ми можемо сказати так: ми не впевнені, що закінчимо цей навчальний рік! Ми так думаємо, а як думають можновладці?.. Та як вони можуть думати, якщо вони навіть не знають точний розмір мінімальної зарплати, вони не знають, що в основу заробітної плати вчителя закладено не 941 грн. (законодавчо встановлена сума), а 615 грн. Вони не знають, що кожного місяця держава не додає в кишеню вчителя близько 500 грн. Вони не знають, що наша з вами зарплата в 10, в 12 разів менша від заробітної плати члена уряду й народного депутата.

Освітяни Сходу риторично запитували:

– Чому держава дає безкоштовно ноутбуки, канцтовари народним депутатам, а вчитель, якому дуже необхідний для професійної діяльності і ноутбук, і канцтовари, не може заплатити за ці товари? Чому ми живемо в одній державі, в одних природнокліматичних умовах, працюємо з нервовим та емоційним напруженням, але одні мають безкоштовне лікування й систематичну відпустку на курортах, а ми не можемо ні оздоровитися, ні полікуватися. А що говорити вже про житло, яке безкоштовно видається народним депутатам, а, даруйте, воно для нас таке далеке, як той міраж…

Мітингувальники прийняли резолюцію, адресовану президентові Януковичу, голові ВР Литвину й главі уряду Азарову, у якій вимагали виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» в частині рівня оплати праці педагогів, виконання Національної доктрини розвитку освіти України в XXI сторіччі щодо встановлення пенсій педагогічним працівникам у розмірі від 80-90% від їхньої заробітної плати та застерегли владу від необдуманого закриття шкіл. “На наші переконання, закриття, ліквідація й перепрофілювання навчальних закладів призведуть до негативних наслідків”, - зазначили освітяни.

Запоріжжя

21 березня в Запоріжжі теж не обійшлося без «фе» освітян сьогоднішній владі. Більш як тисяча вчителів під стінами обладміністрації вимагали не закривати сільські школи, підвищити зарплати та соціальні гарантії. За їхніми словами, недофінансування галузі в Запорожжі становить майже тридцять мільйонів гривень.

Київ

22 березня освітяни приїхали вже під вікна глави уряду, аби безпосередньо висловити свій протест.

Близько семи тисяч працівників освіти вимагали не захмарних речей, а просто забезпечити працівникам освіти і науки виплату заробітної плати на рівні, встановленому законом. (Докладніше читайте тут.)

Дніпропетровськ

Тут протестували проти дій уряду по-своєму: дніпропетровські підприємці зібрали для прем`єр-міністра Азарова «знезжирений соціальний пакет». До пакета ввійшло по 1 кг перлової та пшеничної крупи, гречки китайського виробництва, пшона, гороху, «мороженої» картоплі, головка капусти, дві морквини, пачка цигарок «Прима», а також медпрепарат «Мезим».

Учасники акції порадили Азарову місяць прожити на цей соціальний пакет і висловили сподівання, що після цього він «прийде до тями».

Мітингувальники виступали під гаслами «Досить грабувати власний народ», «Де покращення життя вже сьогодні?», «Владі – блага, народу – дулю», «Геть Тігіпка з його реформами!». Учасники акції також висловили протест проти прийняття нового Житлового кодексу та пенсійної реформи.

АвтоМайдан

Протестувальники вдаються до креативу… Тепер в Україні з’явилося поняття «Автомайдан". У понеділок зі Львова, Луганська та інших міст вирушили підприємці, освітяни, медики, гірники, перевізники на колесах. Вони протестують під гаслом "Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!"

25 березня учасники протесту із Заходу та Сходу зустрінуться в столиці, де до них приєднаються київські протестувальники, і на Європейській площі вони проведуть мітинг.

Учасники протесту вимагатимуть від центральної влади зберегти спрощену систему оподаткування (з 1 квітня підприємцям на спрощеному оподаткуванні буде складно працювати з юридичними особами), доопрацювати Податковий кодекс і перенести його запровадження на наступний рік. Також вони висловлять своє бачення щодо Пенсійного, Трудового, Житлового кодексів. Гірники домагатимуться вчасної виплати зарплати, вчителі – належного фінансування освіти. А головне, протестувальники вимагатимуть зміни уряду Миколи Азарова.

Та чи всі зможуть доїхати до столиці, поки що невідомо, адже ще з першого дня «Автомайдану» з різних міст України почала надходити інформація, що автомобілістам судами забороняють в’їжджати в заплановані міста.

Оксана Климончук