Філаретові допоможе НАТО

Патріарх Філарет, який прийшов на прес-конференцію сайту «Обозреватель», журналістами цього разу був зустрінутий майже доброзичливо. Слід зазначити, що зазвийчай йому на публічних зустрічах доводиться витягати з себе не одну шпильку благочестивих мирян. То яка-небудь парафінка на церковній події докірливо йому закине: «Пане Денисенку, а Бог все-таки є». То на прес-конференції хтось з журналістів уїдливо запитає, мовляв, а навіщо Вашій святості Східною Україною кататися, адже там у Вашої святості лише з десяток парафій. Він у такі моменти вміє триматися гідно, він пройшов чудову школу спілкування з керівництвом і колишньої Радянської України і навіть колишнього Союзу. Милостивий погляд, незлоблива реакція – одним словом, навіть робиться сумно, що ця мила людина спричиняє стільки пристрастей серед православних церков, і до того ж підданий анафемі. Але сьогоднішня зустріч була затьмарена лише парою моїх запитань.

- Ваше Святосте, українська церква вже дозріла до повної самостійності або як її ще називають помісності. У нас є богословські вузи, величезна кількість монастирів, православних святинь. Але вважається, що об`єднання церков неможливе, поки на чолі однієї з церков стоїте ви. Пробачте, але ваша персона вважається головним каменем спотикання на шляху об`єднання. Чи готові ви віддати свою «патріаршу палицю» заради об`єднання українських православних церков? - Поки живий, то ніколи не відмовлюся від престолу. Я спокійно відійду, якщо знатиму, що в Україні є помісна церква, що вона єдина і що вона визнана Вселенською Церквою. І хай поки що ми не визнані повнотою православ`я, але це питання часу. Я відійду від справ, щойно помісна церква буде створена.

- Але, наскільки відомо, Вселенський патріарх ще жодного разу не приймав Вас у себе, за ці більш як десять років. - Ми зустрічалися з ним один раз у 1992 році, він схвалив моє рішення про створення помісної церкви, але сказав, що для того, щоб українська церква стала єдиною, то необхідне об`єднання з іншою православною церквою. І ми працюємо над цим.

- Ви не можете не погодитися, що після того, як без благословення тільки вашою волею і за допомогою політиків був створений Київський патріархат, велика частина прихожан Церкви Московського патріархату відчула, що ви відокремлені від Уселенської церкви. Більш того, вірні УПЦ МП, яких більшість в Україні, вважають, що через вашу «неканонічність» парафіяни Київського патріархату вмирають нехрещені, невінчані, несповідані. - Я зрозумів ваше запитання. Люди, які до нас ідуть адже не дурні, вони теж все розуміють і читають книги. Вони визнають всі наші таїнства, вони вірять у них і для них наші таїнства дійсні.

- Як ви ставитеся до церкви "Посольство Боже", прихильником якої є новий мер Києва? - Це новітня тоталітарна церква і ми побоювалися, що з приходом нового мера буде її посилення. Але я зустрічався з новим мером, він сказав, мені, що він – православний, що він – хрещений у православній церкві. І тому я думаю, що у Києва буде православний мер.

- Говорять, що хтось хоче піддати Віктора Ющенка анафемі? - Коли у людей вичерпані інші аргументи, то починають говорити про анафему. Віктор Ющенко соборувався в печерах у Лаврі (соборування – церковна треба, коли священик молиться про прощення забутих гріхів соборованого), приходив до мене у Володимирський собор і сповідався, і причащався. Ніхто його анафемі не піддавав, як би того не хотілося окремим єпископам.

- Як ваша церква ставиться до романа й екранізації книги «Код да Вінчі»? - Засуджуємо. Ми засуджуємо будь-які твори, які критикують святе церковне Писання.

- А фільм можна подивитися? - Якщо ви не боїтеся, якщо ваша віра така міцна, що ви не втратите її після проглядання фільму, то – дивіться.

- Ви сказали, що знайти самостійність Українська церква зможе за доброї зовнішньополітичної ситуації. - Так. Поштовх цьому може дати вступ до Євросоюзу і НАТО.

Маша Міщенко