Майданс гуляє: чи вистачить грошей на амнезію цілого народу?

У кожної пострадянської країни є свої способи заколихати та вбити громадянську активність і демократичні традиції. Окрім офіційної пропаганди, існують додаткові види телегламуру. Росія, наприклад, “защебечує” їх вустами Тіни Канделаки і не гидує проектами Ксюші Собчак...

В Україні вирішили“захіхіхати” Майдан. У суботу ми вчергове дивилися шоу Майданс. Нагадаємо, що вже третій тиждень на Майдані відбувається шоу, яке ведуча шоу Тіна Кароль називає танцювальною революцією Майданс. Дванадцять міст України створюють танцювальні команди. Щосуботи дві з них за кошт організаторів (серед організаторів офіційно заявлені телеканал “Інтер” та Київська міська адміністрація”) приїжджають до столиці. Зранку ці команди цілий день тренуються на Майдані, а потім показують шоу - танцями назвати це складно, швидше синхронні рухи під ритмічну музику. Пройти через площу неможливо з самого ранку. Тривають репетиції. Ввечері на Інтері - пряма трансляція цього заходу. Я дивилася.

Якщо ваша увага при перегляді затрималась більше, як на кілька хвилин, ви побачили, наскільки далеко пішли режисери у бажанні зробити це шоу народним. Вони показують, як в шоу беруть участь вагітні волонтерки. Сайт телеканалу повідомляє про учасників-пенсіонерів. Як є здоров`я, то чом би й не станцювати? З цим це порівняти?.. П’ятсот волонтерів рухаються по сцені. Виникає якась асоціація з відкриттям Олімпійських ігор, тільки з нальотом провінції.

Ми обдзвонили майже десяток режисерів та телепродюсерів, які мають досвід подібних заходів, із запитанням, стільки коштує провести одне таке шоу. Ми отримали приблизно однакові оцінки: ціна одного Майданс-шоу - це 250-300 тисяч доларів. Їх вже було три.

Ми захотіли почути підтвердження цієї цифри. Спочатку зв’язалися із компанією Starmedia, яка займається підготовкою шоу. Піар-менеджер компанії Світлана Літвіненко на наше запитання про фінансування проекту відповіла так: “Я не уповноважена про таке говорити. Вам слід дзвонити до організаторів. Потім, я просто не володію такою інформацією”.

Ми надіслали лист до прес-служби телеканалу “Інтер” листа. У ньому ми теж запитували, скільки коштує їхній проект.

До честі прес-служби “Інтер”, вони доволі швидко передзвонили нам і в нас відбувся такий діалог з Аліною Самойловою, яка представилася керівником прес-служби телеканалу:

– Мені тут надіслали, я не знаю, запит чи що про шоу Майданс. Запитують, скільки коштує. Так ось, телеканал “Інтер” не фінансує, а транслює шоу. Вам слід дзвонити в компанію Starmedia.

– А компанія Starmedia сказала, що це ви добре знаєте, скільки це коштує, і сказали, що слід дзвонити вам.

– Ну тоді ви повинні знати, що це є комерційна таємниця. І жоден телеканал не дасть такої інформації. А чому вас так цікавить Майданс?

– Тому, що центральна площа країни зайнята сценою і на час проведення шоу в жодної організації немає шансів вийти на Майдан з протестом...

Про цей проект ми говорили також з людьми, які або заробляють телебаченням на хліб, або опосередковано пов`язані з ним. Вони, треба сказати, комерційної домінанти у проекті не розгледіли...

Наталя Катеринчук, заступник гендиректора каналу ТВі:

ЦЕ СТОПРОЦЕНТНО ІДЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ

Шоу Майданс – не бізнес-історія. Молодіжне шоу на каналі для пенсіонерів навряд чи матиме ефект для рейтингу каналу та для рекламодавця. Це стопроцентно ідеологічна історія. Політтехнолог Ігор Шувалов, якого фактичний власник каналу Хорошковский визнав своїм радником, вигадує, як зробити так, щоб Майдан, підйомна національна сторінка нашої історії забулася, щоб Майдан не був використаний опозицією. Гадаю, що він трохи не розрахував. Наш народ один раз обітреться на такий плювок, другий вибачить, а потім пружина так випрямиться, що ніякі майданси не допоможуть”.

Юрій Стець, колишній гендиректор 5 каналу:

ЯК МОЖНА ДОЗВОЛИТИ БРАТИ В ОРЕНДУ НА КОМЕРЦІЙНИХ ЗАСАДАХ ЦЕНТРАЛЬНУ ПЛОЩУ КРАЇНИ?

Це дороге шоу. Але сума вкладених коштів залежить від багатьох чинників. За оренду сцени Майдану у київський бюджет можна заплатити десять тисяч доларів, а можна 150 тисяч. Але, як на мене, неприйнятно, коли центральну площу столиці хтось дозволяє брати в оренду та через це люди не можуть висловити свою думку в такий спосіб, як акції, пікети. “Інтер” може заробляти на цьому, бо реклама на телеканалі дорога. Але проводити шоу на Майдані – це політичне рішення, яке скероване з Банкової. Ви берете на тривалий час в оренду, заплативши за це гроші, площу столиці, щоб влада не бачила свій народ. Телеканалу “Інтер” ніщо б не завадило домовитися про інше прийнятне місце, де б могло прийти багато людей, щоб взяти участь. Повинен бути комерційний підхід, який би не порушував права людини. У тому числі і права на протест. Це політичне рішення, яке замасковане комерційною доцільністю, яке продиктоване забороною права висловлювати протест. Як можна дозволити брати в оренду на комерційних засадах центральну площу країни? Це неможливо в будь-якій країні. Порушується основне право людини прийти на центральну площу країни та висловити невдоволення. Про тонкощі фінансових відносин цього шоу ми ніколи не дізнаємось. Але, очевидно, що воно продиктоване рішенням Банкової. Але “Інтер” на цьому заробляє - це очевидно.

Олександр Бригинець, депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури та туризму:

Я НАДІСЛАВ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ: ЧИ ОТРИМАЄ БЮДЖЕТ КИЄВА ЩОСЬ ВІД МАЙДАНСУ

Згідно із рішенням Київради, всі акції, які проходять на Майдані, повинні проходити в святкові дні. Оскільки йдеться не про святкові (шоу проходить в суботу) – це вже порушення рішення Київради. Скільки витратив “Інтер” на це, я не знаю. Це залежить віл рекламодавця. Мені цікаво, скільки отримав Київ за використання Майдану? Якщо Київ нічого не отримав, то питання - чому не отримав? Чи не є це платою телеканалу Інтер за гарну інформаційну політику стосовно Попова? Попова дуже гарно та приємно подають на “Інтері” і це пов’язано із Майдансом. А може Попов настільки боїться революційних процесів на Майдані, що він використовує канал, щоб прикритися Майдансом та не пустити людей, які страйкують? А може тут комплекс причин. Попов “оберігає” Майдан від протесту. Каналу “Інтер” шоу вигідне, бо свої гроші він заробить. Але якщо це відбувається задля того, щоб не пустити тих, хто хоче виступити із протестом, це не лише аморально, це – злочинно.

Я сьогодні відправляю офіційний запит до КМДА із проханням відповісти, чи отримає щось Київ від того, що там щосуботи орендують Майдан.

Сергій Проскурня, режисер:

Я ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО В МАЙДАНС ВКЛАДАЄ ГРОШІ НЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

У випадку із Майданс ми маємо чиюсь дуже “вдалу” ідею, коли явище Майдану, знаку формування громадянського суспільства, заміняють явищем шоу-бізу. Я переконаний, що туди вкладають гроші не телебачення. Цей проект не розвиває шоу-біз. Звичайно, він має свій позитивний вимір. Таке шоу розвиває місцевий патріотизм, люди вболівають за команди своїх міст. Але на цьому заробляють лише Starmedia та Інтер. Хто вкладає гроші? Для чого? Не можу сказати. Але я хотів би так поставити запитання. Чому ми в Україні не можемо підвищити зарплату артистам обласних театрів, які стали академічними, бо це не передбачено місцевими бюджетами, а можемо влаштовувати такі шоу? Артисти театрів - це знамениті люди, їх впізнають на вулицях, вони є зірками, вони – герої, але не можуть купити собі нову сорочку чи нову пару взуття.

Я спеціально ходив на Майдан дивитися шоу, коли там виступала одеська команда. Це шоу має надзвичайні потужності. Там кожного разу витрачається бюджет фестивалю. Звичайно, зараз ринок шоу-бізу зменшився. Він жвавий, але більш закритий. Як і раніше, олігархи та великі політики запрошують на корпоративи, родинні приватні вечірки відомих зірок, але такої кількості масових розваг, як було до кризи, вже нема. Але те, що я побачив на Майдані, це вражає. Компанія Starmedia, яка організувала це, - дуже велика та дуже потужна компанія. Але я хотів би сказати інше. В розвинених країнах виступи Пінк Флойд, Брітні Спірз, Мадонни та такого рівня великі шоу відбуваються на комерційних засадах та дають колосальні прибутки. Шоу мега-зірок на Заході звичайно, мають ідеологічне навантаження, але вони перебувають в руках приватних структур. В надвисоку ціну квитка (а там нема такого явище як запрошення, якщо Мадонні треба 100 запрошень, вона купує сто квитків) включено роботу команди. На цьому заробляють всі: Інтернет-провайдери, ЗМІ, виробники аудіо-візульної продукції. Існування таких шоу технологічно забезпечує інфраструктура шоу-бізу. А самі шоу - це економічна система, яка саморегулюється, розвивається та працює на економіку країни.

Від автора. Влада робить все, щоб Майдан вже ніколи не став місцем громадянського протесту. Вона хоче, щоб у тих, хто стояв на Майдані, знівелювались його цінності, а у тих, хто не був на ньому, вони й не народжувалися. Але чи зможе Арбузов надрукувати стільки грошей, і чи зможе Росія народити такого політтехнолога, щоб стерти пам`ять і відбити бажання свободи у цілого народу?

Маша Міщенко