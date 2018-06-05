Микола Мельниченко: Кучмісти розгорнули кампанію дискредитації аудіозаписів

Телеканали, відмиваючи Кучму, зомбують українське населення…Я збираюся подати в суд на Бенкендорфа за порушення моїх прав... Кучмісти закликають не чіпати Кучму...

Можливо, Микола Мельниченко не був би таким частим гостем та співрозмовником УНІАН, якби на тлі цього розслідування нам не впадали в око дві деталі. Мельниченко чомусь не запрошують на телевізійні політичні ток-шоу, водночас відбувається масований, у тому числі й на телебаченні, публічний захист колишнього президента, до якого залучаються й політики. Домінантою телеефірів стає заклик політиків-кучмістів до громадян – згуртуватися навколо цієї справи, не чіпати президента й таке інше. Бажаючи вирівняти цей інформаційний дисбаланс, ми поставили панові Мельниченку кілька запитань.

Миколо, чи задоволені ви ходом розслідування?

Розслідування йде. Генпрокуратура дуже глибоко досліджує всі обставини мого життя – найменші подробиці, включаючи перебування в Сан-Франциско. Я готовий це все проходити, хоча це дуже виснажує. Але з іншого боку, я дивлюся, як паралельно з ходом розслідування працює пропагандистська машина. Як вона запускається, як відбувається вплив на свідомість людей, на засоби масової інформації. Цю справу широко обговорюють на телебаченні, але я практично позбавлений можливості там виступити. У даний момент я пишу листа на УТ-1, його керівникові Єгору Бенкердорфу, у якому поки що прошу його, аби мені надали слово відповіді на УТ-1. А якщо він не задовольнить мого прохання, подам у суд.

Нагадаю, два тижні тому на державному телеканалі УТ-1 близько чотирьох годин у програмі “Шустер-live” мене паплюжили та оббріхували. Причому спочатку обіцяли, що мене запросять на цю передачу. Але не запросили... Я ж зараз вимагаю від керівництва УТ-1, щоб надало мені можливість у той самий спосіб, у той самий ефірний час викласти свої аргументи... Бо переконаний, що почалася системна кампанія дискредитації мене.

А ви запитували Шустера, чому вам не дали слово?

Він у програмі сказав приблизно так. Нібито Мельниченко прийшов пізно, залишалося п’ять хвилин... Але від Шустера часто доводилося чути фразу: вибачте, у нас сьогодні людини немає, тому ми її обговорювати не будемо. Чому ж цей принцип не застосували цього разу? Чому вони на державному телеканалі зомбували українських громадян.

Більше того, за десять років я жодного разу не був на подібному ток-шоу, хоча загалом, за моїми підрахунками, пройшли сотні таких шоу, де обговорювалися “плівки Мельниченка”.

Кучма має медіа-активи, може прикупити газету. Адвокати Кучми вигадують різні історії – наприклад, начебто я записував очну ставку у прокуратурі з Кучмоюза допомогою вмонтованої камери в годинник.

Очевидно, збиралися “розвинути” цю тему: мовляв, Мельниченку дали той годинник у ФСБ або що в нього манічка - усе знімати й записувати. У свідомості людей вони хочуть створити образ мене як людини, котрій не можна довіряти.

12 квітня Кучма збирається виїхати до Москви. Він, судячи з усього, хоче зустрітися з російським керівництвом, щоб чинити тиск на українську владу. Щоб Росія не надала факти, котрі, зокрема, засвідчують намагання Кучми уникнути відповідальності за злочини, які задокументовані і є на записах.

Кучму не можна випускати за межі України. У Кучми горить земля під ногами. Тому вони запускають брехню проти мене.

Національно орієнтованій частині людей кажуть, що Мельниченко має відношення до ФСБ. А російськоорієнтованим – що Мельниченко отримав притулок у США. А це відводить від головного. А головне – логічне завершення кримінальної справи. Відвертається увага суспільства від справи. Кажуть, наприклад, що нібито Леся Гонгадзе щось недобре сказала про мене. Я телефоную Лесі Теодорівні, запитую, пані Лесю, чи правда, що ви казали? Вона каже: ні, я такого не говорила...

Шкода, що люди не мають можливості бачити, які запитання ставилися під час очної ставки з Кучмою, як він на них відповідав... Є таємниця слідства.

Зараз розгортається дискредитація плівок Мельниченка через дискредитацію мене. У тому числі руками російських гастрабайтерів на українських телеканалах, яким глибоко байдужа Україна.

Розмовляла Олена Мігачова