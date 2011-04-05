Адвокати Кучми підозрюють, що в годиннику Мельниченка - камера

Захисники колишнього Президента Леоніда КУЧМИ просять Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу стосовно екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА за можливу підготовку до розголошення таємниці очної ставки, яка відбулася вчора між ним та Л.КУЧМОЮ.

Як повідомив УНІАН один із адвокатів Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО, «під час очної ставки у нас виникла підозра, що МЕЛЬНИЧЕНКО веде прихований відеозапис за допомогою спеціального пристрою, який вмонтовано в наручний годинник. У зв’язку з цим ми звернулися до слідчого з усним клопотанням в порядку ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу порушити кримінальну справу щодо вказаної особи на підставі того, що він без дозволу слідчого міг здійснювати прихований відеозапис».

За його словами, представників захисту Л.КУЧМИ наштовхнув на такі дії той факт, що під час очної ставки годинник у М.МЕЛЬНИЧЕНКА раптово зупинився і більше не показував точний час.

Як повідомляв УНІАН, очна ставка у Генпрокуратурі між Л.КУЧМОЮ та М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ відбулася 4 квітня.