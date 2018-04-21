Ідуть, щоб повернутися
Члени нинішнього уряду, який допрацьовує свої останні тижні, подали заяви для реєстрації їх народними депутатами. ЦВК зареєструвала їх депутатами. Згадаймо всіх поіменно...
Члени нинішнього уряду, який допрацьовує свої останні тижні, подали заяви для реєстрації їх народними депутатами. ЦВК зареєструвала їх депутатами.
Прем`єр-міністр Юрій Єхануров, «Наша Україна». Юрія Івановича свого часу преса назвала «термінатором приватизації», він очолював Фонд держмайна, був міністром економіки. Під час прем`єрства Ющенка був першим віце-прем`єром і вважається стовідсотковою людиною Президента. Після президентських виборів, ім`я Юрія Івановича всупереч всім прогнозам не виявилося в списках нового кабінету міністрів, але невдовзі Єхануров був відправлений губернатором в Дніпропетровську область. Тоді говорили, що в «електорально Юльчину» область Ющенко спеціально відрядив своєї людини. Юрій Іванович повернувся до Києва тільки після відставки Тимошенко і був хоч і не без проблем, але загалом достатньо спокійно затверджений парламентом на посту прем`єра.
Запам`ятався відставкою, влаштованою йому опозиційними політичними силами разом з БЮТ. Після відставки уряду працював в статусі в.о., хоча цього статусу уряд так і не сприйняв.
Перший віце-прем`єр-міністр Станіслав Сташевський, «Наша Україна». Незважаючи на його скромні «публічні навички», Сташевський може вважатися патріархом української політики. Його вважають «вихідцем із старого київського клану», до якого належали свого часу і Салій, і Омельченко, і навіть Єхануров. Колишній перший заступник Омельченка повинен зберегти щонайтісніші зв`язки з київськими елітами. Станіслав Сташевській попрацював на посту міністра палива і енергетики, в 2002 - 2005 роках працював у парламенті, а потім після революції був призначений першим віце-прем`єром.
Мало чим запам`ятався.
Віце-прем`єр-міністр Вячеслав Кириленко, «Наша Україна». Народний депутат двох останніх скликань посів посаду «соціального міністра» в уряді Тимошенко, в уряді Єханурова він – віце- прем`єр.
Запам`ятався скандалом у галузі телерадіомовлення.
Міністр юстиції Сергій Головатий, «Наша Україна». Ніхто не береться передбачити, чи потрапить в новий уряд колишній полум`яний революціонер, депутат Верховної Ради чотирьох скликань - Сергій Головатий. Якщо раптом вийде, то це вже буде третє входження Головатого у води Мін’юсту. Між його першим і другим кабмінівськими термінами він займався опозиційною діяльністю в стінах Верховної Ради. Активно викривав у міжнародних організаціях «антинародний режим» Кучми.
Запам`ятався вільним трактуванням положень Конституції, спробою замінити роботою Мін’юсту відсутність Конституційного Суду.
Міністр закордонних справ Борис Тарасюк, «Наша Україна». Говорили, що Росія жадає його відставки після останніх парламентських виборів. Проте у Бориса Івановича зберігаються шанси вже втретє очолити МЗС.
Запам`ятався пристрасним бажанням наблизити Україну до НАТО і ЄС.
Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, «Наша Україна». Попри юний вік побував депутатом парламенту, на його рахунку «фізкультурні» закони, написані спільно з Сергієм Бубкою.
Запам`ятався чутками про родинні зв`язки з сім`єю Президента.
Секретар РНБО Анатолій Кінах, «Наша Україна». У Анатолія Кінаха багата політична біографія: колишній перший віце-прем`єр, прем`єр-міністр часів Кучми, народний депутат, президент УСПП. Президент розплатився з Кінахом посадою РНБО за активну участь у Помаранчевій революції.
Запам`ятався... нічим.
Міністр аграрної політики Олександр Баранівський, Соціалістична партія України. Посів своє місце за квотою СПУ. Він прославився різними речами, одна з найекзотичніших - не дав вакцинувати за бюджетні гроші українських кур від пташиного грипу, популярно пояснивши, що захід цей хоч і нешкідливий, але абсолютно марний і дуже дорогий.
Запам`ятався тим, що погрожував заборонити експорт українського м`яса і молока до Росії у відповідь на подібну заборону з боку Росії щодо української м`ясомолочної продукції.
Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, Соціалістична партія України. Він був народним депутатом двох колишніх скликань Верховної Ради, у дополітичному житті вважався великим фахівцем у сфері педагогіки та сільськогосподарських навчальних закладів.
Запам`ятався частими інтерв`ю на тему реформування галузі освіти в Україні.
Голова Фонду державного майна Валентина Семенюк, Соціалістична партія України. Член політради СПУ, народний депутат трьох скликань, очолювала спеціальну комісію з приватизації і була у вирі всіх «приватизаційних скандалів», не була помічена у веденні бізнесу і ініціювала закони, що регламентують управління держвласністю.
Запам`яталася небажанням підкорятися урядові в питаннях приватизації кількох великих об`єктів, а також перебуванням на лікарняному під час приватизації «Криворіжсталі»
Голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв, Партія регіонів. Хоч і доживає свої останні дні як «провідний борець з монополіями», але на звалище політичної історії його відправляти рано. Не виключено: вийшла б на сцену Партія регіонів, він знову посяде гідне місце у владній когорті.
Запам`ятався гаслом «З нами Бог і Росія», широко розрекламованим «привезенням» мощей Святого Серафима Саровського до Лаври, які і так там зберігаються, нападками на операторів мобільного зв`язку.
В.о. голови НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко, «Наша Україна». Лідер Конгресу українських націоналістів, з чуток, їздив на переговори до Москви з перекладачем. Побічно нібито пов`язаний з скандальною структурою «РосУкрЕнерго», що стала монопольним постачальником газу до України. Недавню відставку Олексія Івченка з поста керівника «Нафтогазу» пов`язують з тим, що він не зможе професіонально провести наступний раунд переговорів з Росією.
Запам`ятався любов`ю до дорогих машин.
Маша Міщенко