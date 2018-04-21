Ідуть, щоб повернутися

Члени нинішнього уряду, який допрацьовує свої останні тижні, подали заяви для реєстрації їх народними депутатами. ЦВК зареєструвала їх депутатами.

Прем`єр-міністр Юрій Єхануров, «Наша Україна». Юрія Івановича свого часу преса назвала «термінатором приватизації», він очолював Фонд держмайна, був міністром економіки. Під час прем`єрства Ющенка був першим віце-прем`єром і вважається стовідсотковою людиною Президента. Після президентських виборів, ім`я Юрія Івановича всупереч всім прогнозам не виявилося в списках нового кабінету міністрів, але невдовзі Єхануров був відправлений губернатором в Дніпропетровську область. Тоді говорили, що в «електорально Юльчину» область Ющенко спеціально відрядив своєї людини. Юрій Іванович повернувся до Києва тільки після відставки Тимошенко і був хоч і не без проблем, але загалом достатньо спокійно затверджений парламентом на посту прем`єра.

Запам`ятався відставкою, влаштованою йому опозиційними політичними силами разом з БЮТ. Після відставки уряду працював в статусі в.о., хоча цього статусу уряд так і не сприйняв.

Перший віце-прем`єр-міністр Станіслав Сташевський, «Наша Україна». Незважаючи на його скромні «публічні навички», Сташевський може вважатися патріархом української політики. Його вважають «вихідцем із старого київського клану», до якого належали свого часу і Салій, і Омельченко, і навіть Єхануров. Колишній перший заступник Омельченка повинен зберегти щонайтісніші зв`язки з київськими елітами. Станіслав Сташевській попрацював на посту міністра палива і енергетики, в 2002 - 2005 роках працював у парламенті, а потім після революції був призначений першим віце-прем`єром.

Мало чим запам`ятався.

Віце-прем`єр-міністр Вячеслав Кириленко, «Наша Україна». Народний депутат двох останніх скликань посів посаду «соціального міністра» в уряді Тимошенко, в уряді Єханурова він – віце- прем`єр.

Запам`ятався скандалом у галузі телерадіомовлення.

Міністр юстиції Сергій Головатий, «Наша Україна». Ніхто не береться передбачити, чи потрапить в новий уряд колишній полум`яний революціонер, депутат Верховної Ради чотирьох скликань - Сергій Головатий. Якщо раптом вийде, то це вже буде третє входження Головатого у води Мін’юсту. Між його першим і другим кабмінівськими термінами він займався опозиційною діяльністю в стінах Верховної Ради. Активно викривав у міжнародних організаціях «антинародний режим» Кучми.

Запам`ятався вільним трактуванням положень Конституції, спробою замінити роботою Мін’юсту відсутність Конституційного Суду.

Міністр закордонних справ Борис Тарасюк, «Наша Україна». Говорили, що Росія жадає його відставки після останніх парламентських виборів. Проте у Бориса Івановича зберігаються шанси вже втретє очолити МЗС.

Запам`ятався пристрасним бажанням наблизити Україну до НАТО і ЄС.

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, «Наша Україна». Попри юний вік побував депутатом парламенту, на його рахунку «фізкультурні» закони, написані спільно з Сергієм Бубкою.

Запам`ятався чутками про родинні зв`язки з сім`єю Президента.

Секретар РНБО Анатолій Кінах, «Наша Україна». У Анатолія Кінаха багата політична біографія: колишній перший віце-прем`єр, прем`єр-міністр часів Кучми, народний депутат, президент УСПП. Президент розплатився з Кінахом посадою РНБО за активну участь у Помаранчевій революції.

Запам`ятався... нічим.

Міністр аграрної політики Олександр Баранівський, Соціалістична партія України. Посів своє місце за квотою СПУ. Він прославився різними речами, одна з найекзотичніших - не дав вакцинувати за бюджетні гроші українських кур від пташиного грипу, популярно пояснивши, що захід цей хоч і нешкідливий, але абсолютно марний і дуже дорогий.

Запам`ятався тим, що погрожував заборонити експорт українського м`яса і молока до Росії у відповідь на подібну заборону з боку Росії щодо української м`ясомолочної продукції.

Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, Соціалістична партія України. Він був народним депутатом двох колишніх скликань Верховної Ради, у дополітичному житті вважався великим фахівцем у сфері педагогіки та сільськогосподарських навчальних закладів.

Запам`ятався частими інтерв`ю на тему реформування галузі освіти в Україні.

Голова Фонду державного майна Валентина Семенюк, Соціалістична партія України. Член політради СПУ, народний депутат трьох скликань, очолювала спеціальну комісію з приватизації і була у вирі всіх «приватизаційних скандалів», не була помічена у веденні бізнесу і ініціювала закони, що регламентують управління держвласністю.

Запам`яталася небажанням підкорятися урядові в питаннях приватизації кількох великих об`єктів, а також перебуванням на лікарняному під час приватизації «Криворіжсталі»

Голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв, Партія регіонів. Хоч і доживає свої останні дні як «провідний борець з монополіями», але на звалище політичної історії його відправляти рано. Не виключено: вийшла б на сцену Партія регіонів, він знову посяде гідне місце у владній когорті.

Запам`ятався гаслом «З нами Бог і Росія», широко розрекламованим «привезенням» мощей Святого Серафима Саровського до Лаври, які і так там зберігаються, нападками на операторів мобільного зв`язку.

В.о. голови НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко, «Наша Україна». Лідер Конгресу українських націоналістів, з чуток, їздив на переговори до Москви з перекладачем. Побічно нібито пов`язаний з скандальною структурою «РосУкрЕнерго», що стала монопольним постачальником газу до України. Недавню відставку Олексія Івченка з поста керівника «Нафтогазу» пов`язують з тим, що він не зможе професіонально провести наступний раунд переговорів з Росією.

Запам`ятався любов`ю до дорогих машин.

Маша Міщенко