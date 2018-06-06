«Русское единство» приїхало до Львова «впорядкувати могили» без лопат, але зі зброєю

Марковці залишили покинуті одеські могили, щоб кричати у Львові: «Хохоли – параша». Одесити від поїздки відмовлялися, вважаючи її шабашем і провокацією.Погляд з Одеси.

Марковці заявили, що вони «спадкоємці переможців»

Напередодні Дня Перемоги одеські журналісти неодноразово цікавилися в організаторів «політичного туризму» з південних областей до Львова і Тернополя: чи не краще відзначити 9 травня в Одесі і Сімферополі, постаравшись належним чином упорядкувати місцеві кладовища і відновити пам`ятники на могилах загиблих солдатів, які покосилися, ніж намагатися наводити лад, наприклад, на львівському Пагорбі Слави та інших меморіалах західних областей? Адже саме так офіційно пояснили організатори поїздки «червонопрапорників» до Західної України: мовляв, треба доглянути за могилами, за якими там нібито ніхто не дивиться.

Ось що відповідав на це питання в прямому ефірі одного з одеських телеканалів координатор акції – голова Сімферопольської міської організації партії «Русское единство» Сергій Юхін: «Наша мета – відновити могили, пам`ятники, меморіали. Не тільки в Криму, але й по всій Україні. У Львові ми також маємо намір на Пагорбі Слави відновити те, що було зруйноване вандалами. Там, наприклад, похований кримський татарин Герой Радянського Союзу Абдуль Тейфук, є могила Кузнєцова та інших радянських солдатів. Так от багато що розграбоване, розбите, забране на металобрухт. А за законодавством України, відповідальність за збереження і впорядковування могил несе місцева влада. І по-друге, ми їдемо до Львова на прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни. І веземо їм 30-метровий прапор Перемоги. Нам також треба поспілкуватися з ветеранами.» (Відзначимо, що сама заява абсолютно неправдива).

Коли йому поставили уточнююче запитання: а чи не можна привести в порядок солдатські могили без маршу з червоним прапором вулицями Львова, особливо з урахуванням крайньої напруженої обстановки, пан Юхін відповів: «Ми вважаємо, що так не можна. Навіщо відновлювати справедливість по-тихому? Справа в тому, що 20 років Україну годують брехнею, повітря просочене брехнею. Брехливих героїв виставляють уперед, скоро почнуть на іконах малювати. Це герої, які воювали проти існуючої держави – УРСР. Я говорю про бійців ОУН-УПА. Учасники акції мають намір скрізь виконувати прийнятий парламентом України закон про порядок святкування 9 травня».

Солідаризувалися з цією точкою зору також лідер обласної організації КПУ сумнозвісний Євген Царьков і член політради партії «Родина» Олександр Васильєв, який, зокрема, додав: «Навіщо це робиться? Ми демонструємо політичну волю Півдня України, щоб знищити поширений політичний мазохізм. Ми постійно тужимо, страждаємо від якихось незрозумілих окупацій, за кількістю чорних днів у календарі, здається, нас не можна порівняти з жодною іншою державою чи нацією. Через це в громадян України формується комплекс неповноцінності, ось ми хочемо продемонструвати, що ми спадкоємці переможців у війні над фашизмом».

Інформацію про те, скільки саме одеситів і кримчан мали намір взяти участь «у поході на Львів», організатори акції чомусь ретельно приховували. Мабуть, з урахуванням рішень місцевих рад Львова та інших міст, які заборонили марші російських організацій з червоними прапорами вулицями і площами, а також відповідного рішення Окружного адміністративного суду Львівської області.

В Одесі всі знали, що «Русское единство» готує провокацію

Втім, ось яке політичне підгрунтя в проведенні цієї акції побачив співкоординатор громадського руху «Комітет оборони Одеси» Олексій Губський: «Наміри представників партій «Родина» і «Русское единство» організувати 9 травня ходу під червоними прапорами вулицями Львова – це ні що інше, як політична провокація. Адже одеська «Родина» – союзник нинішньої партії влади. Вони в будь-який спосіб хочуть відвернути увагу виборців від провалів у соціальній сфері і стрімкого зубожіння населення, зокрема одеситів. Їм і їх господарям з-за кордону, як повітря, потрібні провокації. Ось і виникла ідея проведення акції у Львові, яка вже напередодні проведення дістала великий негативний резонанс. За нашою інформацією, одесити відмовляються від пропозицій «Родини» і не хочуть їхати до Львова. І нічого дивного в цьому немає. Вони не бажають бути гарматним м`ясом проросійських провокаторів. Адже самі «родинці» Марков і Кваснюк до Львова їхати не збираються».

Ми вважаємо це політичним шабашем, який належало б зупинити правоохоронним органам, оскільки закон про порядок святкування 9 травня з червоними прапорами не підписаний главою держави і не набув чинності, акцентував Олексій Губський. Ми також не бачимо ніяких причин, окрім організації провокацій, що дають привід «марковцям» їхати до Львова. З наведенням ладу на могилах ветеранів війни у Львівській області успішно справляються місцеві власті і жителі регіону. Допомоги у Маркова чи Юхіна вони не просили. А ось в Одесі і області є чимало могил учасників війни, яким слід було б приділити увагу. До речі, багато живих ветеранів війни опинилися без підтримки одеської влади. Причому деякі з них на межі голодної смерті.»

За деякими даними, що просочилися в ЗМІ, одеській «Родині» вдалося зібрати близько півсотні добровольців для поїздки до Львова – цілий автобус. І, всупереч судовій забороні, дехто з них навіть узяв участь у проведенні масових заходів у місті 9 травня. Але ніхто з львів`ян не побачив ні лопат, ні граблів у руках «політичних туристів», хоча організатори акції публічно заявляли, що перш за все хочуть «відновити солдатські могили» на кладбищах.

Росіяни Львова обурені «захистом прав росіян»

Аналітики будуть зараз говорити про політичні наслідки інциденту, можливо, аналізувати технологію провокації. Я ж хочу навести слова російського львів`янина-очевидця про події, що відбулися:

– Прогулюючись Личаківською, я побачив велику групу людей з червоними і російськими прапорами, транспарантами, плакатами. Я, звичайно, читав, що акція проросійської партії "Русское единство" чи то відбудеться у Львові, чи то не відбудеться... Я сподівався, що у львів`ян вистачить тверезості не піддаватися на провокації піарників, але коли побачив те, що відчебучили "мітингувальники", від моєї надії і сліду не стало. Вони, як по команді, раптом почали викрикувати гасла, що ображають місцевих жителів. Причому, відзначте, гасла не політичні, а такі, що ображають людей за національною ознакою. Більше всього запам`яталося «Хохлы - параша! Победа эта наша!", "Смерть Галичине!" та інші. Звичайно ж, за кілька хвилин зав`язалася сутичка. Оскільки чисельна перевага була, певна річ, не на боці провокаторів, їм довелося тікати. І тут з їхнього боку пролунали постріли. Я думаю, в будь-якому місті, якщо йти, голосно викрикуючи лайку на адресу його населення, то це добром не кінчиться. У чому ж особливість саме Львова, який тепер намагаються виставити форпостом «фашизму»? Така ось мала місце продумана провокація. Цікаві цілі її організаторів. Любові до росіян вона точно не додасть, і захід зі сходом не згуртує. Метою акції, вважаю, може бути тільки розпалювання міжнаціонального конфлікту або піар своєї партії на цьому тлі. Представник проросійської партії, головного виконавця провокації, перед проведенням маршу стверджував, що його метою є захист прав росіян, що живуть у Львові. Що ж, окреме йому спасибі за захист моїх прав. Я, наприклад, не знаю української мови, як не знаю й того, чи захочуть тепер жителі міста відповідати мені російською.

Михайло Аксанюк, власкор УНІАН в Одесі