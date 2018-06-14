Акція «Вперед»: Азарову вручили лопату й закликали піти у відставку

Після “Дня Гніву”, що запам’ятався бійкоюправоохоронців з мітингувальниками, представники влади, напевно, зрозуміли, що силою протести не зупинити. Тож анонсований на 19 травня Весняний марш протесту в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» прямого опору у вигляді міліцянтів не зустрів. Хоча без перешкод не обійшлося.

– Працівники автоінспекції за день-два до проведення акції попереджали всіх перевізників, мовляв, було б бажано, щоб вони нікуди не виїжджали й нікого нікуди не везли, – розповідає лідер ГО “Спілка водіїв” Сергій Овчинніков. – Тому більшість учасників акції добиралися альтернативним транспортом, зокрема залізничним. А ті, хто все ж таки їхав автобусом, мали великі проблеми. Їх зупиняли на кожному кроці працівники Державтоінспекції, перевіряли всі документи, технічний стан, шукали будь-який привід, щоб не пустити. За нашою інформацією, кілька десятків автобусів з різних регіонів так і не змогли виїхати, щоби взяти участь у акції, бо Державтоінспекція не дозволила.

А на Весняний марш протесту з’їхалися українці майже з усіх регіонів – від Луганська до Львова.

Учасник акції Олександр – стахановець. Ні, він не перевиконує плани виробництва. Та й нема чого перевиконувати. Підприємець зі Стаханова приїхав добиватися права працювати.

– Від нас хочуть ще більше грошей у Пенсійний фонд, хоча ми й так туди відраховуємо. Оренда місця з кожним місяцем зростає, нас душать податками, обіцяють перевірки. Тільки й чекають 1 липня, щоб задавити малий бізнес (1 липня закінчується термін мораторію на податкові перевірки. – Авт.)

– Щось змінилося після Податкового майдану й Автомайдану? – цікавлюся в нього.

– Як було, так і залишилося. Вийшли чиновники, покивали головами й роблять свою “справу”.

– Сьогоднішня акція називається “Вперед”. Ось і у вас на руці стрічка з таким закликом. Уперед – це куди?

– Вперед до кращого життя. У нас дітки зростають, їх годувати треба, а в нас влада все забирає, що ми заробляємо.

– От ми підрахували, – додає земляк Олександра. – При вкладанні 20 тисяч гривень і маючи трьох реалізаторів, підприємцеві залишається 800 гривень доходу. Це навіть не півпроцента. Кому це потрібно? Хто цим займатиметься? Якщо ця форма оподаткування не буде переглянута, малий бізнес просто помре. Нас, підприємців, сьогодні не 40%, як у Європі, а всього 3-5%, і намагатися видоїти з нас те, що може нагодувати всіх пенсіонерів, – це просто абсурд.

На паркані навколо Маріїнського палацу висить величезний білий плакат, поряд маркери. Тут усі охочі пишуть свої побажання владі. Народна творчість вирує: “Щоб увімкнути Україну, треба вимкнути Януковича”, “Вили замість вілли”, “Вітю і Колю, вас чекає Суд Божий. Його не купиш. Полтава”, “Влада зажралася”, “Азарову лопату – і на поля”, “Геть радянський уряд Азарова” тощо.

– Народна колегія в рамках акції “Вперед” розпочинає своє друге засідання, – проголошує зі сцени член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, співорганізатор «Автомайдану» Андрій Панайотов. – Зареєструвалося понад 300 громадських організацій. Зараз нараховується близько 3 тисяч чоловік. Але люди з регіонів ще прибувають.

– Я вітаю вас усіх, хто, незважаючи на провокації, на протистояння, на заборони, сьогодні добралися до Києва, прийшли сказати, що ми є, і це наша весна, і це наша країна, – розпочинає промову голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва, співголова Ради підприємців України Наталія Королевська. – І ми не дозволимо, щоб їхні так звані “реформи” руйнували нашу країну, розорювали людей, викинули вас усіх на біржі праці. Ми бачимо, як одне за одним приймаються закони у ВР, які роблять життя людей гіршим. Сьогодні 8 мільйонів пенсіонерів у нашій країні отримують пенсію нижчу за прожитковий мінімум, 3 мільйони підприємців не впевнені не те що в завтрашньому дні, а й у тому, що в них буде хоч шматок хліба. Сьогодні пенсіонеру легше оплатити ритуальні послуги, ніж заплатити за житлово-комунальні тарифи. Провівши Податковий майдан, ми повірили – і ми програли. Провівши Автомайдан, ми сказали – ось наша народна реформа. Її писали більш як 200 громадських організацій, ми її обговорювали в усіх обласних центрах України. Але, на жаль, її навіть не захотіли прийняти до розгляду в парламенті. Ми сьогодні показуємо альтернативний шлях розвитку країни. Ми вимагаємо, щоб вони пішли у відставку – ті, хто дозволив примати руйнівні кодекси й руйнівні реформи, ті, хто пише закони під себе, ті, хто вважає, що середній клас небезпечний для нашої держави. Ми вимагаємо прийняти народні реформи, ми вимагаємо припинити економічні й політичні репресії і зупинити руйнацію економіки… І на Податковому майдані, і на Автомайдані ми показали, що ми єдині – Львів і Луганськ, Харків і Хмельницький. І не треба нас колоти… Ми сьогодні організовуємо “Народну варту”, яка не дозволить далі маніпуляціями та піар-акціями приймати антинародні закони. Ми вибудуємо систему реального контролю людей над владою. І не треба слухати провокації – що від нас нічого не залежить. Ми переможемо! Слава Україні!

До “Народної варти”, яка працюватиме в Києві до 14 червня, увійшло 30 підприємців. Вони щодня отримуватимуть перепустку до Верховної Ради й моніторитимуть, чи є реакція на їхні вимоги.

А серед основних вимог учасників сьогоднішньої акції – ухвалення «народних реформ» (пакет законопроектів, розроблений Королевською), відставка уряду, збільшення зарплат і пенсій, мораторій на зростання комунальних тарифів, недопущення збільшення пенсійного віку тощо.

Позаду чую діалог чоловіків.

– Нічого такими вимогами ми не доб’ємося. 2004 року вже не буде. Треба брати вила й робити порядок.

– Ні, краще сокиру точить.

– Але те, що люди вийшли – то вже добре.

– Народ бідує, а вони на машинах їздять по 100 тисяч доларів. То що, на зарплату купили? Це ж вони куплені за наші з вами зарплати і пенсії!

– Біда в тому, що всі продаються. Одного куплять, іншого налякають, і всі мовчать...

Символом сьогоднішньої акції стала лопата у відповідь на заяву прем’єра Миколи Азарова, що українцям нема чого скаржитися на своє соціальне становище, натомість – «брати до рук лопати та йти вирощувати собі продукти».

“Азарову лопату – город копати”, – лунало звідусіль. Урешті-решт підприємці таки скинулися на лопату прем’єрові й навіть оформили її як подарунок – коробка, кольорові стрічки.

Під стіни парламенту прибуває велика делегація з Харкова. Представника Слобожанщини одразу запрошують на сцену.

– У Харкові нараховується понад 120 тисяч підприємців. Зараз на місцевому рівні, як і по всій Україні, нас ущемляють, – розповідає чоловік. – Ідуть поголовні перевірки, хоча вони заборонені. Тому харків’яни виходили кожного вівторка захищати свої права на найбільшу площу в Європі, але місцева влада майже не реагувала. Харків’яни зібрали кілька сот тисяч підписів під зверненням до Януковича. Він не відреагував. Ми вимагали відставки Аазарова, чий уряд приймає закони, які ведуть нас до розорення й злиднів. Зважаючи, що Янукович не реагував на вимоги підприємців нашого майдану, на останньому мітингу 12 травня ми прийняли рішення також вимагати дострокових виборів президента. Ця влада не може управляти країною і не виведе нас із кризи ніколи.

Натовп схвально гуде.

До ВР збирають делегацію підприємців, які мають оголосити свої вимоги. Народний депутат, заступник голова комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна пропонує делегатам ще кілька вимог.

– Ви можете поставити питання руба і сказати, що не розійдетесь, доки ВР не поставить у порядок денний проект закону про спрощену систему і про скасування пенсійний внесків. Ви підтримуєте таке рішення?..

– Так, – дружньо погоджуються учасники акції.

Щоправда, питання руба підприємці так і не поставили. Але відсьогодні вони обіцяють ретельно стежити за роботою чиновників і депутатів. А за результатами моніторингу 14 червня провести Народну колегію і тоді вже визначитися з подальшими діями.