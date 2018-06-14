Акція “Вперед”: каталізатор всеукраїнського суспільного протесту

Після Податкового майдану і симпатики, і опоненти підприємців-протестувальників розмірковували на тему, чим завершиться ця несподівано потужна підприємницька акція. Чи слід підприємцям допускати до її керівництва політиків чи ні? Чи злякаються підприємці переслідувань? У який спосіб буде продовжено боротьбу підприємців? Чи слід їм іти на компроміси із владою?

Це далеко не вичерпний перелік запитань, які ставили собі та організаторам спостерігачі, журналісти, політологи, політики. Але виглядає так, що Податковий майдан живий і стає потужною формою громадянської взаємодії. Підприємці активно спілкуються, допомагають одне одному, формують нове податкове законодавство, пропонують зміни Кабінету міністрів. А коли ці зміни не приймаються, люди виходять на акції протесту. Такі, які відбувалися позавчора біля Верховної Ради. Ця акція називалася “Вперед” та зібрала понад п’ять тисячучасників з усіх регіонів.

Наскільки такі акції є ефективними, чи почула влада протестувальників? Чи мала акція “Вперед” політичне забарвлення? Та чи матиме вона суспільну підтримку в майбутньому? Чи можлива відставка Азарова, якої вимагали учасники? Чи будуть на їхню вимогу (хоча б частково) внесені поправки до Податкового кодексу? Чи можуть такі акції, як “Вперед”, стати основою нового громадсько-політичного руху?

Ці запитання ми поставили експертам.

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства:

ПІСЛЯ АКЦІЇ “ВПЕРЕД” ВЛАДА ПОЧУЛА ПІДПРИЄМЦІВ

Такі акції протестів, як “Вперед”, виникають, коли є порушення комунікації між суспільством та владою. Коли влад приймає рішення, які доводиться доопрацьовувати через такі суспільні протести. Безумовно, влада почула підприємців, і акція руху “Вперед” була ефективною. Позиції підприємців були донесені до Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Якби на етапі підготовки управлінського рішення враховували позицію підприємців, вони б не виходили на акції протесту. Згадаймо, що сама Наталя Королевська подавала ряд законопроектів, які містили вимоги до податкового законодавства. Якби їх прийняли раніше, то це показало б готовність парламентської більшості до співпраці з підприємцями. Натомість самі депутати більшості тепер будуть вимушені робити ту саму роботу, яку вже зробила Королевська.

Але в самому протестному русі є певні небезпеки. Насамперед це проблема координації. День гніву, який відбувся напередодні акції “Вперед”, був фактично фальш-стартом і показав, що в протестному середовищі нема єдності позицій. А з іншого боку, така нескоординованість дала владі час. Тож вона скористалася ситуацією та прийняла ряд рішень, які спрацювали на випередження.

Наприклад, спрацювало рішення Кабінету міністрів про підвищення зарплати освітянам, і освітяни не вийшли на акцію 17 травня.

Акція «Вперед» показала, що і громадянському суспільству, і владі варто шукати нові майданчики для діалогу. Владі слід подумати над тим, щоб залучати нових депутатів, які, можливо, не входили до більшості, до більш конструктивної роботи, спрямованої на розробку управлінських рішень. Це краще, ніж доводити до акцій протесту.

Гадаю, акції протесту триватимуть. Але сподіваюся, що співпраця між підприємцями відбуватиметься шляхом переговорів, а управлінські рішення прийматимуться не на майданах, а в кабінетах фаховими експертами під час обговорення з об’єднаннями підприємців. Саме там має знаходитися точка для порозуміння.

Самі ж протестні акції мають відбуватися тоді, коли має місце порушення діалогу влади та суспільства. Гадаю, що відсотків 90% поправок, запропонованих протестною ініціативою, парламент врахує. Зрештою, про це заявили представники і Кабінету міністрів, і більшості Верховної Ради.

На відміну від Дня гніву акція “Вперед” була менш політизована. І в цьому полягає позитив таких ініціатив. Звичайно, вони висували рішення про відставку уряду. І зрозуміло, що питання переформатування уряду, корекції курсу уряду, зміни підходів до роботи нині на часі. Хоча не думаю, що відставка можлива найближчим часом. Уряду в тій чи іншій формі доведеться змінювати свою роботу. І це стане в тому числі результатом акції. Бо саме підприємці підштовхували уряд до більш активної роботи, а не імітації роботи.

Олексій Гарань, професор кафедри політології НАУКМА:

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РУХ СТАНЕ ОДНИМ З КАТАЛІЗАТОРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО ПРОТЕСТУ

Такі акції дуже потрібні... Тому що влада проводить бульдозерну політику та переважно не звертає увагу ані на позицію громадянського суспільства, ані на експертну думку. І виглядає так, що єдиний спосіб привернути увагу до нинішнім проблем – проводити якісь протести. Приклад Податкового майдану це підтверджує.

Крім того, ми бачимо падіння рейтингу влади, і це не може владу не турбувати. Протестні настрої зростають.

Чи будуть акції ефективними? Гадаю – так. Бо влада хоч і не завжди, але таки чує протестні голоси й думку міжнародної спільноти. Ефективність акції залежатиме від того, наскільки вони є масовими, які підприємницькі організації вони презентують. Тут слід врахувати, що влада намагатиметься розколювати учасників. Так, як сприяє розколу опозиції... Це, очевидно.

Чи зможуть підприємці впливати на кадрову політику та ротації уряду? Бо ж вони вимагали відставки Азарова. Нинішня модель влади, яка склалася після прийняття Конституції 1996 року, передбачає, що президент одноосібно матиме змогу тасувати уряд. Думаю, рано чи пізно відставка Азарова відбудеться. Його в якийсь момент принесуть у жертву. Тобто йому віддадуть належне, але знайдуть привід замінити. Але чи вплинуть на це акції протесту, сказати важко. Тут значною мірою усе залежатие від масовості акцій. Я прямої залежності відставки прем’єра від проведення акцій не бачу. Можливо, на вимогу підприємців жертвуватимуть міністрами.

А ось вимоги підприємців щодо поправок до Податкового кодексу можуть бути внесені у закон. Вони жваво обговорюються, і влада, якщо діятиме розумно, змушена буде йти на певні поступки. Принаймні хоча б для того, щоб знизити напругу. Чи можуть такі акції стати основою створення нового руху? Я цього не виключаю. У суспільстві накопичується протестний потенціал. Але чи вийдуть люди масово на вулицю, а якщо вийдуть, то коли, - спрогнозувати важко. Так само важко сказати: під якими гаслами вийдуть і хто їх очолюватиме.

Не виключаю, що підприємницький рух стане одним з каталізаторів всеукраїнського суспільного протесту.

Володимир Цибулько, поет, політолог:

КОРОЛЕВСЬКА МОЖЕ СТАТИ ПРОМОУТЕРОМ СПРАВЖНЬОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ

Гадаю, акції відбулися ще й тому, що в їхньому проведенні зацікавлена частина владної верхівки. Це не випускання пари. Це сила. Але її прояв можливий, бо всередині влади також відбувається внутрішня боротьба. А інтереси підприємців збіглися з інтересами частини можновладців.

Розумно було проводити акції, не спираючись на політичні бренди. Традиційні політичні сили та традиційні політичні практики набили оскомину. Організатори акції “Вперед” вирішили, щоб було мінімум політичних асоціацій. І мені здається, їм це вдалося. Інакше, зацікавлена частина істеблішменту не схвалила б їх проведення.

Гадаю, зміни в уряді неминучі. І якраз саме зараз готуються закладки для майбутньої нової владної команди. Ті, хто прийдуть до влади у майбутньому, повинні мати певну інтелектуальну зброю. Уміти знайти компроміс. А те, що вноситься сьогодні “від вулиці”, завтра має знайти прихильність у владної команди. Бо те, що вноситься, це – раціональні ідеї. Там немає прямої політичної спекуляції. Звичайно, такі акції можуть стати основою нового політичного руху. Думаю, пані Королевська, яка фактично очолює акцію, виростає з бютівських штанців. Тим більше що ідеологічний бютівський багаж зв’язує її перспективи. Тож мені здається, що саме пані Королевська може стати промоутером справжньої ліберальної політичної сили, запит на яку сформувався давно.

Олександр Черненко, голова Комітету виборців України:

ВОНИ ЗМОЖУТЬ СТАТИ ОСНОВОЮ НОВОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ

Акції на зразок “Уперед” є актуальними та дещо виділяються на тлі інших протестних дій. Протестувальники ставлять дуже конкретні цілі, яких реально можна домогтися. Звичайно, можна висувати вимоги імпічменту президенту та відставки парламенту, але ми розуміємо утопічність таких вимог.

Акція “Вперед” ставить перед собою реальні цілі. Не хотів би оцінювати кількісний склад протестуючих – важливий склад якісний... Податковий майдан – це протест людей, яким є що втрачати. А це більш результативний протест, ніж акції всіх бажаючих навколо абстрактних гасел. На фоні всіх протестів, які відбуваються останнім часом, “Уперед” виглядає доволі структурованою акцією та дуже реалістичною. Незважаючи на те, що локомотивом акції є член фракції БЮТ-“Батьківщина” Наталя Королевська, ми не бачимо там політичних гасел, прапорів політичних партій, що є позитивом. Але там є низка громадських діячів. Я б радив таким рухам і надалі максимально дистанціюватися від політичних брендів. Очолювати їх можуть або політики, або публічні люди, але слід усунутися від політичних брендів.

Якщо давати оцінку вимозі відставка прем’єра... Вона бачиться реальною, утім, однієї акції “Вперед” для цього замало. Потрібна системна, регулярна та більш масова кампанія.

Але в цілому мені ця акція “Вперед” на тлі інших видається більш-менш організованою та ефективною. Гадаю, що вона зможе стати основою громадсько-політичного руху. Давайте згадаємо, як розвивалися громадські політичні рухи і в Україні, і за кордоном. Звичайно, майбутнє цієї сили залежить від того, як поведуться організатори, чи не пересваряться вони. Якщо вони матимуть концепцію, чіткий план дій, якщо акція “Вперед” уникне хвороби конфліктності й неузгодженості, то в них цілком позитивна перспектива.

Опитувала Олена Мігачова