Україна зайнялася провокаціями проти своїх лобістів у ЄС?

Україна на рівні спецслужб цілеспрямовано займається провокаціями, спрямованими проти країн Вишеградської групи, заявив УНІАН перший заступник голови Комітету Верховної Ради в закордонних справах, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ. Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, “наступною країною, з якою може виникнути дипломатичний скандал, буде Польща”.

«Наскільки мені відомо, - сказав він, - це буде третя країною, щодо якої розпочнуться провокації за участю СБУ. – До цього були Угорщина й Чехія. Усе це країни так званої Вишеградської четвірки. Дипломатичні проблеми зі Словаччино – четвертою з них – очікуються насамкінець».

За словами першого заступника голови Комітету ВР в закордонних справах, “СБУ дуже активно взялася переслідувати угорців в Україні, які мають подвійне громадянство, та угорські консульства”. Водночас він зауважив, що в Україні подвійне громадянство не заборонене, “воно просто не визнається”.

Т.ЧОРНОВІЛ також звернув увагу на те, що жодних претензій до подвійного з українським російського, румунського, ізраїльського громадянства СБУ не висуває, лише до угорського. За словами депутата, це викликало “дуже серйозний резонанс в Угорщині”. «Там у парламенті вже порушують питання – чи варто так сильно підтримувати Україну», – сказав він.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, “Вишеградська четвірка активно лобіювала інтереси України в Європі, проте Чехія вже відмовилася від цього. Угорщина теж має намір це зробити”.

Т.ЧОРНОВІЛ також зазначив, що двосторонніми відносинами з угорського боку опікується міністр закордонних справ (“фактично третя людина в країні”), з українського – заступник міністра. «Я з цього приводу навіть робив депутатське звернення», – зазначив він.

Т.ЧОРНОВІЛ висловив переконання, що “всі ці провокації спрямовані на те, аби Вишеградська четвірка припинила лобіювати інтереси України”. У цьому за його словами, зацікавлене насамперед керівництво Росії.

Як повідомляв УНІАН, двох чеських дипломатів Україна з подачі СБУ оголосила персонами нон-грата за те, що вони нібито займалися збиранням інформації щодо авіаційної промисловості, яка становить державну таємницю.