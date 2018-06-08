Чому не арештували Тимошенко

Як і одинадцять років тому, коли Тимошенко арештовували вперше, позавчора біля Генпрокуратури стояв натовп журналістів. Знову всі чекали на її вихід. Але цього разу Юлія Тимошенко таки вийшла. Було враження, що влада не зреалізувала прийняте рішення. Відразу постало питання "чому?"

Чи дійсно це був зрежисований спектакль у день приїзду Міллера, як про це говорили одні? Чи Президент вирішив все ж не робити з Тимошенко героїню, як думають інші? Чи, може, влада злякалася реакції Європи і власного народу, як стверджує сама Тимошенко?

Про це ми запитали в експертів.

Тарас Чорновіл, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради в закордонних справах:

ПІД ЧАС ВІЗИТУ В ПОЛЬЩУ ЯНУКОВИЧ ВИГЛЯДАТИМЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ НЕГАТИВНО

Ще з самого ранку і Пшонка, і Кузьмін давали чітко зрозуміти, що в цей день ніхто Тимошенко не саджатиме. Це вже вона трошки добавляє собі ваги, коли каже, що вже були прийняті всі рішення.

Мені це нагадує гру в кішки-мишки, щоправда для якої мети, я поки зрозуміти не можу.

Прихопити, привідпустити, полякати, заспокоїти, знову зробити якийсь натиск, знову відійти… Тобто щоб призвичаїти громадськість до думки, що вона може бути заарештована. А, може, щоб її таки тримати в постійному напруженні, бо психологічно це справді стрес дуже серйозний… Тиск на Тимошенко – цілком логічний крок у їхній ситуації.

Якщо вони таки планують саджати Тимошенко в майбутньому, то зараз це робиться для того, щоб викликати ефект звикання в закордонних ЗМІ, організацій.

У випадку з Тимошенко у влади вироблені якісь правила гри, про які нам невідомо. Тобто такий варіант, що хтось почав щось ініціювати, а Пшонка чи Янукович цього не знав, не дуже підходить. Ну, Янукович, може, й не знав, бо воно йому сто років не потрібно, що робиться в країні і де він президент. А щодо команди, яка зараз приймає рішення… Гадаю, там не лише люди з прокуратури, а й з АП, то вони, переконаний, усе дуже добре наперед пропланували, вони дуже добре знали, як вони діятимуть саме в цей день.

Коли дипломатів запрошували до Пшонки, вони не знали, про що саме йтиметься. Бо я мав зустріч з одним з дипломатів, він мені подзвонив і попросив її перенести, бо міністерство дуже серйозно й терміново запрошує їх на якусь важливу зустріч.

Для чого Пшонці зустрічатися з послами? Щоб і їх тримати в підвішеному стані. Показати, ось ми її таки не затримуємо, хоча й можемо, бо вона не ходить на слідчі дії… Тобто таке закручування ситуації, щоб усі себе почувалися невпевнено. З одного боку, нема причин робити якісь заяви, з другого – відчуття повної неясності.

Таке напускання туману годитися для обох версій: щоб урешті-решт посадити Тимошенко і для версії про нагнітання, щоб Тимошенко почала робити якісь грубі помилки.

Під час візиту в Польщу Янукович виглядатиме в будь-якому разі негативно, бо самі вже події навколо Тимошенко, Луценка та інших не додають йому авторитету. Я просто не впевнений, чи від Януковича ще щось у цій країні залежить. Так, він може зробити так, щоб від нього все залежало, та для цього потрібно поміняти навколо себе все оточення. Він ще достатньо має сил, аби втягнутися в цю війну...

Отож, Янукович їде в Польщу з затьмареним, але ще не зовсім критичним обличчям… Наскільки мені відомо, Польща буде третьою країною, щодо якої почнуться провокації СБУ. У двох країнах з так званої Вишеградської четвірки: Угорщині та Чехії ці провокації вже пройшли. Польща – наступна, а завершиться четвертою країною – Словаччиною.

СБУ дуже активно взялася переслідувати українців, які мають подвійне громадянство з угорським, а також консульства… Жодних претензій до подвійного з українським російського, румунського, ізраїльського громадянства СБУ не висуває, лише до угорського. Це викликало дуже серйозний резонанс в Угорщині. Там у парламенті вже порушують питання – чи варто так сильно підтримувати Україну. В Україні подвійне громадянство не заборонено, воно просто не визнається. Дипломатичний скандал з Чехією теж відомий ...

Вишеградська четвірка була зайняла позицію лобіюваня інтересів України в Європі, Чехія вже відмовилася від цього. Україна взагалі висловила угорцям велику зневагу ще й тим, що в рамках двосторонніх відносин з боку Угорщини опікується міністр закордонних справ (фактично третя людина в країні), з українського – заступник міністра. Я з цього приводу навіть робив депутатське звернення.

Цим всім займається Хорошковський, аби Вишеградська четвірка перестала бути лобістом України…

Навіщо їм це лобіювання? Вони зацікавлені, щоб Україна не сповзла до Росії, тобто насправді донедавна все було позитивно, але силами наших «кремлівських» друзів в українському керівництві все полетіло в пух і прах.

Іван Попеску, народний депутат (ПР), голова української делегації в ПАРЄ:

НУ І ЩО, ЩО ЦЕ СКАЗАВ ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ? А В НАС Є СПІКЕР УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ!

Коли Тимошенко з’явилася в студії Савіка Шустера, усі зрозуміли, що вона не хворіє, про що вона казала перед цим. Тому були всі підстави, аби взяти її під варту, оскільки це є ухиляння від співпраці зі слідством. Гадаю, її адвокати правильно вчинили, коли прийшли й сказали, що Тимошенко сама хоче прийти на допит. І саме це вплинуло, щоб її не арештовували. Усе решта – політика.

Представники спільноти щодо Тимошенко нічого не запитують… Запитують тільки, чи дотримуються у нас процесуальні норми. А вони в нас дотримуються буквально щодо всіх громадян України.

Я не думаю, що зустріч Пшонки з послами вплинула на те, щоб відпустити Тимошенко, адже рішення приймалося судом, а не прокуратурою.

Єжи Бузек – член Європейської народної партії, яка є партнером «Батьківщини». Звісно, вони підтримують одне одного по партійній лінії. І це був коментар, а не заява. Ну і що, що це сказав президент Європарламенту? А в нас є спікер українського парламенту, є президент ПАРЄ, який зараз перебуває в Україні. До речі, Україна є членом ПАРЄ і поки не є членом Європейського Союзу і не є членом Європарламенту.

Сергій Соболєв, народний депутат («Батьківщина»):

ТИМОШЕНКО ПІШЛА ДО ШУСТЕРА ЗАМІСТЬ МЕНЕ, БО У МЕНЕ ПОМЕР БАТЬКО

Гадаю, у тому, що Тимошенко відпустили, спрацювало декілька факторів: реакція людей, депутатського корпусу, дипломатичного корпусу на ці виняткові, на мій погляд, порушення закону – це свого роду був запобіжник від дій, які планувалися Генеральною прокуратурою.

Давайте розберемося, що сталося: Генеральний прокурор Пшонка і його заступник Кузьмін заявили, що в них, виявляється, є рішення суду на арешт і затримання Тимошенко. Тільки вони не використають це рішення під час допиту. Перше питання, яке тут виникає – а в який спосіб славетний Печерський суд ухвалював таке рішення, а друге – виходить, у нас вибірково застосовуються рішення судів?

У нас виявляється, регіонали – це повальні лікарі, які визначають стан людини. Тимошенко була на лікарняному. Те, що вона пішла на ток-шоу до Шустера – була виняткова річ. Саме я мав брати участь у цій програмі й відповідати на всі закиди. За кілька хвилин до початку я зателефонував їй, що не можу, бо в мене помер батько, і я мушу їхати на його похорон. І Юлія Володимирівна була фактично що в стані афекту, адже вона сама була хвора, плюс моє повідомлення про смерть батька, тобто вона не сподівалася, що їй самій доведеться відповідати на всю цю брехню. Але якщо регіонали хочуть ще й на цьому грати, то ми їм дамо гідну відповідь, так само і їхнім найнятим прокурорам.

Що відбулося потім… Вони ж через групу Портнова протягнули закон, за яким ми тепер повертаємося в часи Єжова та Берії, де тепер прокуратура разом з підлеглими судами визначатиме, скільки треба знайомитися зі справою, незалежно від кількості томів. Так вони одразу б могли звернутися в суд й використати цей закон так, як використали його для Луценка. Тоді до чого тут затримання і всі інші показушні речі?!

Дуже хочеться подивитися, як цей закон використовуватиметься до Кузьміна, Портнова і всіх інших, хто розробляв усе це. І як Портнов відповідатиме за газові контракти, які він вів, як юрист. Він же сам заявляв у пресі, що це він придумував схеми…

Михайло Погребінський, політолог:

ТИМОШЕНКО ДРАТУЄ ЯНУКОВИЧА ЯЙЦЯМИ І ШАПКАМИ, ВІН – ЗАЛЯКУЄ ЇЇ ПРОКУРАТУРОЮ

Абсолютно не думаю, що влада збиралася її арештувати. Вони її просто лякали. Ось і все. І виконали цю функцію. Тимошенко справді злякалася й пришла. Бо ж раніше вона їх демонстративно ігнорувала, посилаючись на хворобу, а потім прийшла до Шустера. Це ж пряма образа для прокуратури. Зі свого боку, вони вирішили показати, що можуть прийняти рішення про арешт. Хоча арештувати її не збиралися.

Тимошенко поводиться дещо суперечливо. З одного боку, як нормальна людина вона не хоче бути арештована – а вона нормальна людина. З іншого – як політик вона провокує, аби її арештували. Тимошенко бачить, що в неї є підтримка якоїсь частини міжнародної спільноти і наривається...

Вона не стримує себе у висловлюваннях щодо навіть не політичних опонентів, а просто як своїх особистих ворогів, використовуючи лексику надзвичайно образливу, на кшталт: він боїться зі мною зустрітися – не бійся, яйця не постраждають. Учора вона знову кидала в бік Януковича щось про шапки… Вони грають спільну політичну гру: вона налаштовує Януковича проти себе, щоб він тиснув на неї, а він дає волю правоохоронним органам розбиратися в справах, котрі, як на мене, не варто було починати. За ці газові контракти має бути політична відповідальність, а не кримінальна.

До речі, українська сторона в особі прем’єра Азарова звинуватила безпосередньо Путіна в тому, що він підписав корупційну угоду з Тимошенко. Це ж пряме звинувачення прем’єра іншої країни в корупційних діях!

Оксана Климончук