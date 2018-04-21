Катерина Ющенко відвідала хворих дітей

17 травня дитячому відділенні столичного Інституту онкології відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого комплексу сімейних кімнат. Сімейні кімнати - важлива частина онкологічного комплексу. Там разом з хворими дітьми живуть їх батьки, які приїжджають сюди на час лікування з усієї України. Років чотири тому мені вдалося побувати в цих палатах. Відвідини залишили гнітюче враження, і не тільки видом поголених дитячих голів, а й тим станом, в якому діти були. З часом палати стали ще гіршими: скрізь пошкоджена сантехніка, пошарпані стіни, грибок.

За ремонт узявся Міжнародний добродійний фонд „Україна 3000” та дві компанії, одна з яких – найбільший у світі комбінат швидкого харчування. Комбінат виділив добродійну допомогу у розмірі 404 тисяч гривень на цю справу. Причому велику частину цієї суми становив внесок відвідувачів і самих працівників підприємства. У результаті в сімейних кімнатах були встановлені нові пластикові вікна, повністю ліквідований грибок, пофарбовані і утеплені стіни, встановлені сучасні системи кондиціонування тощо. Партнером цієї програми також став Міжнародний добродійний фонд „Україна 3000”, головою Наглядової ради якого є Катерина Ющенко. А тому на урочистому заході чекали дружину Президента. І вона з`явилася. Катерина Ющенко була в бузковому платті із значком, що зображає корону. Перша леді країни широко посміхалася і, привітавши всіх, сказала: «Христос воскрес!»

Потім почався огляд палат. Дружина Президента перерізувала червону стрічку, узявши собі на спомин її шматочок. До палат увійшов перший пацієнт – тринадцятирічний Василь, якому зробили в січні цього року операцію на гомілковій кістці (саркома). Тепер Василь житиме тут разом з своєю матір`ю. Втім, сподіваймося, бути йому тут недовго – він вже йде на поправку.

Катерина Ющенко особисто обійшла змінені палати. Справді, після реконструкції тут можна не тільки жити, а й видужувати: все відремонтовано якнайкраще.

Дружина Президента відвідала дитячу кімнату, звідки власноруч винесла пластмасові стаканчики і випила разом з журналістами шампанського (сама пила з келиху). Підняли тост за здоров`я дітей. Охорона особливо не нервувала, і всі, хто хотів, міг чокнутися з першою леді. Катерина Ющенко залишала лікарню у піднесеному гуморі, у ще кращому перебували працівники інституту, посміхався навіть завжди суворий директор Сергій Шалімов. Хоча, якщо чесно, сімейні палати в тому вигляді, в якому вони сьогодні з`явилися перед нами, - здаються оазою в пустелі розрухи, яка панує в інституті.

Олексій Просєкін