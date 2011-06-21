Сенатор США розчарований, що за Тимошенко доводиться просити двічі

Сенатор США Джон МАККЕЙН і президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС закликали Генеральну прокуратуру України скасувати підписку про невиїзд, взяту з лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Дж.МАККЕЙНА і В.МАРТЕНСА.

Підписка про невиїзд була взята Генеральною прокуратурою України 31 січня. Дана підписка завадить Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у засіданні фракції ЄНП у Парламентській Асамблеї Ради Європи, яке відбудеться 22 червня у Страсбурзі, а також у саміті ЄНП голів держав та членів урядів, який відбудеться 23 червня у Брюсселі. Ю.ТИМОШЕНКО очолює партію «Батьківщина», яка є членом-спостерігачем ЄНП.

“Ми знову повторюємо наш попередній заклик до української влади дозволити Юлії ТИМОШЕНКО відвідати засідання ЄНП у Страсбурзі та Брюсселі 22 і 23 червня. Ми розчаровані тим, що нам доводиться вдруге робити публічну заяву з цього приводу. Тому ми закликаємо українську владу зняти всі обмеження щодо відвідування Юлією ТИМОШЕНКО міжнародних подій, не кажучи вже про те, що продовження цієї підписки про невиїзд може розглядатись, як вибіркове переслідування членів опозиції в Україні”.

Дж.МАККЕЙН та В.МАРТЕНС робили аналогічну заяву 7 березня.