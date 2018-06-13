Депутат Київради на Хрещатику ліг під міліцейський автобус (фоторепортаж)

На Хрещатику під час блокування правоохоронцями мітингу прихильників лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО сталася сутичка між міліціонерами та депутатом Київради від "БЮТ-Батьківщини" Олександром БРИГИНЦЕМ.

Як повідомив УНІАН сам О.БРИГИНЕЦЬ, після того, як на Хрещатик стали прибувати автобуси з міліціонерами, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО намагалися їм у цьому завадити.

За словами О.БРИГИНЦЯ, один з автобусів мав намір перекрити автомобіль, який забезпечував якісну трансляцію мітингу на всю вулицю. «Я і ще декілька депутатів намагалися зупинити цей автобус, і тому я став під колеса», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, автобус зупинився від нього на відстані 1-2 см. Після цього, сказав О.БРИГИНЕЦЬ, шестеро спецназівців схопили його за руки і за ноги і відтягли від автобуса.

Аналогічна ситуація сталася, за словами учасників мітингу, з народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Володимиром БОНДАРЕНКОМ.

Фото УНІАН