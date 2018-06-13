Віхи тижня. «Розпечене» правосуддя на Печерську, вибрані фрагменти Межигір’я і Україна між Ху і Пу

Процес у справі Юлії Тимошенко неминуче стає політичним. Віктор Янукович прочинив таємницю «Межигір’я» для вибраних журналістів і демонстрував підвищену міжнародну активність. Микола Азаров пішов у заслужену відпустку з перспективою повернутися на робоче місце.

Тимошенко і Феміда

Екс-прем`єр стала учасником судового процесу, який вона слідом за Юрієм Луценком використовує для політичних заяв і демонстрації власної непохитності в боротьбі з режимом Януковича.

Оточена бютівськими депутатами і фанатично відданими прихильниками Юлія Володимирівна грубила судді і пообіцяла, що будь-який винесений Печерським судом вердикт стане вироком Януковичу. Скільки чекати справедливості, за яку варто боротися, поки незрозуміло, зате зрозуміло, що розташований у центрі Києва храм Феміди абсолютно не пристосований до судових процесів, які викликають підвищений суспільний резонанс. Суддя Кіреєв, який ошалів від того, що відбувається, поки не зміг намацати адекватну ситуації лінію поведінки і показати, хто господар у залі суду. Спроби Інни Богословської стати екзекутором Юлії Тимошенко на громадських засадах виглядають хронічно непереконливо, мабуть, Інні Германівні потрібно тренуватися на кішках. Держдепартамент США і Європейський Союз заявили, що пильно стежать за ходом суду над Тимошенко, що дає їй надію на виголошення умовного вироку, який б’є по політичних правах, але не позбавляє свободи.

Не доводиться сумніватися, що суд над Тимошенко стане визначальним для конфігурації опозиційних сил на декілька найближчих років. Екс-прем`єр встигла повідомити, що навіть обвинувачувальний вирок не примусить її відмовитися від політичної діяльності. Принаймні, Юлія Володимирівна може стати VIP-агітатором за «Батьківщину» на майбутніх парламентських виборах, заздалегідь вихолостивши список власної політичної сили. Говорити про можливе об`єднання противників Януковича можуть сьогодні тільки шанувальники політичної фантастики.

Недомовленість у «Межигір’ї»

Повністю підтримує відкритий характер суду над Тимошенко Віктор Янукович. Напередодні Дня Конституції глава держави показав вибрані фрагменти президентської резиденції нечисленним обраним журналістам і розповів країні про теперішній політичний момент. Тішити співгромадян піруетами своєї позиції Віктор Федорович не став. Хіба що згадав про небажання відправляти у відставку Миколу Азарова (прем`єр пообіцяв, що обвалу гривні не буде, і пішов у планову відпустку) і можливу відмову Ріната Ахметова від участі в парламентських виборах. Загалом Янукович в інтер`єрі «Межигір’я» постав зовсім не зразком щирості, зате дозволив міркування про свою поразку в 2004 році. Варто відзначити, що набір президентських мессиджів не розширюється, а головним ворогом держави Янукович прагне показати не Юлію Тимошенко, а бюрократа, що гальмує процес проведення реформ. Така риторика вимагає постійного кадрового струсу, але лавка запасних президентської команди коротка, і подовжити її за короткий час проблематично.

Майбутня конституційна реформа помітно цікавить Януковича, який вирішив попрацювати президентом до 2020 року. Правда, в частині повноважень глави держави розширювати вже нічого, можна тільки перерозподіляти повноваження інших гілок влади. Президент упевнений, що в Основному Законі вистачає проблем, із якими потрібно попрацювати. Леонід Кравчук, який очолює науково-експертну групу Конституційної Асамблеї, яку влада не поспішає скликати, висловив упевненість, що за зміни в Конституції голосуватимуть уже представники нового депутатського скликання. Головний закон країни і цього разу не буде позбавлений впливу чинника політичної доцільності. Спікер парламенту Володимир Литвин за звичкою відстоює корпоративну солідарність, підкреслюючи, що приймати конституційні зміни повинна Верховна Рада. Правда, політичної ваги Володимира Михайловича недостатньо для гучного демаршу на випадок, якщо президентська команда проігнорує заклики головного парламентарія країни.

Між Ху і Пу

Встановлення стратегічного партнерства з Китаєм Віктор Янукович може занести собі в актив. Лідер Піднебесної Ху Цзіньтао став бажаним гостем в Україні і пообіцяв збільшення товарообігу між нашими країнами до 10 мільярдів доларів на рік. Але потрібно враховувати, що китайці діють украй прагматично і не смітять юанями направо і наліво. Показово, що кримська зустріч «без краваток» Віктора Януковича з Володимиром Путіним практично не знайшла відображення в повідомленнях їхніх прес-служб. Мабуть, небажання України грати за московськими правилами залишається стабільним, але повідомляти про це громадянам наших країн не поспішають.

Янукович практично не зіткнувся з проблемами, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи. Нечисленний пікет вітчизняних опозиціонерів і декілька каверзних запитань представників союзної «Батьківщині» Європейської народної партії – ось, мабуть, і всі неприємності для глави держави. Президент України звично розписався у відданості євроінтеграції і прагненні боротися з корупцією, висловив сподівання на завершення переговорів про підписання угоди про асоціацію з ЄС до кінця 2011 року. Аналогічні надії має й президент Європарламенту Єжі Бузек, що дозволяє прогнозувати зближення Польщі й України в другій половині 2011 року.

Євген Магда