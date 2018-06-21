В обвинувальному висновку щодо Тимошенко згадали і Путіна, і Харківські угоди

“Своїми злочинними діями Тимошенко намагалася створити уявлення про нібито належну роботу, очолюваного нею Кабінету міністрів... Вона буквально змусила Путіна вийти до преси, аби привести в Київ (добру) новину”...

Судовий процес над Юлією Тимошенко в Печерському суді під головуванням судді Родіона Кірєєва триває з 24 червня, тобто три тижні. І всі ці тижні Тимошенко не підводилася з місця, коли до неї звертався суд. Суддя Кірєєв час від часу нагадував про це підсудній, але “неповага до суду” не заважала йому продовжувати слухання справи.

Сьогодні пана Кірєєва і прокурорів наче підмінили. З самісінького ранку вони намагалися підняти Тимошенко, коли вона зверталася до суду.

Процедура підняття Тимошенко завершилася її видаленням

Процедура “підняття” тривала майже півтори години. Це смішило, дивувало, обурювало присутніх. Посол Німеччини Ганс-Юрген Гаймзет так і не зміг второпати, що відбувається, і спантеличено просив, аби хтось йому допоміг розібратися.

– Суд зобов’язаний з’ясувати, чому ви порушуєте закон! – повторював пан Кірєєв, коли Тимошенко намагалася щось сказати.

– Вважаю, що ніде прямо не заборонено не вставати, – повторювала ЮВ і посилалася на статтю 55 Конституції України, у якій сказано, що «кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань».

Тобто пані Тимошенко вважає, що цим судовим процесом порушуються її права, і “невставанням” вона у такий своєрідний спосіб їх захищає.

– Ви маєте з повагою ставитися до суду, суддів, учасників суду. З усією повагою суд вкотре закликає вас, підсудна, до виконання вимог законодавства України, навести відповідь на питання головуючого – які є об’єктивні обставини для того, щоб суд дозволив вам відійти від правил, установлених КПК?

У відповідь Тимошенко знову послалася на 55 статтю КУ, мовляв, з боку чиновників є протиправні посягання на її права і свободи, а вона висловлює свій протест у такій формі.

– Щодо Кримінально-процесуального кодексу та іншого законодавства, я б хотіла привернути, пане Кірєєв, вашу увагу на… – хотіла була щось сказати ЮВ, та пан Кірєєв не дозволив закінчити фразу:

– Не «пане Кірєєв», а “шановний суд” або "ваша честь", обирайте, – заявив він.

На що ЮВ відповіла:

– Звернення «ваша честь» ще треба заслужити. Я б хотіла, щоб суд не заважав мені виконувати Конституцію України, – сказала вона, знову намагаючись пояснити, що вона має право таким чином висловлювати свій протест.

У судді Кірєєва традиційно почала сіпатися брова, видаючи його нервовий стан. Він, звісно, не сприймав доводів Тимошенко, називаючи їх «надуманими та безпідставними», оскільки за весь час цього процесу, за його словами, не було порушено й букви закону.

– Навіть люди похилого віку встають, виявляючи повагу до суду та держави, – продовжував Кірєєв виховувати ЮВ.

– З ким він весь час розмовляє? - голосно сказав нардеп Артюнов, очевидно, маючи на увазі Кірєєва. - Що він хоче?.. Нехай дзвонить собі 02...

Його хотіли видалити, але він, навіть не представившись Кірєєву, сам вийшов з зали.

Після того як Кірєєв визнав доводи «підсудної» Тимошенко «надуманими», запитав у ЮВ, чи є в неї клопотання. Вона сказала, що є (воно мало стосуватися допущення для участі у справі нового адвоката ЮВ Олександра Плахотнюка), проте Кірєєв не дозволив озвучити його сидячи й знову взявся «роз’яснювати положення КПК».

…Пані Тимошенко на кожному засіданні повторювала по кільканадцять разів, що її справу замовив Янукович, що прокурори – «наче трійка Вишинського» (хоча на цьому суді аж чотири прокурори), що цей процес є політичною розправою. Кірєєв перебивав її, лише коли Тимошенко занадто відходила від “суті справи”, проте сьогодні він навіть не давав їй рота відкрити. А прокурори, котрі досі не заперечували, що вони є «трійкою Вишинського» чи «посланцями Януковича», сьогодні ледве не після кожної фраз ЮВ вимагали від Кірєєва більш дійових засобів, ніж просто попередження. Тобто вимагали видалити її з зали.

Суддя Кірєєв покірно виконав таке клопотання і видалив «підсудну» на одне судове засідання без права озвучення її клопотання. Тобто далі судовий процес продовжувався без Тимошенко та її адвоката, якого суд так і не дозволив представити.

Коли Кірєєв оголошував про видалення Тимошенко, нардеп Сергій Сас, перебиваючи його, почав кричати, що в судовій залі знаходиться «організована злочинна група прокурорів». Кірєєв спочатку не реагував на це, тільки десь за п’ятим вигуком пана Саса зробив йому попередження.

Політолог Олександр Палій пояснив сьогоднішню “вимогливість” суду таким чином:

“Прокуратура й суд сьогодні є не просто частиною псевдоправосуддя, а ще й частиною піар-машини, - вважає він. - Прокурорам необхідно було зачитати свій обвинувальний висновок так, щоб не було видно скепсису Тимошенко, не чути її коментарів… Щоб це відбувалося в такій начебто серйозній обстановці, бо суд із таким поводженням Тимошенко і самого судді зведено до фарсу. До нього немає жодної суспільної довіри. І щоб хоч якось відновити цю довіру, тобто дати можливість прокурорам у вигляді монологу сказати щось “серйозне”, і видалили Тимошенко”.

Прокуратура розправила крила

Як тільки ЮВ було видалено з судової зали, суддя з прокурорами почали вести засідання в цілковитій ідилії. Прокурор зачитав і попросив долучити до матеріалів кримінальної справи копію відповіді Генеральної прокуратури Російської Федерації, у якій ідеться про «характеристику особи підсудної».

У тій відповіді йдеться про те, що у військовій прокуратурі РФ розслідувалася кримінальна справа щодо вищого керівництва фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» за фактами дачі хабарів через посередників посадовим особам Росії. Справу припинено у 2005 році через збігання терміну давності.

Коли прокурор просив долучити цього листа до справи, він сказав таке: «Оскільки підсудна вчинила злочин, і це є юридичним фактом»...

Хоча рішення суду щодо цієї справи не було ухвалене ні в Росії, ні в Україні. Тобто, виходить, для прокурорів, не існує презумпції невинності? Чи, може, вони про неї нічого не знають?

І Кірєєв таки долучив цю цидулку до матеріалів кримінальної справи проти ЮВ. Водночас знову став читати мораль про порушення «тиші в залі суду», бо присутні народні депутати обурилися, назвавши такий суд «междусобойчиком» і взагалі суцільним «злочином».

Прокуратура за відсутності “підсудної” у своєму публіцистичному пориві розправили крила… Коли прокурорка Лілія Фролова стала зачитувати обвинувальний висновок, то почала саме з «хабарів» ЮВ росіянам.

“Установлено, що, будучи притягнутою у 2005 році до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації за вчинення злочину – організація давання хабара, – Тимошенко на шлях виправлення не стала та, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України у січні 2009 року, вчинила тяжкий злочин у сфері службової діяльності”, - лунало в залі...

В обвинувальному висновку були й інші публіцистичні, але безглузді з юридичної точки зору пасажі. Наприклад, про те, що навмисність дій ЮВ полягала в її бажанні створити собі «позитивний імідж ефективного керівника держави, який зміг розв’язати газову кризу у відносинах з Російською Федерацією та водночас довести свої попередні твердження про необхідність усунення з газового ринку посередника «РосУкрЕнерго”. Через це все Тимошенко, мовляв, “вирішила погодитися на вказані невигідні для України умови та в будь-який спосіб, у тому числі й перевищення службових повноважень, забезпечити укладання актів між Нафтогазом і Газпромом купівлі-продажу природного газу»

Прокурорами також якимось чином було встановлено, що «своїми злочинними діями Тимошенко намагалася створити уявлення про нібито належну роботу, очолюваного нею Кабінету міністрів України, а підписання зазначених контрактів видати за свою особисту перемогу на переговорах, забезпечивши покращення свого особистого іміджу в Україні та за її межами».

Доволі дивними є також показання тодішнього голови Нафтогазу Дубини. Про погрози Тимошенко в січні 2009 року звільнити його, якщо він не підпише угоди, він пригадав лише нещодавно під час очної ставки з Тимошенко. А доти такого ніколи не озвучував на допитах і ніде інде, бо, мовляв, не придавав цьому «належної уваги» й був «дуже схвильований».

Під час зачитування таких «беззаперечних» аргументів до зали суду зайшов новий адвокат Тимошенко, який хотів приступити до своєї роботи, проте Кірєєв не дозволив цього. Більше того – постановив видалити його з зали суду, бо він, мовляв, заважає судовому процесу.

З кожної сторінкою ставало “все цікавішіше й цікавішіше”, як казала Аліса з Країни Чудес, яка, до речі, теж опинилася була на абсурдному судовому процесі.

Виявляється, Тимошенко «буквально змусила Путіна вийти до преси, аби привести в Київ новину про те, що Москва та Київ досягли компромісу, і залишилися технічні питання». У висновку прокурори наголосили, що таке в історії РФ було вперше, аби прем’єр-міністр Росії виходив лише до іноземних журналістів з пулів.

Прокурори згадали також і Харківські угоди… Зі свідчень Азарова випливає, що він під час підписання цих угод запитав у Путіна, чим керувалася Тимошенко, підписуючи такі «кабальні угоди, без права на їх оскарження». А Путін начебто відповів Азарову, що Тимошенко під час проведення з ним переговорів у 2009 році погоджувалася на продовження оренди Чорноморського флоту РФ на 50 років.

Це, до речі, схоже на правду. Але причому тут судовий процес?

Прокурорша Фролова насамкінець зачитала, що ЮВ своїми умисними діями, які проявилися у перевищенні влади та службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам, Тимошенко вчинила злочин, передбачений частиною 3 статті 365 КК. А згідно з Кримінальним кодексом, частина 3 статті 365 передбачає ув`язнення строком від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п`ятдесяти до тисячі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над Тимошенко цивільним позивачем, заявив позов про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових угод з Росією.

Засідання продовжиться 18 липня об 11-й годині.

Далі буде?..

Оксана Климончук