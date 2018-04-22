Кучма в Ялті не знав, ”куди тікать” (фоторепортаж)

Кучма в Ялті не знав, ”куди тікать” (фоторепортаж)

17:26, 02 липня 2007
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"Згідно української Конституції, розмови не можна підслуховувати", - обурився пан Нємцов. -"Особливо, враховуючи мій досвід", - додав Кучма...

Україну від вступу до Євросоюзу відокремлює 13 років? На Ялтинському саміті була визначена оптимальна дата вступу України в ЄС - 2020 рік. Головним тестом на відповідність європейським стандартам, на думку учасників саміту, стане Євро-2012.

Високі гості сфотографувалися на згадку

За підсумками четвертого саміту Ялтинської Європейської Стратегії його засновник Віктор Пінчук сказав, що захід був вельми продуктивним: «Тепер дорога з Києва до Брюсселя лежить через Ялту».

Участие Ющенко в саммите ограничилось приветственной речью

Нинішній Президент України Віктор Ющенко вітав учасників саміту, який в неофіційній обстановці ще називають “Клубом любителів України”. Проте цим і обмежився, видно вирішивши, що нинішньому главі держави заважати статечному спілкуванню “політичних пенсіонерів” – не з руки. 

Але, піддавшися чарівності дружини Президента України, один раз не уберігся...
Екс-президент США раз у раз відгороджувався від фотографів. Вішалками, спинами охорони, а то і просто руками
42-ий президент США Білл Клінтон виблискував краваткою лимонного кольору, був усміхнений і балакучий. Але не дуже прагнув позувати перед журналістами. Фотографи скаржилися на невловимого екс-президента і охорону. Нібито декого з фотожурналістів, які ухитрилися відобразити Клінтона в не передбачені протоколом моменти, бодігарди просили стерти знімки.

Та ще раз - з ”вини” Яценюка...

Ну, а тут взагалі нічиєї провини не було. Поряд з Клічком не тільки Клінтон забуває про все на світі

А у музеї Рузвельта в Лівадії Клінтон і зовсім розійшовся так, що.. залишив недопиту пляшку води. Директор музею тут же прибрала новий «експонат»

«У Європі ставлення до перспективи вступу України і Туреччини (у Євросоюз) абсолютно різне, переконував присутніх Пінчук. - Громадська думка тотально на боціУкраїни». А екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер обережно не погодився з думкою, що старі члени Європейського Союзу лобіюють інтереси Росії, а нові – інтереси України. Просто політика Росії, на його думку, стала «твердіша», внаслідок того, що президент Путін використовує «нафтогазовий потенціал».

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер за своїм звичаєм використовував обтічні оцінки

Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін осідлав свого улюбленого коника: "Я можу сказати: ви всі говоритимете по-російськи. Ви самі все зробите, і ми для цього все робимо і цьому сприяємо", – заявив Черномирдін. Присутні від душі веселилися.

Нємцов переконував, Кучма пропускав повз вуха, а Черномирдін контролював
Лідер російського "Союзу правих сил" Борис Нємцов осідлав свою улюблену тему: Кремль не зацікавлений в успіхах України на шляху до ЄС, тим більше, в самому вступі до Євросоюзу. Мовляв, це може стати прикладом для російських громадян, що невигідно нинішній російській владі.

Екс-президент України Леонід Кучма, що сидів частину саміту біля Черномирдіна, заступився за російського сусіда. "Якщо в Європі хочуть бачити свої економічні інтереси в Росії – а вони там величезні., – треба знати російську мову", – заявив Кучма. Для України, на думку екс-президента, це також – життєво важливо. "Подивіться, як зростає наш обсяг торгівлі з Росією! Якщо ми в школі вивчатимемо тільки українську мову, то що, наші дітки поїдуть до Росії і там українською мовою говоритимуть з росіянами? Я думаю, що росіяни українською не говоритимуть. Тому що це нам потрібно, а не їм – вони без нас обійдуться".

Високі гості хотіли усамітнитися для спокійного чаювання, та не склалося...

Коммерсант-Украинанаводить таку розмову, свідком якої став кореспондент видання:

– Не дають чаю попити, - скаржився Кучмі на кореспондентів Віктор Черномирдін.

– Куди тікать? – запитав у відповідь пан Кучма, відволікаючись від бесіди з Нємцовим.

Втекти нікуди не вдавалося – представники ЗМІ щільним кільцем оточували співбесідників і підслуховували їх розмови...

– Згідно української Конституції, розмови не можна підслуховувати, - обурився пан Нємцов.

- Особливо, враховуючи мій досвід, - додав Кучма...

Більше про те, як пройшов саміт «Ялтинська європейська стратегія», читайте тут

 

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