Кучма в Ялті не знав, ”куди тікать” (фоторепортаж)
"Згідно української Конституції, розмови не можна підслуховувати", - обурився пан Нємцов. -"Особливо, враховуючи мій досвід", - додав Кучма...
Україну від вступу до Євросоюзу відокремлює 13 років? На Ялтинському саміті була визначена оптимальна дата вступу України в ЄС - 2020 рік. Головним тестом на відповідність європейським стандартам, на думку учасників саміту, стане Євро-2012.
|Високі гості сфотографувалися на згадку
За підсумками четвертого саміту Ялтинської Європейської Стратегії його засновник Віктор Пінчук сказав, що захід був вельми продуктивним: «Тепер дорога з Києва до Брюсселя лежить через Ялту».
|Участь Ющенка обмежилася вітальною промовою
Нинішній Президент України Віктор Ющенко вітав учасників саміту, який в неофіційній обстановці ще називають “Клубом любителів України”. Проте цим і обмежився, видно вирішивши, що нинішньому главі держави заважати статечному спілкуванню “політичних пенсіонерів” – не з руки.
|Але, піддавшися чарівності дружини Президента України, один раз не уберігся...
|Екс-президент США раз у раз відгороджувався від фотографів. Вішалками, спинами охорони, а то і просто руками
Та ще раз - з ”вини” Яценюка...
Ну, а тут взагалі нічиєї провини не було. Поряд з Кличком не тільки Клінтон забуває про все на світі
|А у музеї Рузвельта в Лівадії Клінтон і зовсім розійшовся так, що.. залишив недопиту пляшку води. Директор музею тут же прибрала новий «експонат»
«У Європі ставлення до перспективи вступу України і Туреччини (у Євросоюз) абсолютно різне, переконував присутніх Пінчук. - Громадська думка тотально на боціУкраїни». А екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер обережно не погодився з думкою, що старі члени Європейського Союзу лобіюють інтереси Росії, а нові – інтереси України. Просто політика Росії, на його думку, стала «твердіша», внаслідок того, що президент Путін використовує «нафтогазовий потенціал».
|Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер за своїм звичаєм використовував обтічні оцінки
Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін осідлав свого улюбленого коника: "Я можу сказати: ви всі говоритимете по-російськи. Ви самі все зробите, і ми для цього все робимо і цьому сприяємо", – заявив Черномирдін. Присутні від душі веселилися.
|Нємцов переконував, Кучма пропускав повз вуха, а Черномирдін контролював
Екс-президент України Леонід Кучма, що сидів частину саміту біля Черномирдіна, заступився за російського сусіда. "Якщо в Європі хочуть бачити свої економічні інтереси в Росії – а вони там величезні., – треба знати російську мову", – заявив Кучма. Для України, на думку екс-президента, це також – життєво важливо. "Подивіться, як зростає наш обсяг торгівлі з Росією! Якщо ми в школі вивчатимемо тільки українську мову, то що, наші дітки поїдуть до Росії і там українською мовою говоритимуть з росіянами? Я думаю, що росіяни українською не говоритимуть. Тому що це нам потрібно, а не їм – вони без нас обійдуться".
|Високі гості хотіли усамітнитися для спокійного чаювання, та не склалося...
Коммерсант-Украинанаводить таку розмову, свідком якої став кореспондент видання:
– Не дають чаю попити, - скаржився Кучмі на кореспондентів Віктор Черномирдін.
– Куди тікать? – запитав у відповідь пан Кучма, відволікаючись від бесіди з Нємцовим.
Втекти нікуди не вдавалося – представники ЗМІ щільним кільцем оточували співбесідників і підслуховували їх розмови...
– Згідно української Конституції, розмови не можна підслуховувати, - обурився пан Нємцов.
- Особливо, враховуючи мій досвід, - додав Кучма...
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