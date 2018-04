Черномирдін показав ”язик”, а пляшка Клінтона стала музейним експонатом

Євромайбутнє України - знову з`явилося у програмі саміту "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Відповідь на запитання: коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, шукали політики і бізнесмени на 4-му саміті YES, який проходив 29-30 червня у Лівадійському палаці-музеї в Ялті.

Серед учасників саміту три "політичні важкоатлети", щоправда, вже з префіксом "екс": екс-президент США Білл Клінтон, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Через велику кількість "ексів" злі язики охрестили нинішній саміт YES "самітом колишніх".

Черномирдін європейцям: ви всі будете розмовляти російською! Незважаючи на те, що головна тема саміту, як і в колишні роки, - євромайбутнє України, слова "Росія" і "російська мова" звучали на конференції мабуть частіше, ніж слова "Євросоюз" і "Україна". Тему почав Олександр Кваснєвський. "Я, ось, російську мову знаю добре, а молоде покоління поляків - ні. Що ви зробили для розвитку російської мови за межами вашої країни за останні 18 років?" - поцікавився екс-президент Польщі у росіян.

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін заявив, що Росія захищатиме російську мову як у себе вдома, так і за кордоном. "Чистота російської мови сьогодні нас хвилює і турбує. Це перше і головне. Так, ми, напевно, мало працюємо і, можливо, не так працюємо, щоб вона розвивалася рівномірно і в інших країнах, як, наприклад, німецька, англійська, французька і інші мови", - підкреслив Черномирдін. Він висловив співчуття, що в самій РФ закон про захист російської мови був прийнятий всього два роки тому, і визнав, що пропаганда російської мови в інших країнах йде недостатньо активно. При цьому російський посол пообіцяв присутнім, що з часом російською заговорять усі. "Я можу сказати: ви всі будете розмовляти російською. Ви самі все зробите, і ми для цього все робимо і цьому сприяємо", - заявив Черномирдін. Почувся сміх у залі.

Черномирдін, звертаючись особисто до Олександра Кваснєвського, сказав: "За радянських часів Радянський Союз в Польщі школи не будував, щоб ви вивчали російську мову, а ви її всі знаєте". Кваснєвський парирував: "До мови запитань немає. Я думаю, що мудрий поляк повинен говорити російською мовою. Це не заважає, це допомагає". При цьому екс-президент Польщі закликав Росію не застосовувати такий підхід, як "без нас взагалі б нічого не було".

Спілкуючись з журналістами, колишній президент України Леонід Кучма, який просидів частину саміту біля Черномирдіна, вступався за свого російського сусіда. "Якщо в Європі хочуть бачити свої економічні інтереси в Росії - а вони там величезні: у Росії два відсотки населення кульки нашої (Землі. - Авт.), а природні ресурси там - 50%, якщо європейці хочуть бачити там економічні інтереси, - треба знати російську мову", - заявив Кучма. При цьому він відзначив, що українці теж повинні знати російську мову: "Подивіться, як зростає наш об`єм торгівлі з Росією! Якщо ми в школі вивчатимемо тільки українську мову, то що, наші дітки поїдуть до Росії і там українською мовою говоритимуть з росіянами? Я думаю, що росіяни українською не розмовлятимуть. Тому що це нам потрібно, а не їм - вони без нас обійдуться".

Разом з тим екс-президент України, коментуючи дискусію Черномирдіна і Кваснєвського, сказав, що підтримує і екс-президента Польщі в тому плані, що кожна людина повинна володіти декількома мовами.

Поки Кучма розмірковував про мовні премудрості, в залі Лівадійського палацу-музею, нарешті, з`явився Клінтон.

Пляшка Клінтона потрапила до музею

42-й президент засліплював краваткою лимонного кольору, був усміхнений і балакучий. Правда, журналістам так і не вдалося побачити Клінтона живцем: у зал, де проходило засідання, пресу не пустили, і ми змушені були вдовольнитися прогляданням прямої трансляції виступу екс-президента Америки.

Клінтон говорив багато і довго. В основному розмірковував на глобальні теми: тероризм, проблема бідності, процеси глобалізації, пташиний грип, зміна клімату... Говорив про туберкульоз і СНІД, дякував Вікторові Пінчуку і керівництву України за підтримку Фонду ініціатив Клінтона у сфері програми у боротьбі зі СНІДом.

Проводячи аналогію з Ялтинською конференцією 1945 року, Клінтон наголосив, що ялтинський саміт YES повинен стати конференцією об`єднання. "Ялтинська європейська стратегія має дуже хорошу абревіатуру. YES - це так: так - інтеграції з Європою, так - партнерству з Росією, так - кооперації і співпраці цих трьох сторін і Сполучених Штатів, та знаходженню рішень, від яких усі виграють. Зрозуміло, у нас дуже багато проблем у відносинах, але якщо ми вирішимо наші розбіжності, то все одно у нас будуть загальні проблеми, які необхідно вирішити, - від зміни клімату до туберкульозу, малярії і СНІДу. Ми повинні думати не про те, що нас роз`єднує, а про те, що нас об`єднує. Ми вже один раз розділилися, і заплатили дуже високу ціну. Тому мені хотілося б, щоб Ялтинську конференцію запам`ятали, як конференцію об`єднання", - сказав екс-президент Америки. Зал вибухнув аплодисментами. Так, як Клінтону, не аплодували жодному з виступаючих на 4-му саміті YES.

Виступом екс-президента Америки закінчився перший день роботи саміту YES у Ялті. Учасники саміту пішли фотографуватися перед Лівадійським палацом. Журналісти, і особливо фотографи, зраділи перспективі одержати фото Клінтона. Проте їх надії не справдилися... Зазняти всю тусовку саміту разом з Клінтоном не вдалося і під час їх спільної прогулянки по Італійському дворику Лівадійського палацу. Не дозволяли фотографувати навіть через скло, відгородилися від преси вішалками і спинами охоронців. Як розповів УНІАН один з фотографів, йому таки вдалося зробити фото екс-президента США, проте охорона Клінтона почала вимагати від бешкетника негайно стерти знімок. "Довелося підкоритися", - поскаржився фотограф.

Засновник YES - бізнесмен Віктор Пінчук на прес-конференції, яка проходила вже під час другого дня роботи саміту YES в Ялті, пояснив, що журналістів не було в залі під час виступу Клінтона, оскільки з боку охорони колишнього президента Америки звучали прохання, щоб "трохи менше було" преси.

Пінчук розповів, що екс-президент США залишився задоволений самітом, сподобався Клінтону і Лівадійській палац, де в 1945 році на Ялтинській конференції побував американський президент Рузвельт. "У Лівадійському палаці він (Клінтон. - Авт.) відвідав бібліотеку президента Рузвельта. Там президент Клінтон знайшов книжку про Рузвельта. Він сказав: "Я думав, що прочитав усі книги про Рузвельта, але знайшов одну, яку не читав. Він попросив записати цю назву", - відзначив Пінчук. За словами бізнесмена, співробітник бібліотеки Рузвельта в Лівадії була вражена появою Клінтона і навіть залишила як експонат... пляшку з водою, яку він не допив.

Дорога з Києва до Брюсселя лежить через Ялту?

Підбиваючи підсумки саміту, Пінчук відзначив, що діалоги в його рамках були не тільки стимулюючими, але і перспективними. «Більш того, здається, що дорога з Києва до Брюсселя йде через Ялту», - сказав засновник YES.

Пінчук подякував учасникам 4-го саміту і запросив усіх на 5-у щорічну зустріч в 2008 році. «Успіх цієї щорічної зустрічі залежить від учасників. Проте хочу сказати, що ми поділимо відповідальність за реальні результати надалі», - сказав Пінчук.

Хто буде VIP-гостями на наступному саміті YES - поки не відомо. Спілкуючись з журналістами, Пінчук запропонував разом подумати над цим. Журналісти запропонували Тоні Блера, Жака Ширака і Альберта Гора. Засновник YES відзначив, що подібні ідеї спадали на думку і йому.

Людмила Тузова, спеціально для УНІАН