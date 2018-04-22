Черномирдін показав ”язик”, а пляшка Клінтона стала музейним експонатом
Російський посол пообіцяв, що з часом російською заговорять усі: "Ви всі розмовлятимете російською. Ви самі все зробите, і ми для цього все робимо і цьому сприяємо". Почувся сміх у залі...Репортаж з Ялтинського «саміту колишніх»
Євромайбутнє України - знову з`явилося у програмі саміту "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Відповідь на запитання: коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, шукали політики і бізнесмени на 4-му саміті YES, який проходив 29-30 червня у Лівадійському палаці-музеї в Ялті.
Серед учасників саміту три "політичні важкоатлети", щоправда, вже з префіксом "екс": екс-президент США Білл Клінтон, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Через велику кількість "ексів" злі язики охрестили нинішній саміт YES "самітом колишніх".
Черномирдін європейцям: ви всі будете розмовляти російською!Незважаючи на те, що головна тема саміту, як і в колишні роки, - євромайбутнє України, слова "Росія" і "російська мова" звучали на конференції мабуть частіше, ніж слова "Євросоюз" і "Україна". Тему почав Олександр Кваснєвський. "Я, ось, російську мову знаю добре, а молоде покоління поляків - ні. Що ви зробили для розвитку російської мови за межами вашої країни за останні 18 років?" - поцікавився екс-президент Польщі у росіян.
|Віктор Черномирдін
Черномирдін, звертаючись особисто до Олександра Кваснєвського, сказав: "За радянських часів Радянський Союз в Польщі школи не будував, щоб ви вивчали російську мову, а ви її всі знаєте". Кваснєвський парирував: "До мови запитань немає. Я думаю, що мудрий поляк повинен говорити російською мовою. Це не заважає, це допомагає". При цьому екс-президент Польщі закликав Росію не застосовувати такий підхід, як "без нас взагалі б нічого не було".
|Леонід Кучма
Разом з тим екс-президент України, коментуючи дискусію Черномирдіна і Кваснєвського, сказав, що підтримує і екс-президента Польщі в тому плані, що кожна людина повинна володіти декількома мовами.
Поки Кучма розмірковував про мовні премудрості, в залі Лівадійського палацу-музею, нарешті, з`явився Клінтон.
Пляшка Клінтона потрапила до музею
|Віктор Пінчук, Білл Клінтон
Клінтон говорив багато і довго. В основному розмірковував на глобальні теми: тероризм, проблема бідності, процеси глобалізації, пташиний грип, зміна клімату... Говорив про туберкульоз і СНІД, дякував Вікторові Пінчуку і керівництву України за підтримку Фонду ініціатив Клінтона у сфері програми у боротьбі зі СНІДом.
Проводячи аналогію з Ялтинською конференцією 1945 року, Клінтон наголосив, що ялтинський саміт YES повинен стати конференцією об`єднання. "Ялтинська європейська стратегія має дуже хорошу абревіатуру. YES - це так: так - інтеграції з Європою, так - партнерству з Росією, так - кооперації і співпраці цих трьох сторін і Сполучених Штатів, та знаходженню рішень, від яких усі виграють. Зрозуміло, у нас дуже багато проблем у відносинах, але якщо ми вирішимо наші розбіжності, то все одно у нас будуть загальні проблеми, які необхідно вирішити, - від зміни клімату до туберкульозу, малярії і СНІДу. Ми повинні думати не про те, що нас роз`єднує, а про те, що нас об`єднує. Ми вже один раз розділилися, і заплатили дуже високу ціну. Тому мені хотілося б, щоб Ялтинську конференцію запам`ятали, як конференцію об`єднання", - сказав екс-президент Америки. Зал вибухнув аплодисментами. Так, як Клінтону, не аплодували жодному з виступаючих на 4-му саміті YES.
Виступом екс-президента Америки закінчився перший день роботи саміту YES у Ялті. Учасники саміту пішли фотографуватися перед Лівадійським палацом. Журналісти, і особливо фотографи, зраділи перспективі одержати фото Клінтона. Проте їх надії не справдилися... Зазняти всю тусовку саміту разом з Клінтоном не вдалося і під час їх спільної прогулянки по Італійському дворику Лівадійського палацу. Не дозволяли фотографувати навіть через скло, відгородилися від преси вішалками і спинами охоронців. Як розповів УНІАН один з фотографів, йому таки вдалося зробити фото екс-президента США, проте охорона Клінтона почала вимагати від бешкетника негайно стерти знімок. "Довелося підкоритися", - поскаржився фотограф.
|Герхард Шредер і Білл Клінтон позують фотографу під час четвертої Ялтинської щорічної зустрічі. 29 червня
Пінчук розповів, що екс-президент США залишився задоволений самітом, сподобався Клінтону і Лівадійській палац, де в 1945 році на Ялтинській конференції побував американський президент Рузвельт. "У Лівадійському палаці він (Клінтон. - Авт.) відвідав бібліотеку президента Рузвельта. Там президент Клінтон знайшов книжку про Рузвельта. Він сказав: "Я думав, що прочитав усі книги про Рузвельта, але знайшов одну, яку не читав. Він попросив записати цю назву", - відзначив Пінчук. За словами бізнесмена, співробітник бібліотеки Рузвельта в Лівадії була вражена появою Клінтона і навіть залишила як експонат... пляшку з водою, яку він не допив.
Дорога з Києва до Брюсселя лежить через Ялту?
|Віктор Пінчук
Пінчук подякував учасникам 4-го саміту і запросив усіх на 5-у щорічну зустріч в 2008 році. «Успіх цієї щорічної зустрічі залежить від учасників. Проте хочу сказати, що ми поділимо відповідальність за реальні результати надалі», - сказав Пінчук.
Хто буде VIP-гостями на наступному саміті YES - поки не відомо. Спілкуючись з журналістами, Пінчук запропонував разом подумати над цим. Журналісти запропонували Тоні Блера, Жака Ширака і Альберта Гора. Засновник YES відзначив, що подібні ідеї спадали на думку і йому.
Людмила Тузова, спеціально для УНІАН