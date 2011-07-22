Огризко пояснив, чому НУ не голосувала за резолюцію Львівської міськради

Заступник голови політради «Нашої України» Володимир ОГРИЗКО наголошує, що партія виступає категорично проти політичного переслідування, а інформацію про те, що у Львові «Наша Україна» не підтримала резолюцію щодо політичного переслідування колишніх урядовців, було перекручено.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

«Мені здається, що тут хтось хоче видати бажане за дійсне. Або хтось сфальшував інформацію несвідомо, або зробив це навмисно. Бо правда дуже проста. «Наша Україна» має у Львівській міській раді трьох депутатів. Під час засідання двох депутатів від нашої партії не було, бо вони були у відпустці, а третій залишив засідання ще задовго до розгляду цієї заяви, бо був незгодний з рішенням, яке було прийнято з якогось господарського питання. Тобто нікого з депутатів від «Нашої України» на засіданні не було. Про що тоді мова?», - зауважив В.ОГРИЗКО.

«У мене простий висновок: дехто дуже не хоче, щоб «Наша Україна», яка останнім часом почала активну роботу, у тому числі у колі опозиції, набирала популярності та політичної ваги. Тому й розповсюджують всяку всячину», - додав він.

В.ОГРИЗКО наголосив: «Щодо позиції «Нашої України» до процесу над ТИМОШЕНКО й ЛУЦЕНКОМ, то була не одна заява, де чітко сказано, що ми категорично проти політичного переслідування, що ми – за прозорий процес, щоб усе відбувалося на європейських, справедливих засадах».

Як повідомляв УНІАН, 21 липня. УНІАН. Резолюцію міської ради Львова щодо засудження дій із політичного переслідування лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, крім депутатів міськради від Партії регіонів, не підтримали також представники партій «Наша Україна» та «Фронт Змін».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня депутати Львіської міськради висловили глибоке занепокоєння та повну незгоду з політичними процесами, що відбуваються в Україні. Вони вважають, що влада використовує суди для боротьби з політичними опонентами.

«Уся країна є свідком жорстокої політичної розправи над одним із лідерів суспільної довіри Юлією ТИМОШЕНКО. Цинічний спосіб провадження судового процесу, у якому ТИМОШЕНКО фактично позбавлена свого конституційного права повноцінно захищати себе, викликає справедливе обурення українців та світового співтовариства», - зазначалось у резолюції міськради.

21 липня депутат Львівської міської ради Андрій БІЛОУС заявив, що резолюцію не підтримали представники Партії регіонів, а також партій «Наша Україна» та «Фронт Змін». Він повідомив, що за ухвалення резолюції проголосували 49 із 90 депутатів міськради.