Адвокат Луценка не виключає, що час покарати слідчого

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН не виключає, що захист звертатиметься до Генеральної прокуратури з вимогою вжити заходів до слідчого відомства, який на допиті повідомив водієві одного з колишніх керівників СБУ Володимира САЦЮКА Валентину ДАВИДЕНКУ, що працівники міліції вели за ним зовнішнє стеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН заявив сьогодні під час перерви в засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами І.ФОМІНА, слідчий таким чином розголосив громадянину службову таємницю про проведення стосовно нього оперативних заходів.

«Ми ще порадимося і, скоріш за все, будемо звертатися до прокуратури для вжиття заходів щодо слідчого з цього приводу», - сказав І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКУ серед іншого, висунуто звинувачення у зловживанні владою за кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. За даними адвоката, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

За даними «Народної самооборони», Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у тому, що він в 2009 році на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

Приводом для порушення справи був допит екс-заступника глави СБУ В.САЦЮКА, на дачі якого, як вважається, було отруєно В.ЮЩЕНКА. Виявилось, що МВС нібито без санкції суду вело стеження за водієм В.САЦЮКА.

Сьогодні, 18 серпня, колишній водій В.САЦЮКА В.ДАВИДЕНКО повідомив, що «перебуваючи в прокуратурі, мені сказали, що за мною зайві півроку незаконно велося спостереження».

Також В.ДАВИДЕНКО заявив, що власноруч не написав би заяву щодо незаконних дій стосовно нього у рамках проведення оперативно-розшукової справи, якби його не викликали до прокуратури. За словами В.ДАВИДЕНКА, 15 грудня минулого року він утретє був викликаний на допит у прокуратуру, під час якого «слідчий сказав, що треба написати заяву, щоб щось було далі».