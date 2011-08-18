Влада намагається зам'яти скандал із перевертнями з "Беркуту"
Проти свідка порушили справу
Проти активіста громадянського руху «Спільна Справа» Сергія ТИЩЕНКА, який учора, 17 серпня, впізнав серед бійців «Беркута», що чергували під Печерським судом, осіб, які 14 травня цього року в цивільному одязі нападали на учасників акції протесту «День Гніву» порушили кримінальну справу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Спільна Справа», про це заявив координатор руху Олександр ДАНИЛЮК.
«Це примітивна помста цієї влади чесній людині, яка готова свідчити про вчинення цілої низки кримінальних злочинів працівниками міліції», – сказав О.ДАНИЛЮК.
За його словами, підставою для порушення кримінальної справи проти С.ТИЩЕНКА став начебто непогашений ним кредит на купівлю комп`ютера, отриманий в одній із кредитних спілок 8 років тому. Сам С.ТИЩЕНКО категорично заперечує факт отримання кредиту і впевнений, що це виключно спроба залякати його з метою примусити відмовитись свідчити проти міліціонерів.
Також О.ДАНИЛЮК заявив про необхідність негайного відсторонення керівника МВС Анатолія МОГИЛЬОВА від виконання службових обов’язків і проведення службового розслідування щодо його особистої причетності до злочинів, скоєних працівниками міліції проти громадян, які прагнули реалізувати своє конституційне право на проведення мирних зібрань, а також злочинів, пов’язаних із незаконними переслідуваннями громадян за їхні політичні переконання.
«У будь-якій цивілізованій країні після такого скандалу міністр сам би написав заяву про складення з себе повноважень», - заявив координатор «Спільної Справи».
Як повідомляв УНІАН, учора О.ДАНИЛЮК заявив про причетність бійців «Беркута», що чергували біля Печерського райсуду Києва, до провокацій, побиття і грабунку учасників акції протесту День Гніву, яка відбулася14 травня цього року.
«Тоді вони були вдягнені у цивільне. Наш активіст упізнав їх сьогодні серед бійців «Беркута». Саме тих, хто безпосередньо здійснював напади на учасників Дня Гніву. Зокрема, на народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА і Михайла ВОЛИНЦЯ. Ми здійснили фото- і відеофіксацію дій цих осіб», – зазначив координатор «Спільної справи».
За словами О.ДАНИЛЮКА, заяву про згадані злочинні дії він особисто подавав до Генпрокуратури ще 14 травня. Подібні заяви подавали також народний депутат Ю.ГРИМЧАК і ще низка потерпілих. Однак, підкреслив активіст, слідство досі не встановило особи жодного з винуватців побиття і грабунків, незважаючи на численні фото- і відеоматеріали.
«Сьогодні з’ясувався дуже прикрий факт: усі злочинці, що тероризували учасників Дня Гніву – бійці «Беркута». Усі без винятку з числа тих, що найбільш агресивно поводились 14 травня, хто бив людей, хто виривав у них з рук сумки, хто провокував зіткнення. Декілька з них були затримані учасниками акції й передані до рук працівників міліції, які їх майже відразу відпустили», - сказав О.ДАНИЛЮК.