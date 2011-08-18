Влада намагається зам'яти скандал із перевертнями з "Беркуту"

Проти активіста громадянського руху «Спільна Справа» Сергія ТИЩЕНКА, який учора, 17 серпня, впізнав серед бійців «Беркута», що чергували під Печерським судом, осіб, які 14 травня цього року в цивільному одязі нападали на учасників акції протесту «День Гніву» порушили кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Спільна Справа», про це заявив координатор руху Олександр ДАНИЛЮК.

«Це примітивна помста цієї влади чесній людині, яка готова свідчити про вчинення цілої низки кримінальних злочинів працівниками міліції», – сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами, підставою для порушення кримінальної справи проти С.ТИЩЕНКА став начебто непогашений ним кредит на купівлю комп`ютера, отриманий в одній із кредитних спілок 8 років тому. Сам С.ТИЩЕНКО категорично заперечує факт отримання кредиту і впевнений, що це виключно спроба залякати його з метою примусити відмовитись свідчити проти міліціонерів.

Також О.ДАНИЛЮК заявив про необхідність негайного відсторонення керівника МВС Анатолія МОГИЛЬОВА від виконання службових обов’язків і проведення службового розслідування щодо його особистої причетності до злочинів, скоєних працівниками міліції проти громадян, які прагнули реалізувати своє конституційне право на проведення мирних зібрань, а також злочинів, пов’язаних із незаконними переслідуваннями громадян за їхні політичні переконання.

«У будь-якій цивілізованій країні після такого скандалу міністр сам би написав заяву про складення з себе повноважень», - заявив координатор «Спільної Справи».

Як повідомляв УНІАН, учора О.ДАНИЛЮК заявив про причетність бійців «Беркута», що чергували біля Печерського райсуду Києва, до провокацій, побиття і грабунку учасників акції протесту День Гніву, яка відбулася14 травня цього року.

«Тоді вони були вдягнені у цивільне. Наш активіст упізнав їх сьогодні серед бійців «Беркута». Саме тих, хто безпосередньо здійснював напади на учасників Дня Гніву. Зокрема, на народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА і Михайла ВОЛИНЦЯ. Ми здійснили фото- і відеофіксацію дій цих осіб», – зазначив координатор «Спільної справи».

За словами О.ДАНИЛЮКА, заяву про згадані злочинні дії він особисто подавав до Генпрокуратури ще 14 травня. Подібні заяви подавали також народний депутат Ю.ГРИМЧАК і ще низка потерпілих. Однак, підкреслив активіст, слідство досі не встановило особи жодного з винуватців побиття і грабунків, незважаючи на численні фото- і відеоматеріали.

«Сьогодні з’ясувався дуже прикрий факт: усі злочинці, що тероризували учасників Дня Гніву – бійці «Беркута». Усі без винятку з числа тих, що найбільш агресивно поводились 14 травня, хто бив людей, хто виривав у них з рук сумки, хто провокував зіткнення. Декілька з них були затримані учасниками акції й передані до рук працівників міліції, які їх майже відразу відпустили», - сказав О.ДАНИЛЮК.