Данилюк: бійці "Беркута" вимушені виконувати злочинні накази
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Координатор громадянського руху «Спільна Справа» Олександр ДАНИЛЮК заявляє про причетність бійців «Беркута», що чергують біля Печерського райсуду Києва, до провокацій, побиття і грабунку учасників акції протесту День Гніву, яка відбулася14 травня цього року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Спільна Справа», про це О.ДАНИЛЮК повідомив сьогодні на брифінгу під стінами Печерського суду.
«Тоді вони були вдягнені у цивільне. Наш активіст упізнав їх сьогодні серед бійців «Беркута». Саме тих, хто безпосередньо здійснював напади на учасників Дня Гніву. Зокрема, на народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА і Михайла ВОЛИНЦЯ. Ми здійснили фото- і відеофіксацію дій цих осіб», – зазначив координатор «Спільної справи».
Він також озвучив вимогу, щоб до Печерського суду негайно прибула слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури з метою негайного затримання усіх підозрюваних.
За словами О.ДАНИЛЮКА, заяву про згадані злочинні дії він особисто подавав до Генпрокуратури ще 14 травня. Подібні заяви подавали також народний депутат Ю.ГРИМЧАК і ще низка потерпілих. Однак, підкреслив активіст, слідство досі не встановило особи жодного з винуватців побиття і грабунків, незважаючи на численні фото- і відеоматеріали.
«Сьогодні з’ясувався дуже прикрий факт: усі злочинці, що тероризували учасників Дня Гніву – бійці «Беркута». Усі без винятку з числа тих, що найбільш агресивно поводились 14 травня, хто бив людей, хто виривав у них з рук сумки, хто провокував зіткнення. Декілька з них були затримані учасниками акції й передані до рук працівників міліції, які їх майже відразу відпустили», - зазначив координатор «Спільної Справи».
Разом з тим, він вважає, що «бійці «Беркута» змушені були виконувати злочинні накази, оскільки вчиняли ці неправомірні дії у присутності та під прямим контролем свого безпосереднього керівництва, яке має бути покаране, у першу чергу».