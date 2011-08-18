Данилюк: бійці "Беркута" вимушені виконувати злочинні накази

Координатор громадянського руху «Спільна Справа» Олександр ДАНИЛЮК заявляє про причетність бійців «Беркута», що чергують біля Печерського райсуду Києва, до провокацій, побиття і грабунку учасників акції протесту День Гніву, яка відбулася14 травня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Спільна Справа», про це О.ДАНИЛЮК повідомив сьогодні на брифінгу під стінами Печерського суду.

«Тоді вони були вдягнені у цивільне. Наш активіст упізнав їх сьогодні серед бійців «Беркута». Саме тих, хто безпосередньо здійснював напади на учасників Дня Гніву. Зокрема, на народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА і Михайла ВОЛИНЦЯ. Ми здійснили фото- і відеофіксацію дій цих осіб», – зазначив координатор «Спільної справи».

Він також озвучив вимогу, щоб до Печерського суду негайно прибула слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури з метою негайного затримання усіх підозрюваних.

За словами О.ДАНИЛЮКА, заяву про згадані злочинні дії він особисто подавав до Генпрокуратури ще 14 травня. Подібні заяви подавали також народний депутат Ю.ГРИМЧАК і ще низка потерпілих. Однак, підкреслив активіст, слідство досі не встановило особи жодного з винуватців побиття і грабунків, незважаючи на численні фото- і відеоматеріали.

«Сьогодні з’ясувався дуже прикрий факт: усі злочинці, що тероризували учасників Дня Гніву – бійці «Беркута». Усі без винятку з числа тих, що найбільш агресивно поводились 14 травня, хто бив людей, хто виривав у них з рук сумки, хто провокував зіткнення. Декілька з них були затримані учасниками акції й передані до рук працівників міліції, які їх майже відразу відпустили», - зазначив координатор «Спільної Справи».

Разом з тим, він вважає, що «бійці «Беркута» змушені були виконувати злочинні накази, оскільки вчиняли ці неправомірні дії у присутності та під прямим контролем свого безпосереднього керівництва, яке має бути покаране, у першу чергу».