Суд над ЮВТ: прокурори вважають передчасним залучати до справи аудит Нафтогазу

“Я не можу скористатися лікарем, якого посилає ця влада. Знаючи, скільки ця влада людей поховала по териконах, я не можу довірити їй своє здоров`я»...

Після того, як Юлія Тимошенко нетвердою ходою вийшла із залу засідання Печерського суду і суддя оголосив перерву на десять хвилин, до мене підскочили журналісти (я сиджу в першому ряду, ближче до виходу):

– Їй дійсно стало зле? Ви бачили?

– Я бачила, як її виводили. І, при всьому її артистизмі, схильна вірити в її погане самопочуття.

– Чому?

– Тому що тут, і справді, можна здохнути. Якщо, звичайно, не дивитися спецтрансляцію в кабінеті на Банковій, а займати чергу до суду, а в перервах потім стерегти місце.

Користуючись перервою, я вийшла в двір, і ми з депутатом-нунсівцем Юрієм Гримчаком, який прийшов сюди після засідання суду над Луценком, обговорили варіанти зняття стресу після засідання. Точніше, як краще чергувати: корвалол від серця, а потім коньяк або віскі від нервів і для сну, чи спочатку коньяк, який може заразом і серцю допомогти, а потім корвалол.

– Я ось думала, як Юлія Тимошенко себе підбадьорює, ліжко у неї не домашнє, а піднімають її о шостій ранку, – ділилася я з нардепом, – а потім побачила, вона в перерві між засіданнями гладить по голові доньку Женю і посміхається. Узяти за руку свою дитину – це допомагає.

Ми почали обговорювати свої способи «дитячого» антистресу. Час було повертатися до зали.

На сьогоднішньому засіданні планувалося перейти до наступного етапу процесу. Допиту підсудної. Воно почалося з того, що адвокат зачитав клопотання – щоб до Юлії Тимошенко допустили лікаря.

– У Юлії Тимошенко виявлено тривожні симптоми, не схожі на симптоми відомих хвороб, – зачитував він. Адвокат додав, що причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв`язку з чим захист просить суд допустити в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження, забору крові і з`ясування причин появи цих симптомів.

– Ваша заява буде розглянута у встановленому законом порядку, – відгукнувся суддя Родіон Кірєєв, додавши, що Юлії Тимошенко пропонували місцевого тюремного лікаря.

– Це не суд, а розправа. Я не можу скористатися лікарем, якого посилає ця влада. Знаючи, скільки ця влада людей поховала по териконах, я не можу довірити їй своє здоров`я. І якщо впродовж двох днів суд не надає дозволу на допуск лікаря, то такий суддя свідомо порушує присягу, – заявила сама Тимошенко.

Пізніше Турчинов прояснив ситуацію, сказавши про її проблеми з її судинами і синцями, а нардепи від БЮТ підтвердили слова Турчинова.

Далі три адвокати Юлія Володимирівни (іноді до них приєднувалася Євгенія Тимошенко як цивільний захисник Юлії Тимошенко) зачитували одне за іншим клопотання і обгрунтовували їх.

Просили допустити лікаря Тимошенко. Просили залучити цілу низку клопотань від голів облрад трьох областей про зміну запобіжного заходу, просили взяти на поруки від імені нових священиків. Просили залучити до справи визначення Інституту української мови: що таке «директиви». (Учені дали синонімічний ряд: доручення, розпорядження – у дусі лінії захисту). І, нарешті, просили залучити результати аудиту «Ернст і Янг». Того самого аудиту, яким на позаминулому судовому засіданні махав міністр ПЕК Юрій Бойко. Такий потрібний для захисту ЮВТ виявився аудит. Там, якщо вірити цій компанії, Уктрансгаз 2009 рік взагалі з прибутком закінчив. Ще просили залучити кілька контрактів Нафтобазу й Уктрансгазу, 2008 і 2009 років, і експертизу данського союзу Хельсінкі про те, що суд політично мотивований.

І окремо дуже довго обгрунтовували, що якщо Тимошенко відпустять, то судове засідання піде швидше, що у неї буде час підготуватися. Адвокати пояснювали, що вона вже поводиться зовсім інакше, що опитування свідків закінчено, вона ні на кого не зможе вплинути.

Потім слово взяла Тимошенко.

Аудит «Ернст і Янг», - це економічна експертиза компанії світового рівня, яка щорічно робить аудит НАК «Нафтогаз». Вони роблять висновок на підставі бухгалтерської звітності, а не так, як робилася підроблена проміжна довідка звинувачення, що незрозуміло на яких підставах вирахувала збитки. Без залучення аудиту я не вважаю процес легітимним. А прокуратура підтвердить репутацію піар-відділу репресій.

Прокуратура узялася читати клопотання.

У цей час із залу суду, тепло попрощавшись з Тимошенко, вийшов хтось із дипломатів. Взагалі, дипломати на процесі офіційних коментарів не дають. Але мова їх жестів і діалоги можуть красномовно свідчити про їх ставлення до того, що відбувається. Я спостерігала, як в одному з минулих засідань посол Євросоюзу хотів вийти в коридор. Представники «Грифона» пояснили йому, що поки Тимошенко в туалеті, він не має права ходити по коридору.

– Я – посол ЄС, – намагався пояснити посол.

– Неважливо.

Представниця Німеччини сказала англійською своєму колезі, що їй теж заборонили вийти в туалет.

– Дивно, – глузливо сказав він. – Зайнято. Розумієш, зайнято...

Репліка не була розрахована на вуха журналістів. Дипломати один одному розуміюче посміхалися.

Прокурори прочитали і почали обгрунтовувати. Вони відмовляли в ухваленні одного за іншим клопотань захисту з банальними формулюваннями. Але одна з їх відмов прозвучала свіжо. Вони вважали залучення до справи аудиту «Ернст і Янг» «передчасним», оскільки суд ще не почав досліджувати доказу справи. Це наступний етап судового процесу.

Це викликало обурення захисту, який вважав, що цей документ був важливий ще на етапі досудового слідства. І що, якщо її хочуть побачити, то вимагати треба зараз. Втім, один документ ця публіка залучила – довідку з Інституту української мови.

Присутні обурено шуміли. Перешли до обговорення клопотання про звільнення Тимошенко з СІЗО.

Її адвокати додавали аргументи про те, що зміна арешту на м`який захід – це «процесуальна економія часу», про те, що немає ніяких причин для її утримання. Що цим арештом досягнуто таких цілей, як зробити людині боляче, принизити, піддати її здоров`я загрозі.

Юлія Тимошенко попросила репліку.

– Мене заарештували незаконно. Говорили, що я відмовляюся називати місце проживання. Але моя адреса вказана в матеріалах справи сотні разів. Ви говорили, що я не брала розписку про те, що призначене засідання. Але я жодного разу не пропустила засідання. Ви сказали, що я не з`явилася до суду, але я запізнилася на десять хвилин через ремонт на дорозі. І з дорожнього управління є довідка про це. Я написала пояснювальну записку. Пане Кірєєв, ніколи не пізно стати на правову позицію.

Здавалося, вперше Тимошенко просить суддю.

А прокурори, порадившись, виступили проти її звільнення. Протест оголосив той самий прокурор, який раніше на свідченнях питав Продана, звідки ви, мовляв, знали, яка буде в січні погода, а Турчинова - «звідки вам відомі ваші відповіді». Серед причин він назвав те, що Тимошенко як і раніше ображає суд, і немає причин її відпускати. Кірєєв пішов на нараду з самим собою ухвалювати рішення по клопотанню. Але я і так знала, яким буде його рішення. Він завжди приймає рішення, співзвучне зі звинуваченням.

Закінчилася перерва. Кірєєв оголосив рішення про те, що Тимошенко залишать під вартою. Нардеп Сергій Пашинський, який зумів привезти до суду особистого лікаря Тимошенко, кричав і бив рукою по дерев`яній огорожі.

– Покидьок, пусти лікаря. Допусти лікаря.

Публічність – це була їхня єдина надія, що на вихідні вона не залишиться наодинці зі своєю хворобою. Директор СІЗО сказав, що допустить особистого лікаря тільки за рішенням судді.

– Юля, тримайся, – чулося від решти нардепів.

Тимошенко втомлено посміхалася. Їй, і справді, було зле. Мені здавалося, я розумію, чому вони її не випускають із СІЗО.

Виглядало так, що все вирішено. І її просто не хочуть потім наново заарештовувати. Після вироку, який, як говорить сама Тимошенко, вже швидше за все написаний.

Олена Мігачова