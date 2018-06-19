Віхи тижня. Янукович загнав себе в кут, Тігіпко знесилів, до Тимошенко не пускають лікаря

Знесилений Тігіпко

Сергій Тігіпко практично без обговорення з однопартійцями, які повірили в 2009 році в переродження колишнього комсомольського ватажка в серйозного політика, оголосив про входження «Сильної України» в Партію регіонів. Оскільки в таких випадках спрацьовує правило «вхід рубль, вихід – два», чекати зворотного ходу від «сильного українця» не доводиться.

Достеменно невідомо, що підштовхнуло Тігіпка до демонстрації слабкості власної політичної позиції – чи то загроза розлучитися з віце-прем`єрським портфелем, чи то помітне падіння рейтингу партії, що фінансується багато в чому з його власних коштів, чи то можливість кримінального переслідування за якісь минулі гріхи. Ті, хто бачать у Сергієві Леонідовичу потенційного нового вождя «регіоналів», напевно, забули, що його вже запрошували як найманого менеджера в партію «Трудова Україна» ще при Кучмі. Чим цей ангажемент закінчився – добре відомо. Та й просувати політика, який залишив Віктора Федоровича після другого туру президентських виборів у 2004-му, Янукович навряд чи буде.

Янукович у безвиході

Главі держави сьогодні є над чим подумати. По-перше, знайти наступника померлому кримському прем`єрові Василю Джарти, який зумів навести на півострові залізний макіївський порядок. Ось тільки підтримувати його об`єктивно нікому. Кандидатури, що прозвучали в пресі, викликають скоріше подив, ніж є приводом для обговорення. У Криму дуже багато проблем, щоб призначати туди тимчасового виконавця, а кадровий реверанс перед місцевою елітою може привести до масштабного переділу сфер впливу на півострові.

Але головне, що, судячи з усього, турбує Януковича, - це що робити з опозицією. Красиво пересаджати її за допомогою суду явно не вдається. Наче прикриваючись від шквалу звинувачень із заходу, він усе заявляє, що років через 10 Україна стане членом ЄС.

Арешт Юлії Тимошенко помітно ускладнив переговорний процес підписання амбітної угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз. Сама лідер «Батьківщини» заклинає європейських лідерів дати нашій країні шанс, але її союзники з Європейської народної партії можуть перетворити процес її ратифікації парламентами країн ЄС на ходіння по муках.

Екс-прем`єр, яка страждає на невідому недугу, вимагає допустити до неї особистого лікаря, але пенітенціарна служба готова запросити тільки комісію з Мінохоронздоров`я. І ситуація навколо хвороби Тимошенко зовсім не йде на користь заявленій Януковичем євроінтеграції.

Безрадісна зустріч у суді

Після свідчень Віктора Ющенка у справі Тимошенко склалося враження, що екс-президент чималу частину календарної відпустки присвятив підготовці до свого бенефісу у якості свідка. Принаймні, Віктор Андрійович намагався не тільки звучати переконливо, але й упевнено топив колишнього соратника, розповівши суду, що та і від ціни в 250 доларів відмовилася, і деталі газових угод від нього приховувала. На його заклик заслухати свідчення російського прем`єра Путіна і шефа Газпрому Міллера неназване джерело в Кремлі відповіло звинуваченням колишнього президента в неправдивих свідченнях.

Юлії Володимирівні нічого не залишалося, як відмовитися від питань до Ющенка, продемонструвавши, що політичний резонанс для неї важливіший за удар у відповідь. До того ж подібна поведінка цілком вписується в лінію захисту Тимошенко, що небезпідставно стверджує, що вирок їй винесений наперед і зовсім не суддею Кірєєвим. Для Ющенка ж «Печерські одкровення» можуть стати «ударом милосердя», який поховає всі надії на повернення екс-президента до активного політичного життя. Принаймні, Комітет опору диктатурі вже зажадав від «нашоукраїнців» вигнати свого лідера з партійних лав.

Євген Магда