У Януковича розказали, де він брав цифри для The Wall Street Journal

Президент України у своїй роботі, частиною якої є публічні виступи, статті та інтерв`ю, послуговується виключно достовірною інформацією, яка базується на даних досліджень авторитетних вітчизняних і міжнародних структур. Про це заявила прес-служба Президента України, коментуючи інформацію у багатьох ЗМІ, що Янукович завищив приріст прямих іноземних інвестицій в 7 разів

Так, у своїй статті для видання The Wall Street Journal Президент України, характеризуючи динамічний розвиток української держави, зазначив, що торік обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 35%.

Глава держави навів дані з Доповіді про світові інвестиції Конференції ООН з торгівлі і розвитку. Зокрема, на стор. 64 йдеться: «Притік прямих іноземних інвестицій в Україну збільшився на 35 %, у зв`язку з покращенням макроекономічної ситуації та відродженням транскордонних надбань російськими компаніями...».

Як зазначає прес-служба Президента, з повною версією Доповіді про світові інвестиції Конференції ООН з торгівлі і розвитку можна ознайомитися тут. Як повідомляв УНІАН, невідповідність даних Держкомстату і наведених цифр у статті Януковича помітило "Дзеркало тижня. Україна". З огляду на заяву прес-служби Президента,видання проаналізувало і доповідь про світові інвестиції Конференції ООН з торгівлі і розвитку.

Просте зіставлення даних Держстату й ООН про приріст ПІІ не дає однозначної відповіді щодо економічних успіхів у 2010 році, оскільки ці цифри важко порівняти. Так, дані за 2008 рік відрізняються на 80% (у бік збільшення). А всього за останні п`ять років різниця становила майже 10 млрд дол.