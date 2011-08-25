Янукович завищив приріст прямих іноземних інвестицій в 7 разів

Український президент Віктор Янукович опублікував у газеті The Wall Street Journal статтю «Україна: наше майбутнє з Європейським Союзом», переклад якої оприлюднено на президентському сайті.

«Я бачу сучасну країну, яка динамічно розвивається, де малий бізнес на підйомі, творчість розцвітає, ринок набирає сили після виснажливої рецесії. Лише торік обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 35%» - стверджує В. Янукович.

"Дзеркало тижня. Україна" співставило цю реляцію з даними Держкомстату. Так, за даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну 2010 року виріс усього на 5% і найбільша частка «іноземних» інвестицій надійшла з Кіпру