Дорогий презент Януковичу від Конституційного суду

Конституційний суд оприлюднив рішення, ухвалене 9 липня – як раз у день народження Віктора Януковича, – яким скасував положення закону про державний бюджет, що стосувалися призупинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення.

Суд “привітав” таким чином особисто Януковича, а заодно надіслав завуальований передвиборчий презент уряду та Партії регіонів. І комуністам теж.

Перший віце-прем’єр – міністр фінансів Микола Азаров, напевне, ще зронить кілька скупих сліз над текстом офіційного вердикту КС і, аби почули зовнішні аудитори, скаже щось про збільшення дефіциту та необхідність вишукувати додаткові резерви для безумовного виконання суворого, але справедливого рішення.

Насправді ж присуд конституційної Феміди про визнання неконституційними низки положень держбюджету-2007, які стосувалися призупинення на поточний рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення, грає на руку “регіоналам”. Рішення дає змогу теорететично встигнути збільшити передвиборчі виплати політично все ще чутливим верствам населення – ветеранам, бюджетникам, малозабезпеченим сім’ям. З-під звинувачень у популізмі тепер вибито опору – критиканам прес-служба Мінфіну нагадає, що виконується рішення КС.

Коли своїм попереднім рішенням КС прибрав обмежувальну стелю із соціальних виплат представникам свого ж ремесла – суддям, людям, які цікавляться політичним життям, було ніяково за відвертий корпоратизм у відстоюванні суддівських інтересів. Своя мантія, певна річ, ближча до тіла, та все ж було прикро за представників інших відомств, а також решту "маленьких українців", які мали право на такі виплати. Право, що було обрізане держбюджетом-2007, а також попередніми держбюджетами. Однак у ті доісторичні часи Конституційному суду було не до того, тож обмеження залишилися безкарними і заощадили казні кілька сотень мільйонів гривень.

Ніяково, певне, було і самим суддям, тож вони, посилаючись на ст. 1 Конституції, повернули це право й іншим категоріям громадян.

Якщо розархівувати конкретні статті закону про Держбюджет, які визнав неконституційними КС, то жваве і радісне обговорення очікується в сім’ях "дітей війни" – 30-відсоткова надбавка до пенсії тепер є обов’язковою до виконання і не може бути поставлена в залежність від темпів наповнення доходної частини бюджету; педагогів, медиків та працівників культурної сфери – їм повернено надбавки до окладу; ветеранів та інвалідів – щорічна грошова допомога тепер визначатиметься не тією сумою, якою вважає за необхідне Кабмін, а статтями відповідних законів, які і були піддані замороженню держбюджетом-2007. На 15 відсотків (розмір прибуткового податку з громадян) має зрости прожитковий мінімум, а з ним і прив’язані до нього соціальні виплати (автор не може пригадати, коли взагалі виконувалася ця стаття закону про прожитковий мінімум в Україні – вона була перманентно призупинена). Мають радіти й пенсіонери СБУ, Антимонопольного комітету, внутрішніх військ та решти високоповажних установ – ліміти на їх пенсії скасовано, як і суддям.

Одне слово, є з чим іти до електорату; питання лише в тому, як конвертувати рішення КС у зміни до закону про держбюджет, перев’язати їх бантиком і встигнути передати у вересні виборцям. Не постановою ж Кабміну їх приймати, хоча, як показує детектив із законом про держзакупівлі, кабмінівські лоєри можуть запропонувати і такий варіант.

Очевидно, необхідність імплементації вердикту КС буде у виконанні Мороза ще одним посиленим аргументом у дискусії за пролонгацію повноважень Ради 5-го скликання. Оскільки це малоймовірно, тоді нереалізовані підвищені пенсії та соціальні виплати будуть під час передвиборчої стометрівки додатковими каменюками в бік Ющенка та "Нашої України". Ми ж, мовляв, хотіли – вони не дали.

Надалі складно спрогнозувати, наскільки зобов’язувальним липневе рішення КС виявиться для наступних українських урядів. Кілька років тому КС уже ухвалював вердикт про неконституційність обмежень на соціальні виплати, однак відтоді Мінфін відшліфував езопову мову законів про держбюджет і креативно обійшов заборону КС, поновивши обмеження на пільги.

Однак перспективою мало хто переймається, і не для цього таке рішення приймалося. Воно розраховане на перспективу найближчих двох місяців, і є заздалегідь прорахованим елементом у розпочатій кампанії.

Станіслав Голубенко