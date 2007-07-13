Березовський: мій приїзд був би на користь Україні, а не на шкоду

«Мій приїзд – це було особисте побажання Ющенка і особисте запрошення», - відповів під час телемосту Борис Березовський на запитання журналіста УНІАН "Що б вибрав Борис Абрамович, якби він був у 2005 році Президентом України: прийняти Платона Єлєніна (друге ім`я Бориса Березовського) в Києві, віддавши йому данину шани, і викликати роздратування Путіна. Інший вибір: не приймати Платона Єлєніна, не педалювати тему отруєння і навіть зробити перший свій візит до Москви, щоб спробувати почати новий діалог з Москвою".

«Але я згоден, що в політиці емоції – це ворог, існують міркування раціонального характеру, - сказав Березовський. - Я вважаю, що мій приїзд до України був би на користь Україні, а не в шкоду. Коли убили Литвиненка, то в парламенті і серед журналістів були такі настрої: що росіян треба вигнати з Великобританії. Що росіяни створюють підвищені ризики для громадян Великобританії. І це була серйозна дискусія, яка однозначно закінчилася не на користь такої пропозиції. Більш того, поступово дійшли до висновку, що Олександр Литвиненко – герой, тому що він допоміг зрозуміти: Who is mister Putin? Хто такий містер Путін. Що містер Путін – злочинець. І добре, що у Путіна виникло розуміння, що тут у Великобританії його мають за злочинця. Це дуже важливо: у політиці повинне бути розуміння одне одного. І те, що пан Ющенко засоромився мене прийняти, підкреслює його слабкість. Це дає додаткові можливості Путіну тиснути на Україну».

Матеріал про участь Бориса Березовського в телемосту між Києвом і Лондоном читайте тут