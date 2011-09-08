У КМДА відмовилися коментувати «побоїще» на Троєщині у телеефірі

Влада Києва відмовилася брати участь в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» , присвяченому «будівельному побоїщу» на Троєщині.

Про це в прямому ефірі «Київського форуму» заявила автор і ведуча програми Рена НАЗАРОВА.

За її словами, 6 вересня, замість оголошених громадських слухань щодо скандальної забудови по проспекту Маяковського, троєщинців зібрали на зустріч з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ. Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявили самі троєщинці. Як розповіла представник ініціативної групи Елла БАХМАЧ, інформацію про те, що київська влада збирається організувати громадські слухання, вони отримали напередодні ввечері.

На думку автора та ведучої програми «Київський форум», громадські слухання були терміново скликані, аби не допустити столичних чиновників до участі у ток-НЕшоу.

«За дивним збігом обставин, ці так звані громадські слухання призначили сьогодні на 19.00 майже в час виходу нашої програми в ефір. Ще вчора пообіді речниця О.ПОПОВА – начальник управління преси та інформації КМДА Оксана ЗБІТНЄВА – і гадки про це не мала або просто нам не повідомляла, – зазначила Р.НАЗАРОВА. – Крім того, нам було відмовлено у будь-якому коментарі представників міської влади».

Р.НАЗАРОВА сказала, що О.ЗБІТНЄВА по телефону повідомила знімальній групі «Київського форуму»: «Ми із задоволенням на цю тему поговоримо, але не у вівторок. Зараз ми прийняли рішення терміново готувати ці громадські слухання».

Відтак речниця О.ПОПОВА підтвердила факт підготовки до громадських слухань на Троєщині. Втім, замість них відбулася зустріч жителів району з представниками влади.

«Прийшли близько 1000 троєщинців. Переважно працівники ЖЕКів і комунальних установ. Про ситуацію на Маяковського говорили. Але все це більше нагадує передвиборчу агітацію, аніж намагання реально вирішити проблему», – зазначив заступник голови ГО «Кияни, об’єднуємось» Максим МАНЬКІВСЬКИЙ, що був присутній на зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2011 року на житловому масиві Києва Виґурівщина-Троєщина було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на проспекті Маяковського. Ввечері близько тисячі жителів мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не допустити незаконного будівництва. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

22 серпня представники забудовника, застосовуючи сльозогінний газ і каміння, змушували голову КМДА О.ПОПОВА поїхати з місця скандального будівництва на Виґурівщині-Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі. Разом з тим, міській владі того дня вдалося демонтувати будівельний паркан.

У КМДА підкреслили, що забудова даної ділянки ведеться із порушенням законодавства, оскільки строки дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

23 серпня прокуратура Деснянського району м. Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Виґурівщина-Троєщина проти будівництва торговельного центру. Розслідування кримінальної справи доручено Деснянському РУ ГУ МВС України в м. Києві.