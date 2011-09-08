У незаконного будівництва на Троєщині є покровитель на Банковій?

На думку адвоката Тетяни МОНТЯН, конфліктну ситуацію на проспекті Маяковського, 40 не вдається вирішити, бо інтереси забудовників лобіюються з Адміністрації Президента.

Як заявила вона в прямому ефірі ток-НЕшоу «Київський форум», «давно вже ходять чутки, що «наш коханий» «Київміськбуд» пригрів хтось з Адміністрації Президента, а «наш» пан ГОЛИЦЯ (голова правління – президент акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд». – УНІАН) – просто ширма, яка постійно у відпустці».

За словами Т.МОНТЯН, голові КМДА О.ПОПОВУ та столичній міліції не вдається врегулювати ситуацію на Троєщині, бо «їм протистоїть значно більша сила».

«Місце ПОПОВА та МОГИЛЬОВА (міністра внутрішніх справ України. – УНІАН) значно нижче в ієрархії, ніж тих, хто займається цією забудовою. Думаю, це очевидно. І це єдиний висновок, який з цього можна зробити. От нехай кияни і роблять висновок, кого їм нав’язують майбутнім потенційним міським головою – людину, яка насправді ніхто і не здатна навіть зупинити в місті скандальні забудови», – наголосила адвокат в ефірі «Київського форуму».

На думку активіста громадської ініціативи «Збережи старий Київ» Євгена КАРАСЯ, забудовники на Троєщині виявили неабияку брутальність щодо мешканців масиву. Це свідчить, що вони відчувають захист з боку влади.

«На Троєщині я вперше побачив, що до бійки готувалися. Там був колючий дріт, спеціально заряджені вогнегасники. Незважаючи на камери, ці бандити не боялися йти на людей зі спеціально підготовленою арматурою. Натомість їх охороняв «Беркут», – сказав активіст в ефірі «Київського форуму».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2011 року на житловому масиві Києва Виґурівщина-Троєщина було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на проспекті Маяковського. Ввечері близько тисячі жителів мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не допустити незаконного будівництва. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

22 серпня представники забудовника, застосовуючи сльозогінний газ і каміння, змушували голову КМДА О.ПОПОВА поїхати з місця скандального будівництва на Виґурівщині-Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі. Разом з тим, міській владі того дня вдалося демонтувати будівельний паркан.

У КМДА підкреслили, що забудова даної ділянки ведеться із порушенням законодавства, оскільки строки дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

23 серпня прокуратура Деснянського району м. Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Виґурівщина-Троєщина проти будівництва торговельного центру. Розслідування кримінальної справи доручено Деснянському РУ ГУ МВС України в м. Києві.