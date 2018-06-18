Суд над ЮВТ: донька Тимошенко посперечалася з Кірєєвим, захист оголосив бойкот, нардепи заспівали

Учора у справі Юлії Тимошенко в Печерському суді був день клопотань. Важкий день. “Відмовити-відмовити-відмовити”, – луною відбивалася в залі одна й та сама відповідь судді Родіона Кірєєва на заяви захисту. Водночас прокуратуру він задовольняв практично в повному обсязі. Вперше на знак протесту проти дій судді, екс-прем’єр і її адвокати припинили надавати обґрунтування щодо своїх клопотань, щоб “не витрачати час і нерви”. Вперше донька Тимошенко вступила в суперечку з Кірєєвим, захищаючи матір. Вперше народні депутати затягнули у залі засідання української народної пісні.

Прокурори шукають, чим підкріпити своє обвинувачення

Засідання розпочинається з клопотань прокурорів. Їх десь з десяток. Державні обвинувачі просять долучити до матеріалів справи екс-прем’єрки копію постанови Головної військової прокуратури РФ за 2005 рік про закриття кримінальної справи проти Тимошенко у зв’язку з закінчення терміну давності, довідку Нафтогазу про достатність природного газу у підземних сховищах України станом на січень 2009 року, DVD-диск із сюжетами виступів Тимошенко в січні 2009 року, аудит Ernst&Young щодо діяльності Нафтогазу, рецензії Харківського та Дніпропетровського НДІ судових експертиз на судово-економічний висновок незалежного Центру судових експертиз "Альтернатива", роздруківки з Інтернет-видань, де Ющенко заявляв, що Тимошенко не дотримувалася його директив, та кілька інших документів.

Захист заперечує проти залучення всіх документів, крім аудиту Ernst&Young.

- Документи не завірені належним чином і не можуть вважатися доказами, - бере слово адвокат Тимошенко Юрій Сухов.

Він наголошує, що копія постанови Головної військової прокуратури РФ не має жодного відношення до підготовки директив, про які йдеться в обвинувальному висновку.

Ідея залучення диску з висловлюваннями Тимошенко щодо достатності запасів природного газу в період газової кризи з Росією його дивує не менше.

- А що повинен був робити прем’єр-міністр? Сіяти паніку і говорити, що газу немає? І таким чином посилити позицію Росії на переговорах?.. – іронічно задається риторичними запитанням Сухов. - Крім того, ці відеозаписи не мають підтвердження ідентичності, вони були передані у прокуратуру телеканалом, і невідомо, що з ними далі робили у прокуратурі.

Адвокат зазначає, що роздруківки з Інтернет-видань також не завірені належним чином.

– Щодо твердження президента (екс-президента Віктора Ющенка – Авт.), що прем’єр діяла не в рамках його директив, хочу сказати, що президент видав директиви НАК “Нафтогаз”. Якщо прокуратура в своєму обвинуваченні каже, що жодна посадова особа, крім міністра енергетики, не може втручатися в діяльність господарюючого суб’єкта, то за логікою обвинувачення, в першу чергу вона мала право порушити кримінальну справу щодо президента Ющенка, який двічі видавав директиви...А щодо так званих рецензій... І Харківський, і Дніпропетровський НДІ судових експертиз як державні установи не можуть виходити за межі своїх повноважень і надавати рецензії.

Сухов розповідає, що Міністерство юстиції направило висновок Центру судових експертиз «Альтернатива» у ті інститути для рецензії того ж дня, як суд долучив цей висновок до справи.

– Виникає питання, звідки Міністерство юстиції взяло оригінал цього висновку, якщо він знаходиться у суді в матеріалах справи? Це суд передав чи прокуратура передала копію? Ще невідомо, яку копію… Зробили за три дні рецензію висновку, в якому досліджено більше 500 аркушів документів. Де вони взяли оригінали документів?.. Дуже багато питань щодо законності отримання державним обвинуваченням цих документів, – резюмує адвокат.

Тимошенко солідарна зі своїм захисником. Повністю підтримує долучення аудиту Ernst&Young і заперечує проти всіх інших документів, а копію постанови військової прокуратури РФ взагалі називає фальшивкою.

– Це не просто криза жанру. Прокуратура розписалася в тому, що у них нема проти мене ніяких доказів, тому вона повертається до подій 1996 року і намагається далі займатися піар-роботою і далі мене дискредитувати, – наголошує Тимошенко. – Не може документ, виданий військовою прокуратурою Росії, бути завірений прокуратурою України. Якщо ви будете долучати такі документи, то завтра захист принесе надруковану в офісі “Батьківщини” постанову про закриття цієї кримінальної справи, завіримо печаткою “Батьківщини” і напишемо “з оригіналом вірно”... Я вам зараз чітко говорю: не існує оригіналу того документу, на якому вони поставили печатку. Це чиста фальшивка. Вона нічого спільного з реальністю немає...

Втім, суддя Кірєєв, незважаючи на аргументацію захисту, загалом задовольняє прокурорів, відмовляючи лишень у приєднанні до матеріалів справи копії доручень Ющенка та роздруківок з Інтернет-видань на підставі їх неналежного оформлення.

Про упереджений суд

Захисник просить закрити кримінальну справу за відсутністю складу злочину в діях Тимошенко.

Поки Кірєєв йде радитися сам з собою у нарадчій кімнаті, адвокати дають у дворі суду імпровізований брифінг для преси.

– Станом на сьогодні, аналізуючи матеріали, є всі підстави у суду цю справу закрити, – каже Юрій Сухов. – Це є очевидним. І ми сподіваємось, що суд все таки прийме законне рішення і вже буде закінчене це кримінальне переслідування Юлії Тимошенко, незаконне, на нашу думку.

– Основна ознака злочину, що інкримінуються – це спричинення збитків, – додає Олександр Плахотнюк. – Сьогодні врешті-решт були залучені висновки Ernst&Young, які свідчать про те, що збитків ніяких не було спричинено. Одна з основних ознак даного складу злочину відпала. Цього факту достатньо, щоби прийняти рішення про закриття кримінальної справи.

– Якщо клопотання відхилять? – цікавляться журналісти.

– Якщо суд відхилить наше клопотання майже на закінченні дослідження обставин справи, то далі він буде діяти як упереджений, бо таким чином визнає, що він згодний з обвинуваченням, – зазначає Сухов.

– Чи буде захист в такому разі скаржитися?

– Ми завжди скаржимося, але ніхто не розглядає наші скарги. Суд так побудував свою роботу.

...Відмова Кірєєва у задоволенні цього клопотання була очікуваною. В упередженість суду в цьому процесі не вірять хіба що прокурори.

В очній ставці Ющенко з Дубиною не зійдуться

Захист Тимошенко повторно наполягає на виклику до суду як свідків колишніх урядовців Григорія Немирі та Петра Крупка, заступника голови КРУ Наталі Рубан (під керівництвом якої робилися висновки щодо нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазу» внаслідок підписання в 2009 році газових угод), керівників телеканалів «Інтер», ICTV, «Україна» (для з’ясування автентичності долучених сьогодні відеозаписів), слідчих ГПУ (які своїми підписами завіряли і направляли до суду копію постанови Головного управління Військової прокуратури РФ про закриття в 2005 році кримінальної справи проти Тимошенко).

Також для встановлення істини у справі просять провести очну ставку між колишнім керівником «Нафтогазу» Олегом Дубиною та екс-президентом України Віктором Ющенком.

– Є протиріччя між показами Дубини і Ющенка. Ющенко сказав, що не відкликав Дубину з переговорів у Москві, а Дубина сказав, що відкликав. Усунути протиріччя можна лише через проведення очної ставки, - аргументує Сухов.

Слово бере Тимошенко.

– Ми працюємо, скажімо так, по певних наших можливостях і з Адміністрацією Президента, і з прокуратурою. Так як нам передали інформацію, 15-16 вересня вам поставили завдання винести вирок, причому обвинувальний, не звертаючи уваги ні на які покази «стягують «Беркут» з усіх регіонів для того, щоб оголосити вирок... – звертається екс-прем’єр до судді.

– Ми вже чули ваші заяви про День Незалежності, - перебиває її Кірєєв. – Суд підкоряється лише закону. У нас сьогодні немає прямої аудіотрансляції? У нас вчора все так гарно було, ви зневажливо не висловлювалися... “шановні друзі”, “пане суддя”, а сьогодні знову…

– По-перше, йде пряма аудіотрансляція, – не відступає Тимошенко. – А, по-друге, в цьому судовому процесі ніколи нічого не було нормальним. Тому я не здивуюся, якщо жоден з ключових важливих свідків, яких зараз заявив захист, не буде запрошений... Поки мої захисники детально пояснювали, для чого потрібні свідки, яких треба запрошувати, прокурори відверто позіхали і спали, а судді взагалі не цікаво, “що вони тут треплять язиками”...

Тимошенко має рацію. Кірєєв знову відмовляє. Жодний свідок на її прохання вже не прийде.

Як Євгенія Карр маму захищала

Клопотання адвокатів про винесення виправдального вироку Тимошенко Кірєєв теж залишає без розгляду, до того ж розцінює його як намагання захисту вплинути на рішення суду.

– Пане суддя, може, вже досить всіх мучити? Оголосіть уже вирок, який вам написали в Адміністрації президента, – заявляє Юлія Тимошенко у відповідь на безкінечні відмови. – Що ви мучите Кримінально-процесуальний кодекс, ЗМІ?

Кірєєв починає розповідати про намагання підсудної зірвати розгляд справи.

– Та ну! Ми пропонуємо вам діяти з випередженням поставленого вам графіку, – посміхаючись іронізує Тимошенко.

Суддя Кірєєв, ігноруючи шпильку, далі зачитує клопотання про доручення доказів до матеріалів справи. У ході його обговорення головуючий надає слово доньці Тимошенко Євгенії Карр як захиснику, щоб з`ясувати її думку. До цього часу Євгенія тільки погоджувалася з захисниками, а тут раптом на здивування всіх присутніх виступає з заявою, закликаючи Кірєєва припинити порушувати закон.

– Ведеться повна аудіофіксація процесу. І всі ці порушення лише посилять нашу позицію в Європейському суді, – впевнено виголошує донька Тимошенко.

– Чи є у вас юридична освіта? – запитує в неї Кірєєв.

– Це у вас немає юридичної освіти, – замість дочки відповідає сама Тимошенко.

Євгенія додає, що має право звертатись до суду як захисник.

– Вам суд надав право висловити позицію по клопотанню, а ви образливо висловлюєтеся на адресу суду, – зазначає Кірєєв, суворо додаючи. – Такі дії можуть бути підставою для усунення захисника.

Зал незадоволено гуде.

Бойкот Кірєєву

Вже третій день захисники не можуть зробити заперечення на дії головуючого. (Нагадаємо, 7 серпня Кірєєв постановив подавати заяви щодо заперечень на дії головуючого виключно перед завершенням судового засідання. Втім, наприкінці засідання, які і так завершуються після 19:00 у порушення трудового законодавства, у судді чомусь не лишається часу і бажання розглядати заперечення).

Олександр Плахотнюк робить заяву.

– Ми позбавлені права належним чином реагувати на порушення головуючим при розгляді даної кримінальної справи. Нівелюється взагалі норма заперечень, – обурюється він. – Актуальним є заперечення після порушення...

– Ви вже наводили аналогічні доводи, – перебиває його Кірєєв.

– Я буду наводити аналогічні доводи кожен раз, коли будуть такі порушення, – роблячи акцент на кожному слові неспішно вимовляє Плахотнюк. – Я не можу оптом реагувати на всі порушення. Нам зараз в цьому судовому процесі сказали: потім заявите всі заперечення. А це не є припустимим! Це порушення наших прав!

Він виголошує заперечення на дії Кірєєва блоками. Той його зупиняє і знову переходить до клопотань. Тепер – про виклик свідків та експертів задля їх допиту у суді.

Коли суддя звертається до захисників обґрунтувати їх, вони на знак протесту проти дій головуючого відмовляються надавати пояснення.

– Мої захисники і я не бачимо абсолютно ніякої потреби проголошувати якісь правові позиції, – каже Тимошенко. – У вас є письмові клопотання. Ми хочемо всією командою дати вам можливість достроково виконати завдання, щоб ви нам кожні 5 хвилин не повторювали, що ми затягуємо процес. Я думаю, що ви і без наших правових обґрунтувань дали би всьому відмови.

– Дії судді Кірєєва свідчать про те, що в Україні не діє адвокатура в цьому засіданні, – додає адвокат Микола Сірий. ¬– Тож немає жодного сенсу висловлювати обґрунтування.

– Ви зневажливо ставитеся до суду! – затягує своєї Кірєєв, а згодом оголошує перерву і йде до нарадчої кімнати.

У залі суду лунають пісні, а чи будуть дебати?

У призначений час суддя не з’являється. Проходить хвилин 5. Присутні починають відверто нудитися. Аж раптом народні депутати тихенько затягують “Їхав, їхав козак містом”. “Під копитом камінь тріснув”, – підхоплюють чоловічі баритони і баси. В залі припиняються всі розмови. Співають гарно, в унісон. Під кінець пісні з’являється Кірєєв

– Дякую! Молодці! Так гарно співали! – посміхається соратникам Тимошенко.

– Судом розглянуті всі клопотання, подані через канцелярію суду і у судовому засіданні. Суд оголошує судове слідство завершеним і переходить до судових дебатів, – повідомляє Кірєєв.

Він оголошує це рішення, незважаючи на вимогу адвокатів Тимошенко розглянути їхнє клопотання про скасування міри запобіжного заходу стосовно підсудної та завершити судове засідання у зв’язку із закінченням робочого дня.

Чи будуть дебати?

– Якщо ви не надасте нам часу для підготовки моїх захисників і мене до дебатів, ми зробимо публічну заяву, що ми відмовляємось від участі в них, – заявляє Тимошенко.

Захист просив 5 днів на підготовку. Кірєєв дав лише один. Та якщо Юлія Володимирівна все ж таки захоче подискутувати з прокурорами, українці цього не побачать на власні очі. Бо суд дозволив фото- і відеозйомку тільки на останній стадій – під час оголошення рішення у справі. Хоча прокурори і самі клопотали про телетрансляцію під час дебатів. Але цього разу не пощастило – засвітитися на екрані Кірєєв їм не дав.

Анна Ященко