Луценко: Я не прошу мене випускати, я прошу мене лікувати

Луценко: Я не прошу мене випускати, я прошу мене лікувати

23:19, 19 вересня 2011
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Зінченку, подивіться на ці документи, – звертається дружина Луценка до прокурора, показуючи медичні висновки. – В СІЗО дали мені їх і сказали: Іро, роби щось, твій чоловік помирає!..

Сьогодні після тритижневої перерви відбулося чергове засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Юрій Луценко під час судового засідання в Печерському районному суді в Києві. 27 травня
Судді виглядали відпочилими, а деякі навіть встигли добре засмагнути. Луценко ж змарнів і за цей час не отримав жодної крапельниці чи пігулки.

– Я не отримав ніякого лікування, – розповідає Юрій Віталійович на початку засідання. – Зате призначили нову комісію, яка намагається змінити діагноз. Я так підозрюю, вони в результаті напишуть, що я достатньо здоровий для утримання в тюрмі. Я єдине, переживаю за Трускавець, Баден-Баден і Карлові Вари. Бо купа мільйонерів кинеться в Лук’янівський СІЗО записуватися – за три тижні вилікувати таку хворобу можна, напевно, тільки в наших тюрмах.

Незважаючи на недуги, Луценко не втрачає почуття гумору.

Засідання починається з клопотання захисту про звільнення Юрія Віталійовича з-під варти.

Адвокат Олексій Баганець розповідає, що Луценко перебуває 8 місяців в СІЗО без будь-яких підстав, що стан його здоров’я постійно погіршувався і зараз у критичному стані, що провідні спеціалісти в галузі медицини дійшли висновку, що без повноцінного лікування можливе прогресування цирозу печінки з розвитком ускладнень, крововиливів і трансформацією в рак. Підсумок Баганця – подальше утримання Луценка в СІЗО становить загрозу його життю.

У відповідь прокурор Антон Зінченко заявляє, що «твердження захисту є голослівними» і лікарями не зроблено категоричних висновків щодо стану здоров’я екс-міністра. Він також наголошує, що медичне обстеження Луценка не закінчено, а до прокуратури жодних документів про стан здоров’я та клопотань про зміну запобіжного заходу не надходило.

– Адвокат Баганець вкотре намагається ввести в оману суд і безпідставно в незаконний спосіб домогтися зміни раніше обраного запобіжного заходу, – лунає з вуст обвинувачення. – Підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу сторона захисту не надала.

– Я розумію, що особисто Янукович поставив завдання перед Ренатом Кузьміним (заступником генпрокурора. – Авт.) посадити Луценка в тюрму. Це завдання було виконано, хоча справа була шита білими нитками, – каже Луценко. – Що відбулося насправді? Після мого голодування у травні мене було госпіталізовано до Київської лікарні швидкої допомоги. Не мої лікарі, не мої захисники, а два професори Швець та Ткач, призначені МОЗ, оглянули мене й поставили діагноз. Ось їхні печатки. Це офіційні документи, панове прокурори. Не опускайте очі, брехуни! Зінченко!..

– Ваша честь, я прошу зробити зауваження підсудному, – підскакує Зінченко.

– Печатку подивися! – каже йому Луценко, демонструючи медичні висновки. – Лікарська печатка! За КПК два лікарі-професори несуть відповідальність за той діагноз, який вони встановлюють… Варикозне розширення судин шлунку. Це означає, що в будь-який момент, слухаючи брехню Зінченка та інших прокурорів, у мене просто підніметься тиск, судина лопне к чорту, кров виллється в порожнину, і ви мене звідси винесете вперед ногами… Я категоричний противник того, щоб мій стан здоров’я обговорювали на всіх екранах країни. Я не Брежнєв і не Сталін, щоб мої діагнози публікували у вигляді бюлетенів. Але я і противник того, щоби всупереч професійному діагнозу лікарів, прокуратура і пенітенціарна служба заявляли, що Луценко в нормальному стані… Ми не клопотали про чергове обстеження. Тим не менш мене з камери проводять до медчастини СІЗО, там мене зустрічають два здорових мужики в синіх халатах з портативним УЗД, меншим, ніж лептоп, і кажуть: ми зараз будемо дивитися вам нутрощі. А я запитую: у зв’язку з чим? У зв’язку з рішенням суду. Виявляється, Сергію Володимировичу, ви мене вирішили ще раз досліджувати! Хто до вас звернувся з таким клопотанням? Точно не захист. Я кажу: дайте юридичні документи. Тоді мужички вийшли. Прийшли професори й кажуть: давайте опустимо юридичні моменти, давайте вас оглянемо. Як це в тюрмі можна опустити юридичні моменти? Звісно, я відмовився від такої комісії… Я єдине боюся: мені намалюють здоров’я, а я тим часом буду гнити в камері, чекаючи, поки печінка просто вмре… Минулого разу ви прийняли рішення мене три тижні лікувати, лікування після цього не наступило. Це приводить до висновку, що і не наступить. Які б діагнози мені не ставили, мене будуть переобстежувати доти, доки там не буде написано здоров акі агнець… Шукається така лабораторія, яка напише – кров немовляти, годного до утримання в камері… Позбавте мене морального ґвалтування прокуратури, яка на чорне каже біле, а на катування – нормальні умови.

Юрій та Ірина Луценки у залі засідань Печерського райсуду. Київ, 9 червня
Дружина Луценка Ірина також просить суд звільнити чоловіка.

– Зінченку, подивіться на ці документи, – звертається вона до прокурора, показуючи медичні висновки. – Вони самі в СІЗО дали мені ці документи й сказали: Іро, роби щось, твій чоловік умирає!

Судді радяться більше години, та врешті решт Вовк вирішує не звільняти екс-міністра внутрішніх справ. Мовляв, адміністрація Лук’янівського СІЗО повинна надавати ЮВ лікування.

Після відмови Баганець зачитує нове клопотання, у якому йдеться про порушення МОЗ та пенітенціарною службою права Луценка на отримання медичної допомоги. Адвокат просить суд надати Юрію Віталійовичу дозвіл на лікування в стаціонарі.

Прокурор Зінченко переконує суддю, що це клопотання не може бути задоволене, оскільки МОЗ зараз проводить обстеження стану здоров’я Луценка, але висновків ще немає.

Луценко не витримує і обурено вигукує:

– Документ з печаткою, з діагнозом! Скільки можна казати, що нічого не надано. Ваша честь, скільки можна терпіти це знущання?

– Я прошу суд зробити підсудному зауваження, – встає Зінченко.

– Проси в мами дати тобі розуму, – продовжує перепалку ЮВ.

– У подальшому в разі такої поведінки я буду вимушений ставити питання про видалення підсудного з зали суду, – погрожує прокурор.

– Про розстріл краще, – іронізує Луценко.

– Адвокат Баганець не обґрунтував свої твердження про те… – продовжує зачитувати з папірця прокурор.

– Хлопці, вам не стидно брехати? – вже не витримує Ірина Луценко. – Прикладені діагнози, аргументи. Ваша честь, ну як їм не стидно?! Сидить преса, сидить шановний суд, встає прокурор і бреше в очі!

– Ірино Степанівно, ще буде стадія ваших пояснень. Не перебивайте, будь ласка, – поблажливо звертається до неї суддя Вовк.

– Я не довіряю цим прокурорам! Я вас неодноразово просив відвести цих брехунів, – додає ЮВ.

Знову починається словесна перепалка.

Вовку навіть доводиться взяти молотка, щоб установити в залі тишу.

– Сергію Володимировичу, скажіть йому, що він бреше! Ви ж знаєте, що він бреше! Я не можу витримати, – зі сльозами вигукує Ірина Луценко. – Вибачаюся за свої емоції. Але це просто суцільна брехня.

Вона вибігає з залу суду, звертаючись до прокурорів: “Ви скоти і падлюки. Бог є на світі, і він вас накаже”.

Слідом за нею зал засідання полишає син.

Адвокат Леоніда Кучми Ігор Фомін відповідає на запитання журналістів біля будівлі ГПУ. Київ, 30 березня
Адвокат Ігор Фомін теж на емоціях.

– Замість того, щоб лікувати, його по-новому обстежують! – обурюється він. – Хто ліквідував той діагноз, який йому поставили? Змусьте його лікувати, а не оглядати!

– Я абсолютно переконаний, що вийду з тюрми не через стан здоров’я, а через невинуватість, – упевнено заявляє Луценко. – У мене на це є всі підстави. Де-юре я звідси вийду. Питання в тому, щоб у мене на це була фізична можливість.. Я не прошу мене випускати. Я прошу мене лікувати… Мене не лікують, мене мацають, питають, як ви себе почуваєте і призначають чергову комісію. Мене тіпає від того біжучого рядка по телевізору про стан мого здоров’я… Я не хочу, щоб ці морди віщали про моє здоров’я. Хто такі ці мордовороти, щоб оцінювати стан мого здоров’я?

Суд знову видаляється до нарадчої кімнати для розгляду клопотання.

У цей час Юрій Луценко спілкується з В’ячеславом Кириленком, який прийшов його підтримати. Сьогодні в залі суду на диво мало нардепів. Окрім Кириленка, тільки незмінний соратник Луценка Юрій Гримчак.

Після перерви Вовк оголошує заплутане рішення про те, що суд просить звернути увагу Державного департаменту з питань виконання покарань на недотримання права Луценка на медичне обслуговування і на необхідність створити умови для лікування екс-міністра. В СІЗО…

І Вовк оголошує перерву до 21 вересня, бо в нього за графіком – інше судове засідання.

Ігор Фомін дає новий термін тому, що відбувається в залі – “юридичний садизм”.

– Захист надалі доводитиме невинуватість Луценка і намагатиметься звільнити його з-під варти, – заявляє він пресі. – Я вірю, що найближчим часом все-таки буде рішення Європейського суду з прав людини, яке, я переконаний, буде на нашу користь.

– Адвокати Луценка вкотре заявили необґрунтоване клопотання про зміну запобіжного заходу, при цьому вони не взяли на себе зобов’язання надати суду необхідні обґрунтування та аргументацію, яка б дозволила суду задовольнити їх клопотання, – промовляє на телекамери прокурор Віктор Клименко по закінченні засідання.

– Чому прокуратура не вважає діагнози з печатками документами? – цікавляться журналісти.

– Діагнози з печатками – це діагнози з печатками, – дивно пояснює прокурор. – Надання необхідної медичної допомоги є обов’язком адміністрації СІЗО. Визначення порядку і способу такої допомоги лежить на лікарях. На сьогодні ні адміністрація СІЗО, ні лікарі не визначилися, яке саме лікування і в якому порядку підсудний Луценко має отримувати. Ні суд, ні сторона обвинувачення до цього процесу не мають жодного відношення.

Останньою з залу засідання виходить засмучена, але по-бойовому налаштована дружина Луценка.

– Суд сказав, що це СІЗО має прийняти рішення про його лікування, – каже Ірина Степанівна. – Ми запитували в керівництва СІЗО: хіба у вас є можливість його лікувати? Там же, крім зеленки і но-шпи, нічого немає. Можливості нема. Але вони чекають рішення суду. Іде зараз пінг-понг. Суд каже, що має вирішувати СІЗО, СІЗО каже, ми чекаємо команди від суду. Лікувати його не збираються. Сьогоднішнє рішення судді Вовка про зауваження СІЗО, щоб вони лікували, говорить про одне – команда поступила зверху – не лікувати… Мій чоловік стійкий боєць, але він хворий боєць, і бійця треба лікувати. Думаю, моїм наступним кроком буде звернення до президента як до гаранта Конституції, який своєю бездіяльністю і неконтролюванням попередніх наших звернень (ми зверталися два рази) довів цю ситуацію до абсурду. Думаю, ми підготуємо ще одне звернення, яке буде основою для зави в суд проти президента України за поступове і цілеспрямоване вбивство мого чоловіка. Я так цю ситуацію не залишу. Наступний – президент.

Далі буде…

Анна Ященко

 

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