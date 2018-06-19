Дарина Степаненко: Квіти для Табачника – це була заздалегідь спланована акція

«Це насправді дуже красиво, коли дівчина йде одна та б’є букетом міністра по морді. Це видовщно. Формат акції, може, не зовсім мистецький, але він абсолютно несиловий…»

Сьогодні у клубі Кабінету міністрів під час Форуму міністрів освіти Європи після виступу Табачника до нього підійшла студентка Києво-Могилянської академії Дарина Степаненко та вдарила міністрапо голові букетом біло-рожевих квітів. Після цього Дарину забрали в міліцію – у підрозділ Печерського району Києва (вул. Цитадельна, 4), який займається підлітками. Там вона пробула не більш як півгодини, народний депутат України Андрій Парубій, який прибув у райвідділок, домігся, щоб дівчину відпустили.

Відео з сайту Youtube

Під час інциденту в залі були присутні сорок європейських міністрів. Після того, як Дарину звільнили, ми розшукали її і задали кілька запитань.

Дарино, вітаємо зі швидким звільненням з міліції...

Мене відпустили… Мені скоро вісімнадцять років, і я зробила це вчасно, тож поки не несу кримінальної відповідальності як неповнолітня.

Ваш вчинок – це заздалегідь спланована акція?

Так. Я є членом Братства Святого Луки. Це мистецька спілка. Нас небагато, але ж ви бачите, кількість не головне, головне – якість. Наша мета змінити щось, але ненасильницькими діями. Ми проводимо різні мистецькі акції. Нещодавно ми встановили символічний пам’ятник убивці Столипіна Дмитру Богрову. Сьогоднішній удар квітами та пам’ятник убивці антиукраїнського діяча Столипіна – події пов’язані між собою. Це не погроза, це наша історична асоціація, це нагадування та попередження. Попередження про те, що міністр Табачник повинен подумати про свою антиукраїнську діяльність.

Крім того, ми не вважаємо, що слід зараз популяризувати Столипіна на всеукраїнському рівні, як це роблять наші посадовці. Зараз саме це прізвище є уособленням всього антиукраїнського.

А чи є в у вас чітко сформульовані претензії до Дмитра Табачника?

Ідеться не тільки про його діяльність у сфері освіти. Ще він нас обурює як діяч, який допускає собі антиукраїнські висловлювання.

А вам не здається, що було несимпатично бити по писку міністра своєї країни у присутності сорока його колег?

Комусь це здається несимпатичним…. Але мені здається, що це приверне увагу й покаже реальне ставлення до нього молоді та всього суспільства. Ми ж усі за правду, чи не так?

Я просто хочу зрозуміти. Чи молодіжна нелюбов до міністра – це результат роботи національно-демократичної преси, як деколи загострює та перебільшує, чи це зрілі почуття молоді?

Я не є жертвою пропаганди навіть націонал-демократичної преси. Будь-який студент Києво-Могилянки відчув дії Табачника... На Могилянку здійснюється серйозний тиск. І через те, що вона проукраїнська, і через те, що там мала кількість студентів, і з ряду інших причин.

Це і моя особиста позиція.

А чому братство доручило удар квітами саме вам?

А це насправді дуже красиво... Коли дівчина йде одна та б’є букетом міністра по морді. Це видовщно.

Хочу сказати, що формат акції, може, не зовсім мистецький, але він абсолютно несиловий.

Звідки ви родом?

З Черкас.

У вас україномовна родина?

Я не можу сказати, що вона повністю україномовна. Але вона за українську мову. Я вчилася в українському класі російської школи.

Чи знає ректор Могиляки про ваш вчинок?

Ще ні. Я завтра буду на парах.

А ваші батьки вже в курсі?

Гадаю, вони дізнаються з новин. Вони в будь-якому разі оцінять цей вчинок…

Я, до речі, у Могилянку вступила за своїми здібностями, за результатами ЗНО.

На якому факультеті навчаєтеся?

Факультет гуманітарних наук. Спеціальність – історія.

Розмовляла Олена Мігачова