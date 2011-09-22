Табачника відшмагали квітами на очах у європейських міністрів

Міністра освіти і науки, молоді і спорту України Дмитра Табачника побили.

У клубі Кабінету міністрів під час Форуму міністрів освіти Європи після виступу Табачника до нього підійшла дівчина з молодіжної організації і кілька разів ударила його по голові букетом з жовто-блакитної хризантеми, повідомляють Подробности.

Охорона спрацювала оперативно - жінку відразу ж вивели із залу співробітники правоохоронних органів.

Під час зустрічі 40 європейських міністрів на Форумі розглядаються питання розвитку європейської освіти. Зокрема, обговорюються створення єдиного освітнього простору, впровадження єдиних міжнародних стандартів і компетенції для життя в XXI столітті. Форум урочисто відкрили Табачник і прем`єр-міністр України Микола Азаров.

Діяльність Табачника на посту міністра давно викликає протести в суспільстві. Наприклад, 1 вересня у ряді українських містах пройшли акції протесту проти реформ міністра під назвою "З Табачника реформ як з козла молока".