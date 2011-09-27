Відновивши мовлення, власники ТК «Фора» змінять директора

Власники харківського телеканалу «Фора» поки що не можуть впливати на ситуацію, пов`язану з припиненням виходу каналу в ефір. Про це 26 вересня в прес-центрі ІА STATUS QUO заявив засновник каналу Костянтин ДОЛЖЕНКО. За його словами, від серпня він разом з директором компанії-оператора «Українські цифрові комунікації» Максимом ЦЗЯНОМ відстоює права власності на телеканал у суді.

«З офіційних виписок реєстру цінних паперів нам стало відомо, що є ще два суб’єкти, які претендують на право власності телекомпанією», – повідомив К.ДОЛЖЕНКО. За його словами, ними є Андрій ПЕРЕЄДЕНКО (голова правління АТ «Інвестор», минулого тижня затриманий слідчими УМВС України в Харківській області) і компанія «Мультімедіацентр».

За словами К.ДОЛЖЕНКА, коли в каналу «Фора» почалися проблеми з мовленням, він намагався їх розв’язати, проте “несподівано зіткнувся з опором з боку керівництва телекомпанії”.

«На жаль, я не зміг нічого зробити, тому що в.о. гендиректора телеканалу Ірина РУБАШКО заявила мені: «А ви, власне, хто?». Що ж, почекаємо, поки суд вирішить, хто я», – відзначив К.ДОЛЖЕНКО.

Засновник «Фори» додав, що керівництво ТК сьогодні діє в інтересах третіх осіб, котрі також претендують на право власності телекомпанією. При цьому, за його твердженням, з провини І.РУБАШКО утворилася заборгованість перед провайдером, зник сигнал, і нічого не робиться, щоб виправити ситуацію.

Щойно вдасться відновити право власності, додав К.ДОЛЖЕНКО, перше, що буде зроблено, – відновлять сигнал і призначать іншого директора каналу, «який буде фахівцем не тільки в журналістиці, а й технічним фахівцем». Інформаційно-сімейна спрямованість каналу, за його словами, мінятися не буде.

Раніше М.ЦЗЯН заявляв про те, що ситуацію з відімкненням харківських телеканалів «Фора» і А/ТВК начебто спровокували керівники цих каналів (УЦК забезпечувала передачу сигналів з обох телеканалів). М.ЦЗЯН підкреслив, що в УЦК готові забезпечувати передачу сигналів, але «керівники каналів, заявляючи про тиск на свободу слова, поки не виступали з конкретними ініціативами про відновлення співпраці».

За словами М.ЦЗЯНА, в штаті телекомпанії А/ТВК сьогодні офіційно зареєстрований тільки один працівник – гендиректор Олена БАРАННИК. Аналогічна ситуація склалася і на «Форі», у зв’язку з чим виникають питання щодо виконання телекомпанією умов ліцензії.

«Хто створює власний авторський продукт, який описаний у програмній концепції каналів? Адже так недовго втратити ліцензію, видану Нацрадою», – сказав директор УЦК, відстоюючи разом з К.ДОЛЖЕНКОМ право власності на ТРК «Фора». Крім того, за його словами, у ТРК «Фора» була незаконно змінена ліцензія на радіомовлення.

«Фактично її незаконно продали. Зараз радіо «Фора» називається «Люкс FM» і контролюється львів’янами» – повідомив М.ЦЗЯН.

Раніше Харківський міський голова Генадій КЕРНЕС заявив про те, що саме конфлікт власників начебто завів харківські телеканали у глухий кут.

Мовлення харківських телеканалів «Фора» і А/ТВК припинено з 14 вересня. К.ДОЛЖЕНКО є засновником телекомпанії «Фора» з 2006 р. ТОВ «Українські цифрові комунікації» – всеукраїнський оператор телекомунікації. Займається магістральним розповсюдженням телекомунікаційного сигналу, зокрема, телевізійного й інтернет. Входить до групи компаній «Тріолан».