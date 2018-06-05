Віхи тижня. Тимошенко чекає вироку, міліція зайнялася своєю справою

Тимошенко залишається визначальним фактором української політики ... Тривалість газового перемир`я з Москвою не візьмуться оцінювати навіть екстрасенси ... Ющенко відмовився йти ...

ВОНА у центрі уваги

Колишній прем`єр продовжує залишатися в центрі уваги не тільки української, а й європейської громадськості. Цього разу Юлія Тимошенко вперше стоячи виступала в Печерському суді під час завершальних дебатів. Зміну положення тіла вона пояснила тим, що звертається до українського народу, а не до судді і прокурорів. В іншому позиція Юлії Володимирівни залишилася незмінною: провини за підписання газових контрактів за собою вона не відчуває, перебування під вартою вважає політичним замовленням Віктора Януковича, а себе - його основним конкурентом. Лідер «Батьківщини» запевнила, що не збирається просити помилування у президента. Той саме вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Судячи з того, що Януковича у Варшаві в рамках саміту «Східного партнерства» зустрів прохолодний прийом європейських політиків, промову Тимошенко почули не тільки українці, але й представники Європейського Союзу. Як лідери європейських структур загалом, так і президенти і прем`єри окремих держав ЄС не стали приховувати стурбованості справою Тимошенко. Фактично відбувається пряма ув`язка реабілітації Тимошенко з майбутньою євроінтеграцією. Поки не зрозуміло, наскільки Янукович готовий прислухатися до побажань європейських партнерів, які відтіняють вже звичні словесні ескапади екс-прем`єра. Відповідь на запитання про сприйнятливість президента до зовнішніх аргументів буде отримана не раніше 11 жовтня, коли в Печерському суді збираються оголосити вирок Юлії Тимошенко.

Газовий зашморг послабився?

Не менш цікаво, як розвиватимуться відносини між Росією та Україною в енергетичній сфері. Домовленості Януковича з Путіним і Медведєвим необхідно доопрацювати, як визнав міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

Навряд чи варто чекати від нашої влади таких різких рухів, як ті, що дозволила собі Туреччина, коли розірвала контракт на постачання «блакитного золота» через відмову Газпрому скинути ціну. Швидше за все, офіційному Києву доведеться шукати підтримки у Європейському Союзі, де можуть пов`язати надання допомоги зі звільненням Юлії Тимошенко.

Хоча доля українського екс-прем`єра непокоїть і російське керівництво, про це в Москві воліють не висловлюватися вголос.

Вертикаль влади тріщить

Не тішать Віктора Януковича і дії виконавчої влади. Україну вже найближчим часом очікують непопулярні кроки, зокрема підвищення цін на газ для населення. Такий висновок можна зробити із заяв віце-прем`єра Сергія Тігіпка, який побував за океаном на переговорах з МВФ та Світовим банком. Його готовність ввести свою «Сильну Україну» до складу Партії регіонів, як і прагнення «олюднити «регіоналів», висловлене спікером Верховної Ради Володимиром Литвиним, навряд чи потішать президента.

До всього іншого відзначилися українські міліціонери, які зазнали важких втрат - двоє вбитих і четверо поранених - у зіткненні з російськими кілерами. Останніх вдалося блокувати і знищити в Одесі після декількох годин обстрілу з кулеметів і гранатометів. На Заході після подібних інцидентів керівництво МВС йде у відставку, але Україні це не загрожує.

Ющенко порадував супротивників

Завчасно анонсована спроба відправити третього президента країни на політичну пенсію провалилася. Віктор Ющенко в ході засідання політради «Нашої України» відмовився визнавати себе в якості непереборної перешкоди для об`єднання націонал-демократів.

Дійсно, справа не у Вікторові Андріойвичі, адже нездатність правих політиків до консолідації є їх відмінною рисою вже багато років. Ющенко збирається вчинити акт політичного харакірі, очоливши виборчий список «Нашої України» на парламентських виборах.

Ця обіцянка порадувала противників колишнього лідера революції на Майдані куди сильніше, ніж його прихильників.

Євген Магда