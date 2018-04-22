Чи притягнуть Цушка до відповідальності?

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко повернувся в Україну. Повернуся та поїхав у відпустку, так і не давши нам “феєричної” прес-конференції, яку раніше пообіцяла Тетяна Монтян – давній товариш та адвокат пана Цушка.

Чи буде продовжено справу щодо перевищення міністром службових обов’язків, коли працівники підрозділу міліції захопили приміщення Генпрокуратури? Чи реанімують справу Цушка? Про це ми запитали експертів – правників та політологів.

Хроніка подій

24 травня 2007 року озброєні бійці МВС “Беркут” під керівництвом Василя Цушка зламали вхідні двері у Генпрокуратурі й двері до приймальні генпрокурора і після зіткнень з працівниками Управління державної охорони силою вигнали їх із будівлі Генпрокуратури. Це відбулося після звільнення з посади генпрокурора Святослава Піскуна, який вважав своє звільнення незаконним.

25 травня Генпрокуратура порушила три кримінальні справи у зв’язку із захопленням Генпрокуратури.

26 травня Василь Цушко був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарда.

31 травня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Цушка на реанімаційному літаку було відправлено в клініку в Німеччині, де наступного дня його прооперували. Соратники Цушка із Соцпартії, а також адвокат Тетяна Монтян заявили про можливе отруєння міністра.

20 червня Печерський райсуд скасував постанову колишнього в.о. генпрокурора Віктора Шевчука про порушення кримінальної справи проти Цушка щодо перевищенням ним службових обов’язків. За деякими джерелами Генпрокуратура опротестувала скасування кримінальної справи проти міністра Цушка.

21 липня міністр внутрішніх справ повернувся в Україну.

Михайло Погребінський, політолог:

ЦУШКА ЗДАДУТЬ, ЯКЩО БУДЕ ЗМОВА ЕЛІТ

Якщо у справі Цушка й порушено якісь процесуальні речі, то їх порушили всі, починаючи від Президента й хлопцями Гелетея, які були присутні в Генпрокуратурі... Справа ця політично мотивована. І відновлена може бути лише тоді, коли в результаті змови еліт будуть необхідні жертви. Наприклад, якщо формуватиметься широка коаліція. Ну, наприклад, буде здача Івченка з одного боку, і Цушка – з другого.

Це можливо в нашій ситуації безпринципного, цинічного та аморального ігнорування закону вищими посадовими особами.

Проте найбільш ймовірно, що ця справа реанімована не буде. І якщо після виборів буде досягнуто бодай часткового консенсусу еліт, то буде підведено риску під такими розмовами. Але це буде зроблено на умовах однієї зі сторін. Бо я мало вірю в компроміс між сторонами, швидше за все за результатами виборів однієї з них буде нав’язано свою волю.

Але зараз боятися Цушкові не варто. Він може спокійно працювати.

Тетяна Монтян, адвокат:

НЕПРАВІ ЯК ГОЛУБІ, ТАК І ПОМАРАНЧЕВІ, ПРАВИЙ ЛИШЕ ЦУШКО

Я не знаю, що вони там собі думають. Вони на цьому піарилися, але конкретно ніхто нічого не сказав. Постанову про порушення справи проти Цушка ніхто в очі не бачив. Йому її не вручали. Були просто слова.

Я не знаю, чи займатиметься Цушко виборчою кампанією, бо він своє рішення ще не оприлюднив

Думаю, ніхто зі сторін не педалюватиме цю справу, бо неправі там і голубі, і помаранчеві. Правий тільки Цушко, він єдиний, хто діяв у відповідності до закону про міліцію. У тій ситуації одні видавали безумні укази, інші прийшли їх виконувати. Хто їм лікар? Якщо в країні взагалі немає формальної законності – і вже давно, – то про що можна казати?

Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії:

“ОТРУЄННЯ” МІНІСТРА НЕ ВИЙШЛО, ТОМУ СПУ САМА ПЕДАЛЮВАТИМЕ ЦЮ СПРАВУ

Справа Цушка від самого початку була суто політична. І жодного іншого контексту тут немає. Порушення цієї справи вигідне насамперед соціалістам, саме вони почали писати по парканах: Цушко – герой. Не враховуючи, що народ на парканах зазвичай пише слово з трьох відомих літер, а не політичні гасла.

А СПУ дуже хоче виграти вибори, їм хочеться витягнути людей, які могли б стати паровозами кампанії, і Цушко міг би, на їхній погляд, стати таким форпостом. Вони дуже сподівалися щось витягти з “отруєння” Цушка. Отруєння не відбулося, це зрозуміло, це всі визнали. Тому СПУ намагатиметься витягнути інші теми. Якщо зараз постане питання щодо порушення кримінальної справи проти Цушка, то це органічно лягатиме в лузу їхньої виборчої кампанії. З огляду на це, сумнівно, що хтось педалюватиме тему завершення цієї справи. Тема Цушка відходитиме на другий план, і якщо хтось і буде порушувати її, то це робитимуть самі соціалісти.

Порушення кримінальних справ проти політиків в Україні мають, на жаль, суто тактичне значення. Тут багато залежить від конфігурації майбутньої більшості у Верховній Раді. Саме під це вирішуватимуться інші нерозв’язані справи, у тому числі справа Цушка. Конфігурація влади у майбутньому парламенті визначатиме те, чиї кримінальні справи витягуватимуться з-під сукна. Якщо Цушко буде поза парламентом, зійде з політичної сцени, то кому він буде цікавий? Про його справу відразу забудуть. А якщо раптом він знову виявиться гравцем, ще й претендентом на якісь посади, то, звичайно, справу поновлять.

Віталій Шибко, народний депутат п’ятого скликання, СПУ:

У ЦУШКА ГАРНИЙ НАСТРІЙ, БОЇТЬСЯ ВІН ЛИШЕ ЗА СВОЄ ЗДОРОВ’Я

А хіба справа перебуває на розгляді в суді, щоб її педалювати?

Якщо політизувати цю тему, то знайдуться люди, котрі захотіли б дестабілізувати ситуацію, комусь вигідно руйнувати правопорядок, порушуючи справу проти міністра внутрішніх справ.

Щодо справи у перспективі, то це, на жаль, залежатиме від результатів виборів. Не йдеться про верховенство права в країні. Якщо після виборів переможуть сили, котрі називають себе “опозицією”, то я не виключаю, що справу знову поновлять.

Я спілкувався з Василем Цушком після його приїзду, у нього гарний настрій. І я не відчував у нього жодних побоювань, окрім побоювань за своє здоров’я. Усе-таки в нього була важка операція, і йому треба буде витримати важкий режим виборчої кампанії.

На сьогодні тут накладаються три теми: суто політична, партійна, міліцейська. Цушко ще не заявив про свою участь у кампанії, бо це партійне питання, яке ще не вирішене. Він не може робити гучні заяви про свою участь у ній, бо спочатку хоче довідатися, що думає його партійна організація. І не виключено, що парторганізація захоче, щоб він залишався міністром. Враховуючи ймовірність фальсифікацій, ми не знаємо, чи зможе гіпотетичний наступник Цушка на час виборчої кампанії залишатися в правовому полі та боротися за чистоту виборів.

Опитувала Маша Міщенко