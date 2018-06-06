Кому і для чого потрібна нова справа проти Тимошенко?

Учора СБУ порушила проти Юлії Тимошенко нову кримінальну справу. Слідство обвинувачує Тимошенко у тому, що вона, змовившись з колишнім прем`єром Павлом Лазаренком, перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тисяч доларів на держбюджет України. Підставою для порушення кримінальної справи нібито послугував лист Міноборони Росії з вимогою повернути борг. Втім у Москві дуже здивовані, що в новій справі проти Тимошенко фігурує лист їхнього міністра. Кажуть, ніколи не підтримували Київ в переслідуванні ЮВТ. А колишній посадовець з Міноборони взагалі заявив, що ЄЕСУ борг віддала . Тож кому і навіщо потрібна друга справа проти Тимошенко, ми запитали в експертів.

Геннадій Москаль, народний депутат (НУ-НС), перший заступник Голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією:

ЦЯ СПРАВА ВИТЯГНУТА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ГАЛАСУ

Ця справа витягнута для інформаційного галасу, щоби перебити негативну реакцію Заходу і Росії на арешт Тимошенко.

Це акція спецслужб. І такого неординарного і екстравагантного зараз вилізе маса.

Розпочалася інформаційна війна.

Вже звучать заяви – “ми екстрадуємо Лазаренка!” Якби це говорили люди з палати № 6, я б не дивувався. Але це ж заявляють люди з партії. На підставі чого його екстрадувати? Якого законодавства? Ми ж найнедорозвинутіші в питанні екстрадиції!

Яке ця справа може мати продовження, якщо там взагалі вже нічого немає? Вже кримінального кодексу того немає, там все спливло!

Ще один момент щодо цивільно-правових відносин. Борги ЄЕСУ перед Міноборони РФ були переведені під урядові гарантії. А існує спадковість уряду. Це ж уряд незалежної України приймав, а не УНР. Значить, шановні, будьте добрі – заплатіть. А якщо це приймав особисто пан Лазаренко (бо це ж сьогодні покрито великою таїною), то в порядку цивільного кодексу пред’явіть до нього претензії про відшкодування збитків вже державі Україна. Але там теж всі вийшли терміни позовної давності. Тому що за законом терміни позовної давності у цивільному праві – 3 роки.

Крім того, якщо це була постанова уряду, то взагалі ніякої відповідальності нема, тому що у нас відсутня колективна відповідальність у кримінальному кодексі.

За ці гроші сьогодні б ніхто і не знав, якщо б не почали шукати корисливого мотиву у діях Тимошенко щодо підписання газових контрактів. Сказали, що вона підписала контракти в обмін на списання боргів ЄЕСУ перед Міноборони РФ. Міноборони пред’явило претензії у вигляді звичайного листа. Якби наш міністр оборони Єжель написав Путіну листа – напевно реготала б вся Росія.

Вадим Колесніченко, народний депутат (ПР), член Комітету ВР з питань правосуддя:

Я БИ ДУЖЕ ТІШИВСЯ, ЯКЩО Б ЦЯ СПРАВА БУЛА ДОВЕДЕНА ДО ЛОГІЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ

Ця справа потрібна в першу чергу для всього українського народу. Завдяки рішенню Верховного Суду влітку 2005 року борг приватної структури ЄЕСУ став боргом держави і тепер всі українці щомісяця платять цей борг. Це справа честі української держави, якщо ця справа буде у відповідності з діючим законодавством доведена до кінця. Це буде полегшенням для нашого державного боргу, бо він знову стане боргом приватного підприємства, яким керувала пані Тимошенко.

Питання строку давності починається від того часу, коли було викрито злочин і коли по ньому почалися процесуальні дії.

Треба бачити ті документи, які стали підставою для порушення кримінальної справи. На жаль, народні депутати не мають права знайомитися з цими справи.

Я був би дуже задоволений і дуже тішився тим, якщо б ця справа була доведена до логічного завершення.

Чому європейці так стали перейматися питаннями газових контрактів? Все дуже просто. Якщо вирок Тимошенко залишиться без змін – це є дуже серйозним аргументом в боротьбі з Росією щодо перегляду газової угоди. Як мінімум – щодо перегляду ціни на транзит. А це означає, що для Європи однозначно буде піднято ціну на газ. Європейці переймаються не питанням Тимошенко, не питанням прав людини, а ціною на газ і своїм політичним майбутнім в своїх країнах. А все інше – це дим над водою.

Ми досі не чули правового аналізу від європейців, а чули тільки політичні висновки щодо нашої судової гілки влади. А до чого тут влада президентська? Мені не зрозуміло, як можна звертатися до Президента, щоб він втручався в діяльність судових органів? Це невігластво чи сумнівне намагання створити у нас прецедент не правової держави? Ми на це не підемо!

Але якихось санкцій до України вони не зможуть прийняти. Угода про Асоціацію в грудні буде підписана – у мене в цьому немає жодних сумнівів.

Тетяна Монтян, адвокат:

НЕ МАЮ УЯВЛЕННЯ, ЯКИМ ЧИНОМ ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ЛІКВІДУВАТИ ДАВНІСТЬ

Це підстраховка для Європи. Це просто спроба показати Європі і Америці: вибачте, за кого ви заступаєтеся? Ви що, не знаєте, хто така Юлія Тимошенко?

Не маю жодного уявлення, яким чином вони збираються ліквідувати давність. Можливо, у них є якийсь підступний план. Поживемо – побачимо.

Юрій Сухов, адвокат Юлії Тимошенко у газовій справі:

ЦЯ СПРАВА НЕ МОГЛА БУТИ ПОРУШЕНА

Не знаю, кому і навіщо ця справа потрібна. Але точно знаю, що ця справа не могла бути порушена, там жодних підстав немає і вже давним-давно спливли всі можливі і неможливі терміни давності.

Чи матиме вона продовження? У нашій державі, на жаль, може бути все, що завгодно. Виходячи з того вироку, який був винесений Печерським судом, я не виключаю будь-якого розвитку подій. Але це жодним чином не стосуватиметься законодавства.

Віктор Небоженко, політолог:

ЄВРОПУ ХОЧУТЬ РОЗІЗЛИТИ

Нові судові справи потрібні лише для того, щоб розізлити Європу, щоби показати, що з нею не рахуються. Для цього витягаються такі нафталінові і малоперспективні справи, як справа ЄЕСУ.

Це рішення Януковича, але його до цього рішення підштовхнули. Ви думаєте, він пам’ятає ЄЕСУ? Звісно, ні.

Думаю, це тільки початок. Наступним кроком може бути – коли якийсь нікчемний слідчий раптом прийде до думки, що Тимошенко все життя була не тільки корупціонером, але й через неї загинули кращі люди останніх 15 років. Звісно, отруєння Ющенка теж сюди впишуть.

Опитувала Анна Ященко