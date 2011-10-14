У Росії кажуть, що ЄЕСУ борг віддала - «золотими унітазами»

Росія, по суті, пробачила борг корпорації «Єдині енергетичні системи України», закривши справу проти Юлії ТИМОШЕНКО на початку 2000-х років.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ сказав генерал-полковник, начальник Головного управління міжнародної військової співпраці Міністерства оборони РФ в 1996-2001 роках Леонід ІВАШОВ.

«Нова справа – це ошуканство. Росія, по суті, простила Україні цей борг задля вищих стратегічних цілей, для того, щоб ми не сварилися і жили мирно, дружно», - сказав Л.ІВАШОВ.

За його словами, в справі ЄЕСУ насправді відіграло не Міноборони РФ, а безпосередньо російський уряд на чолі з Віктором Чорномирдіним, який тоді сильно скоротив армії Росії бюджет і запропонував військовим борги України за газ «видряпувати будівельними матеріалами».

Він зазначив, що фактично борги ЄЕСУ було передано Міноборони РФ.

Л.ІВАШОВ повідомив, що особисто брав участь у переговорах на рівні міністрів оборони і голів урядів двох країн.

За його словами, тоді Україна запропонувала товари для погашення боргу за газ за завищеними цінами.

«Фактично, нам пропонували купувати звичайні унітази за ціною золотих», - сказав Л.ІВАШОВ і додав, що, незважаючи на це, Росія погодилася на такі умови.

Як наголосив Л.ІВАШОВ, пізніше в результаті розглядів голову Управління військового бюджету Міноборони Росії Георгія ОЛІЙНИКА було засуджено за такі дорогі покупки і він відсидів майже 4 роки.

«На цьому конфлікт було погашено, і Росія, по суті, Юлії ТИМОШЕНКО та іншим чиновникам пробачила борг», - сказала він.

Він нагадав, що справу проти Ю.ТИМОШЕНКО було порушено тоді, коли до відповідальності притягали Г.ОЛІЙНИКА. Проте, за його словами, на початку 2000-х років справу було закрито.

Відповідаючи на запитання, чому з`явився лист на адресу уряду України від Міноборони РФ з проханням повернути 405 млн. дол. за борги ЄЕСУ, Л.ІВАШОВ сказав: «Кримінальну справу проти ТИМОШЕНКО закрито, але питання залишається. Міноборони РФ хотіло щось заробити не в рамках розгляду кримінальної справи, а в рамках військово-економічних відносин».

При цьому він додав, що «об`єктивно борг ЄЕСУ перед Міноборони висить, офіційного документа про те, що борг прощаємо, немає».

Водночас Л.ІВАШОВ наголосив, що якби Росія хотіла добитися повернення грошей, було б ініційовано розгляд позову в міжнародних інстанціях. «Сьогодні РФ проти повернення до розгляду цієї справи», - вважає він.

Л.ІВАШОВ не виключив, що в Росії насправді, можливо, хочуть не повернути гроші, а вплинути на газові переговори.

Крім того, як вважає Л.ІВАШОВ, засуджений за борги ЄЕСУ Г.ОЛІЙНИК «потрапив під роздачу». «Йому наказували підписувати ці документи. Я був свідком того, як на нього начальник Генштабу РФ кричав, мовляв, у Міноборони немає грошей, Вам дають, а Ви не хочете купувати. ОЛІЙНИК не хотів купувати за такими божевільними цінами, але тоді на нього натиснули з уряду РФ», - сказав Л.ІВАШОВ.