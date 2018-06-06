Віхи тижня. Світ заступився за Тимошенко, Ющенко виявився не джентльменом, Мельниченко зник

Вирок Юлії Тимошенко ознаменував новий виток політичної кризи в Україні. Невдоволення винесеним лідеру «Батьківщини» вердиктом об`єднало політиків різних країн. СБУ організувала для екс-прем`єра «контрольний постріл» у вигляді нової кримінальної справи.

Тимошенко вийшла на планетарний рівень

Оголосивши вердикт - 7 років позбавлення волі та 3-річну заборону займати державні посади - суддя Родіон Кірєєв проти власної волі перетворив підсудну Юлію Тимошенко у світову знаменитість. Фотографії екс-прем`єра прикрасили перші шпальти найвпливовіших видань світу, а сюжети з Печерського суду пройшли на провідних телеканалах світу. Цікаво інше: засудження вироку об`єднало політиків з більшості країн західного світу, які наче влаштували змагання в гостроті заяв на адресу українського керівництва. Ілюзій щодо незалежності вітчизняного суду і особисто судді Кірєєва ні в кого не було.

Тимошенко під час оголошення вироку холоднокровно пообіцяла, що вирок Печерського суду нічого для неї не змінить, і продовжить боротьбу з режимом Віктора Януковича. Засмутить Юлію Володимирівну той факт, що підтримати її до Печерського суду прийшло не так багато прихильників, як обіцяло її найближче оточення. Справа не тільки в політичній апатії, що охопила українців, а й нездатності опозиціонерів, що залишаються на волі, організовувати масові акції протесту. Часом здається, що в оточенні Тимошенко йде боротьба між бажанням її звільнити і прагненням дістати її політичний спадок. На цьому тлі «фронтовик» Арсеній Яценюк, який робить радикальні заяви в партизанському форматі, має можливість набрати рейтингові очки. Ще один опозиціонер-одинак, Віталій Кличко, вважав за краще висловлювати невдоволення вироком Тимошенко з-за океану.

На загальному жорсткому тлі оцінок представниками світового політичного істеблішменту дій української влади відносно Тимошенко справжнім холодним душем стали заяви прем`єр-міністрів Польщі, Угорщини та Чехії, які пообіцяли перешкоджати євроінтеграції України, поки Юлія Тимошенко перебуватиме за гратами. Від Варшави у Києві безумовно не очікували такого демаршу. Президент союзній «Батьківщині» Європейської Народної партії Вільфред Мартенс взагалі закликав припинити переговори з нашою країною, але це побажання поки не знайшло відгуку в позиції єврочиновників. Намагаються скористатися ситуацією і німецькі парламентарії, які вважають можливим позбавити Україну права на проведення Євро-2012. Не доводиться сумніватися, що ці заяви - лише початок процесу публічного виховання в керівництві України прийнятих у Європі манер.

Здивування щодо вироку колишньому українському прем`єру висловив і Володимир Путін. При цьому він підкреслив, що спроба переглянути газові контракти після засудження Тимошенко буде контрпродуктивною. Цікаво подивитися, яким чином Микола Азаров збирається досягти за 10-15 днів нових домовленостей з Росією про постачання «блакитного золота», якщо взаєморозуміння між Києвом і Москвою міцно нагадує діалог сліпого з глухонімим.

Напевно, єдиним політиком, у якого вирок Печерського суду не викликав невдоволення (показово засмутився навіть Віктор Янукович) став Віктор Ющенко, який зазначив в інтерв`ю Бі-Бі-Сі, що Тимошенко зрадила національні інтереси і внесла сум`яття в ряди демократів, а суд над нею не є політичним процесом. Як кажуть у таких випадках - без коментарів.

«Контрольний постріл» від СБУ

Оскільки перспектива декриміналізації статті, за якою засуджено Тимошенко, стає все більш реальною, СБУ не затягувала з висуненням нового звинувачення на її адресу. Цього разу Юлію Володимирівну розглядають в тандемі з Павлом Лазаренком та інкримінують цій «солодкій парочці» розтрату понад 400 мільйонів доларів з державної скарбниці. Незрозуміло, як слідству вдасться обійти термін давності у цьому випадку. Невідомо, чи став поступливішим у каліфорнійській в`язниці Павло Лазаренко. Очевидно одне: влада впритул взялася за імідж Юлії Тимошенко, прагнучи нагадати не стільки власним громадянам, скільки європейським політикам, що Юлія Володимирівна не так давно була «газовою принцесою». Ефективність цієї «іміджевої програми» викликає закономірні сумніви, адже Росія вже дала зрозуміти, що не сприятиме новому витку кримінального переслідування Тимошенко.

«Буревісник» Мельниченко

Деяку різноманітність в політичну ситуацію внесло повідомлення генерального прокурора про оголошення в розшук Миколи Мельниченка, який не бажає співпрацювати з правоохоронцями. На це негайно відгукнувся сам лідер «Української люстрації», який заявив, що перебуває у Сполучених Штатах. Деякої пікантності ситуації додають не стільки клятви українських прикордонників, що Мельниченко не перетинав кордон, скільки його перетворення на справжнього буревісника політичних криз.

Євген Магда