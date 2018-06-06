Янукович «полетить далі»

Одразу після вироку Тимошенко Янукович давав зрозуміти, що все не остаточно, мовляв, ще буде Апеляційний суд чи декриміналізація і що йому самому все це не подобається. Але вже вчора прозвучала риториказ кардинально іншим забарвленням.

В інтерв`ю західним ЗМІ пан Янукович заявив, що здійснить заплановану поїздку до Брюсселя, незважаючи на похолодання у відносинах. «Я не маю наміру ні в кого просити милостей. Ми партнери. Якщо є необхідність зустрітися, я готовий. Якщо ні – я полечу далі», – сказав він.

Сьогодні ж стало відомо, що візит Президента України у Брюссель відкладається.

Що думають з цього приводу експерти?

Володимир Фесенко, політолог:

БАЖАННЯ ЯНУКОВИЧА ПОСАДИТИ ТИМОШЕНКО ПЕРЕМОГЛО

Швидше за все, Тимошенко залишиться у в’язниці, а це означає, що виникнуть проблеми з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС.

Мені здається, у владі є люди, які вважають, що європейці підпишуть Угоду, не зважаючи на все. Вони щиро в це вірять, бо переконані, що європейці самі зацікавлені в Угоді, і підпишуть її, навіть якщо Тимошенко буде у в’язниці.

На мій погляд, підписання не відбудеться.

За моїми спостереженнями, Янукович під час судового процесу коливався між бажанням посадити Тимошенко і розумінням проблем з Заходом, які виникнуть з її арештом. Коливання були до останнього моменту. І реакція після вироку свідчить, що він не виключав сценарію пом’якшення долі Тимошенко, а зараз, очевидно, вирішили, що вона залишиться у в’язниці. Першою «ластівкою» такого рішення було відкриття нової справи проти неї.

Тобто бажання Януковича посадити Тимошенко перемогло все інше.

Михайло Погребінський, політолог:

ЄС НЕ ВРАХУВАВ ПСИХОЛОГІЮ ЯНУКОВИЧА

Я особисто очікував, що буде декриміналізація і що Тимошенко звільнять. Вважаю, що так було б правильно, у тому числі й для влади, аби підвести риску під усім тим процесом. Але такого не сталося.

Гадаю, тут треба залучати інших фахівців, аби вони пояснили психологію лідерів.

Я досить давно знаю Януковича і відчував, що той тиск, який на нього був з боку ЄС, буде не сприйнятий. Я б сказав так, на нього перетиснули. Насправді не йшлося про включення України в кандидати в ЄС, не йшлося про те, що Україна отримає мільярди для модернізації економіки… Нічого такого не було. Тобто не було серйозної цукерки для України, натомість ЄС поводився таким чином, мовляв, був такий подарунок для України, а вони пручаються і не виконують наші доручення. ЄС не врахував психологію Януковича. Гадаю, це була помилка політичної еліти Європи.

Тарас Чорновіл, народний депутат ПР:

У ДЕНЬ ІНАВГУРАЦІЇ ПУТІНА ДЛЯ ЯНУКОВИЧА ПОЧНУТЬСЯ НАЙЧОРНІШІ ДНІ

Пояснити дії, слова Януковича нормальною логікою не можливо. В інтерв’ю Януковича західним ЗМІ я побачив Лукашенка. Це ті самі слова, той самий стиль риторики, який використовувався Лукашенком, коли він заганяв свою країну в ізоляцію, а сам ставав ізгоєм, який знав, що для нього закритий весь світ. Янукович з точністю повторює те, що робив Лукашенко приблизно десять років тому, абсолютно точно. Тобто хтось у середовищі Януковича, хто використовує те, що він, як правило, не вникає в суть, зацікавлений у тому, аби в Україні були створені умови абсолютної непідконтрольності європейським принципам і плюс пересварити з Росією. Так, ми вступаємо у фазу ізоляції.

Звичайно, це не вплине на покращення відносин з Росією. Ви ж знаєте, що майбутній президент Росії Путін дуже чітко дав зрозуміти, що він бачить в Україні своїм партнером Тимошенко, а не Януковича. Тому варто розуміти, що в день інавгурації Путіна для Януковича почнуться найчорніші дні. На Україну буде такий пресинг, що, крім того, що нас з’їдять з кісточками, ще й організують, що Тимошенко буде не просто звільнена, а й переможе на всіх можливих виборах, тому що Янукович розкручує її як тільки може.

Тобто Янукович створив для себе найстрашніший жах.

Опитувала Ксеня Лесів