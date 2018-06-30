Віхи тижня. Європарламент зайнявся Україною, Янукович наблизився до пастки від РФ

Європарламент не став закривати ні очі на вирок Юлії Тимошенко, ні шлях євроінтеграції для України. Найбільш амбітний прокурорський працівник країни анонсував неприємності для найвідомішого опозиційного політика України. Прем`єр-міністр повчив педагогів життя, розповівши, як він їм допоміг матеріально протягом року.

Аванс для євроінтеграції

Резолюція Європарламенту по ситуації в Україні найбільше стосувалася переслідування опозиційних політиків. Європа закликала до прозорої і відкритої апеляції, чітко заявивши, що відмова від перегляду вироку може поставити під загрозу підписання угоди про асоціацію Україна – ЄС.

При цьому Європарламент розділив своє ставлення до влади і до українського суспільства.

Станом на кінець жовтня переговори про підписання угоди тривають, і Європарламент рекомендував організувати зустріч із Віктором Януковичем, мабуть, щоб перевірити його прихильність європейській інтеграції.

Не доводиться сумніватися, що до кінця року Україна ще неодноразово уподібниться канату для перетягування між Росією і Європейським Союзом. У Москві навіть не стали виявляти невдоволення візитом до України американського крейсера, щоб не налякати Януковича, який поступово наближається до пастки під назвою «Митний союз».

Простодушний Сергій Тігіпко, який уже бачить себе топ-менеджером партії влади, зазначив, що угода про вільну торгівлю в рамках СНД серйозно наблизила нас до згаданого Союзу. Подивимося, наскільки сильним виявиться інстинкт самозбереження у пана Януковича, якому діалоги з російськими колегами останнім часом даються непросто.

Прокурора ще пускають у США

Юлія Тимошенко і її адвокати, які подали апеляції на вирок Печерського суду, напевно, і самі не очікували, що відповідь виявиться такою швидкою, хай і з іншої інстанції.

Не в Апеляційному суді, а в студії телеканалу «Інтер», перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін детально і зі знанням справи розповів про нинішні й прийдешні проблеми у відносинах Юлії Володимирівни з українським правосуддям. Буквально напередодні ефіру вітчизняні ЗМІ повідомили, що Кузьміну США відмовили у візі, і той, палаючи праведним гнівом на адресу наклепників, різав правду-матку про діяння Тимошенко, наче вже зайняв пост уселенської істини в останній інстанції. Якщо вірити Кузьміну, то екс-прем`єр України може бути замішаною в злочинах, в порівнянні з якими перевищення службових повноважень – дитячий лепет на лужку.

Проте спікер парламенту Володимир Литвин закликає депутатів провести декриміналізацію статей, за якими лідерові «Батьківщини» винесено вирок.

Прокурорські органи тим часом продовжують реанімувати закриті в 2005 році кримінальні справи, тим самим провокуючи питання про роль і місце Святослава Піскуна (тодішнього генерального прокурора, а сьогодні – депутата-«регіонала») в сучасній українській політиці.

Педагогіка і діалектика

Микола Азаров на Всеукраїнському з`їзді працівників освіти примудрився налаштувати проти себе значну частину залу. Якщо враховувати, що за рік – парламентські вибори, а вчителі залишаються на місцях лідерами громадської думки, дії прем`єра можна назвати недалекоглядними. Азаров не знайшов нічого кращого, як звинуватити педагогів у тому, що вони «виховують негідників», при цьому нагадавши, що в 2011 році зарплату вчителям уряд піднімав цілих п`ять разів. Цим глава уряду розсмішив аудиторію, адже фінансова допомога часто нагадує комарині укуси в гаманці педагогів, лікарів і державних службовців.

Правда, Азарову належить невдовзі помінятися місцями з педагогами, і самому стати «жертвою» виховування: буквально найближчої середи показову прочуханку уряду збирається влаштувати особисто Віктор Янукович, який візьме участь у розширеному засіданні уряду. Нічого дивного: після оголошених перетворень, що здійснюються переважно на словах, саме час відшукати недбалих чиновників, які заважають главі держави забезпечити «поліпшення життя вже сьогодні».

Хоча в пресі замигтіли списки претендентів на виліт, остаточна ясність буде тільки після засідання Кабінету Міністрів, де Янукович особисто видасть «чорні мітки».

Євген Магда