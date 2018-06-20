Хто продукує заяви про підготовку до збройних нападів?

Учора президент Янукович зробив заяву, що правоохоронні органи передали йому інформацію про нібито закупку окремими особами зброї та підготовку до нападів на органи влади. Щоправда, пан Янукович не уточнив, хто саме збирається нападати на владу. Як не дивно, але МВС і СБУ відхрестилисявід цієї інформації: мовляв, нічого такого не чули.

Ми запитали в експертів, що може означати така заява глави держави, яка її мета і чим це може обернутися для країни?

Ігор Лосєв, аналітик:

МЕТА – ЗАЛЯКУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА І ГУРТУВАННЯ ПРИХИЛЬНИКІВ

Тут можуть бути якісь психічні особливості, але я не психіатр, тому точно кваліфікувати не можу...

Яка мета? Може не бути ніякої мети... А можливо, ідеться про виправдання підготовки до масових репресій проти політичних опонентів. Щоб потім завдати удару по опонентах і пояснити, що, мовляв, якщо такого удару не завдати, то вони підготують масові збройні повстання.

Ну, це таке дуже незграбне виправдання... Ще це може бути залякування, тоді мета – знизити громадську активність, бо ця активність може призвести до масових збройних повстань, кровопролиття і так далі.

Це ще робиться для консолідації власного оточення, створення психологічної атмосфери обложеної фортеці, згуртування прихильників. Це робиться тому, що підтримка Партії регіонів падає, влада постійно втрачає авторитет, і потрібні якісь потужні дози пропаганди, аби якось простимулювати своїх уже вельми нечисленних прихильників.

Крім залякування потенційних опонентів, українського суспільства, це ще може бути просто проявом безмежної безвідповідальності.

Дмитро Корчинський, публіцист:

ЧИМ БІЛЬШЕ НАЧАЛЬНИК НАЛЯКАНИЙ, ТИМ БЛИЖЧІ ДО НЬОГО СИЛОВИКИ

Роздутий репресивний апарат повинен продукувати такі заяви.

Реальні загрози можуть бути стосуватися лише Януковича. Бо загрози рядовим громадянам чи якійсь абстрактній національній безпеці не можуть сприйматися президентом як реальні. Реальні загрози – тільки особисті. Саме тому інформацію про такі загрози продукує репресивний апарат, який просто зобов’язаний лякати свого патрона.

Гадаю, це насправді йде і від СБУ, і від МВС, бо вони ж мають змагатися між собою, хто більше налякає.

Яка мета? Якщо людина боїться, то вона сильніше чіпляється за того, хто теоретично може її захистити. Хто може захистити Януковича від змов? Безумовно, силовики, тому чим більше начальник наляканий, тим ближче до нього знаходяться силовики. А реальне значення і впливовість чиновника визначається близькістю до керівного тіла.

Чим це може обернутися? Як завжди. Якщо є борці з тероризмом, то з’являються й терористи. Якщо є ті, хто протистоїть замахам, безумовно, трапляються й замахи. Так, на Януковича можуть бути замахи, не те щоб штучні, але, скажімо, ініційовані… Ми знаємо історію спецслужб чи історію революційного руху, наприклад, Російської імперії, згодом і Радянського Союзу... Охранка ініціювала багато різноманітних замахів. Наприклад, убивство Столипіна було значною мірою ініційовано охранкою. Бойова організація соціалістів-революціонерів очолювалася агентом охранки, і тоді, до речі, ця організація була доволі продуктивна: довелося вбити великого князя і взагалі цілу низку незручних осіб у терористичних акціях.

Не в тому справа, що Хорошковський, Могильов є якимось особливими зловмисниками, просто існує природа спецслужб, яка й спонукає такого роду явища, як страх керівника, а отже й замахи на його здоров’я.

Поки що важко сказати, як це відбиватиметься на акціях протесту, оскільки в Україні справжніх акцій протесту ще не було. На мою думку, якщо буде реальний протест, то правоохоронним органам і СБУ його буде важко зупинити.

Віктор Небоженко, політолог:

СТРАХИ ЯНУКОВИЧА ЕКСПЛУАТУЮТЬ ОЛІГАРХИ

На мою думку, олігархи самі себе переграли… Вони експлуатують страхи Януковича перед можливими замахами, тим самим підвищують його керованість для прийняття рішень. Звісно, такий страх у Януковича викликає підвищену любов до силових структур, зокрема до Хорошковського, який, зрозуміло, повинен охороняти президента.

Уся та інформація, що «багаті» пенсіонери кують зброю, спрямована на те, що якось впливати на Януковича, аби він прийняв правильне кадрове рішення. А одним із важливих кадрових рішень було переведення Хорошковського з СБУ в Кабмін...

Кожна зустріч міліції, спецназу з протестувальниками буде дедалі більш жорстка, і врешті проллється кров. Ось і все. Янукович наперед хоче залякати учасників акцій. Водночас, як пояснила Ганна Герман, він намагається залякати й міністрів, бо, за її словами, заляканий міністр краще працює, ніж вільний. Я собі зразу уявив: заляканий міністрі внутрішніх справ, залякане населення і заляканий президент... Ну навіщо нам одразу стільки заляканих?!

Анатолій Гриценко, народний депутат:

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНА

Вважаю таку заяву президента абсолютно неадекватною... Те, що влада боїться народу, - це добре, бо, може, робитиме менше помилок. Але я б не хотів, аби такий заклик президента міністри-силовики сприйняли як керівництво до дії і спрямували підготовку своїх структур насамперед на захист влади – замість того, щоб захищати народ від реальних бандитів. Безпорадність силових структур ми побачили нещодавно в Одесі, коли для того, щоб зупинити трьох бандитів, довелося залучати кілька тисяч представників силових підрозділів.

Силові структури налічують 715 тисяч осіб, з них тільки 184 тисячі – це збройні сили, які захищають народ від агресії ззовні. А решта зорієнтована насамперед на захист влади від народу. Тому якщо після цієї емоційної заяви Януковича й далі здійснюватиметься переорієнтації силових структур на захист влади – це буде небезпечно.

Силові структури, коли захищають владу від мирних акцій, зібрань, виходять на такі акції добре підготовленими, оснащеними, у бронежилетах, а коли треба боротися з бандитами, виявляється, у них немає бронежилетів і взагалі відповідного оснащення. Тому акцент у розвитку силових структур потрібно змістити на захист саме країни, громадян від того, що їм становить загрозу, а не дбати про чиновників.

Усі ці так звані терористичні акти притягнуті за вуха, які отримали розголос у ЗМІ. Я не бачу в тому чогось серйозного й небезпечного.

Якщо влада й надалі діятиме в інтересах власного збагачення, то народний гнів тільки наростатиме. Це абсолютно очевидно. Ми це вже бачили в країнах Північної Африки, арабського світу…

Ксеня Лесів