МВС і СБУ не знають, звідки Янукович взяв інформацію про зброю

Міністерство внутрішніх справ України на даний час не володіє інформацією про те, що кремі особи займаються придбанням зброї з метою захоплення органів державної влади.

Про це УНІАН повідомили в управління зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи відповідну заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

«На всіх останніх нарадах, оперативках МВС такої інформації не лунало», - зазначили в УЗГ, зауваживши, що відповідно до чинного законодавства все, що стосується безпечного функціонування органів державної влади, то цим займається Служба безпеки України.

У свою чергу в СБУ з цього приводу зауважили, що наразі не володіють озвученою Президентом інформацією.

Як повідомляв УНІАН, під час розширеного засідання Кабінету міністрів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади. В.ЯНУКОВИЧ сказав, що йому правоохоронні органи передали інформацію про те, що зараз триває закупівля зброї і підготовка до нападів на органи влади.