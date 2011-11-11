ЗМІ: Бентлі, що спровокував ДТП на Хрещатику, належить нардепові

Довіреністю на управління чорного «Бентлі» (д/н AA7777IA), який опинився увечері четверга в епіцентрі крупного ДТП на Хрещатику, володіє Руслан Богдан.

Про це повідомляє Lb.ua, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Руслан Богдан – нардеп, що обрався у ВР за списками БЮТ. На цей час він, проте, не входить до складу жодної фракції. Залишивши лави БЮТ, до ПР так і не долучився.

Богдан абсолютно непублічний, раніше згадувався в ЗМІ в контексті «справи педофілів».

Цікаво, що основний власник машини – жінка 1940-го року народження. Можливо – родичка пана Богдана, що володіє довіреністю. При цьому, за словами очевидців, за кермом, у момент аварії, знаходилася дівчина-брюнетка.

Друга машина, що також стала першопричиною аварії, числиться за жінкою 71 року народження. Знову таки, за словами очевидців, до моменту зіткнення, «Мерседесом» управляв чоловік.

Цікаво: на місце ДТП прибув нардеп від ПР Олексій Журавко. Він оглянув місце події і коротко переговорив зі свідками.

Фото: Макс Левін