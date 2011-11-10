ДТП на Хрещатику: зіткнулися 10 авто, серед яких Бентлі і Мерседес

Під час ДТП, яке сталося сьогодні ввечері в центрі Києва на перетині вулиць Хрещатик та Прорізна, співробітник ДАІ не постраждав.

Про це УНІАН повідомили у столичному Управлінні ДАІ, зауваживши при цьому, що під час ДТП постраждав пішохід, який госпіталізований з переломом ноги.

Водночас, як зауважили в ДАІ, постраждалу людину збила іномарка. Також в ДАІ зауважили, що внаслідок автопригоди зітнулися близько 10 автомобілів, серед яких «Бентлі» і «Мерседес».

«Рух вулицями Хрещатик та Прорізна наразі ускладнено», - зазначили в ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Головному управлінні МВС в Києві заявляли, що автомобіль у центрі Києва збив співробітника ДАІ.